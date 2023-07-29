Какой завтра, 30 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

30 июля 2023 года – воскресенье. 522-й день войны в Украине.

Какой завтра, 30 июля, церковный праздник

30 июля в церковном календаре – день памяти великомученицы Марины. Марина или Маргарита была римской девственницей-христианкой. К сожалению, о ее жизни нам мало известно. Родилась она в Антиохии, ее отцом был языческий жрец, а мать умерла во время родов. Ребенка воспитывала няня, которая была тайной христианкой.

В юном возрасте Марина приняла крещение и решила отдать свою жизнь служению Господу. Однако годы уходили и девушка стала очень красивой. Мер жениться на ней римский префект Оливий, но девушка отказалась. Неудачное ухаживание закончилось тем, что префект потянул Марину в суд. Там она отказалась поклоняться языческим богам, за что ее приговорили к смертной казни. Сжечь девушку не удалось, ее тело осталось невредимым. Поэтому ей отрубили голову мечом.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит заниматься тяжелым физическим трудом.

Категорически запрещено ругать или избивать детей.

Нельзя смотреть на молнии, часто появляющиеся без дождя и грома, можно ослепнуть.

Народные приметы и традиции на 30 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: гроза указывает на дождливую осень и зиму с большим количеством метель;

до обеда жарко, а после холоднеет — ждите солнечную погоду на следующий день;

на небе белые облака и дождь – погода изменится;

вспышки молний означают, что хорошо уродят орехи.

30 июля вспышки молний означают, что хорошо уродят орехи / Фото: Pexels

В народе 30 июля называли Марининым днем. Часто в этот период идут дожди или грозы. Считается, что особенно опасна молния, которая может попасть в дом и начать пожар. Поэтому наши предки молились Марине, чтобы та защитила дом от огня. Марину также считали покровительницей рыбаков. Поэтому день считается удачным для рыбалки.

Погода на 30 июля

Завтра, 30 июля, в Киеве будет облачно, вечером возможен дождь с грозой. Во Львове пасмурно, днем дождь с грозой, который вечером сменится дождем. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +27 днем и +18 ночью. Во Львове +21 день и +17 ночью. В Харькове +27 днем и +17 ночью. В Одессе +27 днем и +22 ночью.

Памятные даты 30 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 июля:

1419 год — Пражская дефенестрация, убийство гуситами членов городского совета Праги;

1502 год — Христофор Колумб впервые встречает представителей народа майя;

1793 год — в Канаде начинается строительство Йорка (теперь Торонто);

1895 год — во Львове открывают музей Научного Общества имени Т.Шевченко;

1900 год – в Британии запрещают детский труд в шахтах;

1920 год — создают Украинскую Военную Организацию под руководством Евгения Коновальца;

1956 год — на американских долларах появляется лозунг "In God We Trust";

1974 год — Квебек объявляет французский язык единственным официальным;

1984 год — на телеканале NBC начинается показ сериала "Санта-Барбара";

2016 год – американский парашютист Люк Айкинс успешно совершает первый в истории прыжок с высоты 7600 м без парашюта.

Именины: как назвать родившегося 30 июля ребенка

Какие завтра именины: Леонид, Петр, Вероника, Марина, Маргарита.

Талисманом человека, рожденного 30 июля является бриллиант. Самый ценный и дорогой драгоценный камень. С греческого языка название можно перевести как "непобедимое". Издавна верили, что бриллианты приносят своему владельцу удачу и любовь.

В этот день родились:

1872 год – украинский хирург Алексей Крымов;

1947 год – американский актер, культурист, политик, 38-й губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер;

1972 год – украинский кинорежиссер, актер, оператор, продюсер, музыкант и скульптор Олесь Санин.

Какой завтра день в Украине и мире

30 июля в Украине и мире отмечают Международный день дружбы / Фото: Pexels

30 июля в Украине и мире празднуют Международный день дружбы. Праздник был установлен Генеральной ассамблеей ООН, ведь дружба помогает объединять целые нации и сообщества, тем самым способствовать взаимопониманию между ними. Дружба начали описывать и анализировать философы еще в древности. Например, Аристотель выделял три типа дружбы — ради выгоды, для взаимного удовлетворения и основанную на общих ценностях. Сократ считал, что друзей должны объединять исключительно поиски мудрости и истины.

Также 30 июля День работников торговли в Украине. Торговля в современном мире – это весомый политический, экономический фактор для любого государства. И наша страна не исключение. На территории современной Украины торговля была широко распространена еще при Киевской Руси. Тогда центрами торговли были места, возле которых собирались крестьяне и ремесленники, чтобы приобрести все необходимое для жизни.

А еще 30 июля Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Дата была начата ООН 18 декабря 2013 года. Главная ее цель состоит в том, чтобы привлечь внимание и повысить осведомленность общества об этой острой проблеме, вовлечь власть в борьбу против торговли людьми.

30 июля празднуют Всемирный день вышивки. Праздник был начат Broderiakademin, BRAK 2011 года. Вышивку можно назвать древним рукодельным искусством, заключающимся в том, чтобы украсить любой материал разнообразными узорами. Вышивка начала развиваться еще в первом тысячелетии до н.э. В ней часто закладывают информацию о вере, обрядах, обычаях определенного народа.

Также 30 июля День свекра. Хотя это и малоизвестный, но довольно положительный семейный праздник. Свекор – это родственник по отношению к женщине, который появляется после ее замужества, он отец ее мужа.