Какой завтра, 30 декабря, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 30 декабря, День глобального планирования. Верующие чтят память святой мученицы Анисии. До Нового года остался 1 день.
30 декабря 2025 года — вторник. 1405-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 30 декабря, верующие празднуют День памяти святой мученицы Анисии. Анисия считается мученицей веры Христовой. Она жила в период ранних гонений на христиан, когда римские власти преследовали верующих, заставляя их отказаться от Христа и приносить жертвы языческим богам. Анисия не отступила от своей веры, за что подверглась пыткам и погибла как мученица.
30 декабря в Украине и мире празднуют День глобального планирования. Неофициальный праздник, который был создан, чтобы подытожить прошлый год и задуматься о будущем, сознательно спланировав цели и шаги на предстоящий год. 30 декабря — в конце календарного года, когда многие уже подводят итоги прошедших 12 месяцев и формируют планы на новый год.
Также 30 декабря Фестиваль огромных изменений в последнюю минуту. Это не государственный или религиозный праздник, а скорее концептуальная идея или шутливая традиция в конце года. «Фестиваль» подчеркивает дух активности в последние дни года — напоминает, что время истекает, и если есть что-то важное, что нужно завершить или изменить, то лучше сделать это сейчас, а не ждать следующего года.