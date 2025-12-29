Какой праздник 30 декабря 2025 года / © ТСН

30 декабря 2025 года — вторник. 1405-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

30 декабря верующие празднуют День памяти святой мученицы Анисии / © pexels.com

Завтра, 30 декабря, верующие празднуют День памяти святой мученицы Анисии. Анисия считается мученицей веры Христовой. Она жила в период ранних гонений на христиан, когда римские власти преследовали верующих, заставляя их отказаться от Христа и приносить жертвы языческим богам. Анисия не отступила от своей веры, за что подверглась пыткам и погибла как мученица.

30 декабря в Украине и мире празднуют День глобального планирования / © unsplash.com

30 декабря в Украине и мире празднуют День глобального планирования. Неофициальный праздник, который был создан, чтобы подытожить прошлый год и задуматься о будущем, сознательно спланировав цели и шаги на предстоящий год. 30 декабря — в конце календарного года, когда многие уже подводят итоги прошедших 12 месяцев и формируют планы на новый год.

30 декабря Фестиваль огромных изменений в последнюю минуту / © unsplash.com

Также 30 декабря Фестиваль огромных изменений в последнюю минуту. Это не государственный или религиозный праздник, а скорее концептуальная идея или шутливая традиция в конце года. «Фестиваль» подчеркивает дух активности в последние дни года — напоминает, что время истекает, и если есть что-то важное, что нужно завершить или изменить, то лучше сделать это сейчас, а не ждать следующего года.