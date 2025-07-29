Какой праздник 30 июля 2025 года / © ТСН

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30 июля 2025 года — среда. 1253-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 30 июля, верующие отмечают день памяти святых апостолов Силы, Силуана, Андроника и других. Они принадлежат к 70 апостолам, которых Иисус Христос послал проповедовать Евангелие по всему миру. Сила — еврей из Иерусалима. Он был ведущим членом Иерусалимской Церкви, сопровождал апостола Павла во втором миссионерском путешествии. Силуан часто упоминается в посланиях апостола Павла. Андроника Павел часто называет «выдающимся между апостолами». Он был епископом в Паннонии (Центральная Европа) и обратил многих язычников. Также с ними упоминаются Юния, Епафродит, Тит и Тимофей.

Что нельзя делать 30 июля

Нельзя чрезмерно загорать — считалось, что солнце слишком сильно в этот период, говорили даже, что «Сила жжет спину.»

Не стоит начинать новые дела — новое может не укорениться, потому что «Сила на грани лета и осени».

Запрещается оставлять скот без присмотра — это день «перелома силы» и он опасен для животных.

Народные приметы и традиции на 30 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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сухой и жаркий день — до снежной и морозной зимы;

гром гремит в этот день — ждите затяжную и дождливую осень;

много росы утром — будет щедрый урожай и погожий август;

звездное и чистое небо ночью — в ближайшие дни ждите хорошую погоду;

красный закат — к жаркому следующему дню.

30 июля много росы утром будет щедрый урожай и погожий август / © unsplash.com

В народе 30 июля называлось Сила. Предки часто говорили «На Силу жара силы подбирает», то есть еще могут быть очень жаркие дни, но природа уже начинает клониться к осени.

Именины: как назвать родившегося 30 июля ребенка

Какие завтра именины: Анатолий, Валентин, Герман, Иван, Лука, Максим, Павел.

Талисманом человека, рожденного 30 июля, является янтарь. Он приносит удачу, улучшает настроение и привлекает изобилие.

В этот день родились:

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1884 год — София Налепинская-Бойчук, украинская художница-графикеса;

1953 год — Юрий Шаповал, доктор исторических наук, руководитель Центра исторической политологии Института политических и этнонациональных исследований им. И. Ф. Кураса НАН Украины;

1972 год — Олесь Санин, украинский кинорежиссер, актер, оператор, продюсер, музыкант и скульптор.

Памятные даты 30 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 июля:

1419 год — в Праге происходит первое крупное событие Гуситских войн: во время Пражской дефенестрации восставшие гуситы выбрасывают из окон ратуши нескольких членов городского совета, что символизирует начало длительной борьбы чешского народа против феодального гнета, немецкого влияния и доминирования католической церкви;

1502 год — во время своего последнего путешествия Христофор Колумб впервые устанавливает контакт с представителями цивилизации мая;

1793 год — на территории современной Канады начинается возведение поселения Йорк — будущего мегаполиса Торонто;

1895 год — во Львове торжественно открывают музей при Научном Обществе имени Тараса Шевченко;

1900 год — в Великобритании на законодательном уровне запрещают использование детского труда в шахтах;

1920 год — совет народных комиссаров принимает постановление о повсеместной ликвидации святых мощей — это стало частью более широкой антирелигиозной кампании большевистской власти;

1920 год — в условиях национального сопротивления польской оккупации основывают Украинскую Военную Организацию во главе с Евгением Коновальцем;

1956 год — девиз «In God We Trust» («На Бога уповаем») впервые появляется на американских банкнотах, официально закрепив религиозный символизм в финансовой системе США;

1974 год — провинция Квебек (Канада) придает французскому языку статус единственного официального, закрепив его культурную доминанту в регионе;

1984 год — американский телеканал NBC начинает трансляцию сериала «Санта-Барбара», который впоследствии стал культовым и одним из самых продолжительных в жанре мыльной оперы;

2016 год — профессиональный парашютист из США Люк Айкинс входит в историю, выполнив беспрецедентный прыжок с высоты 7600 метров без парашюта и благополучно приземлившись на специальную сетку.

Какой завтра праздник в Украине и мире

30 июля в Украине и мире празднуют Международный день дружбы / © unsplash.com

30 июля в Украине и мире празднуют Международный день дружбы. Праздник был введен Генеральной Ассамблеей ООН в 2011 году, но идея такой даты возникла гораздо раньше — еще в 1958 году в Парагвае. Там тогда создали общественную инициативу «World Friendship Crusade», которая положила начало традиции праздновать начало дружбы между людьми.

Также 30 июля День свекра. Хотя это и малоизвестный, но очень теплый семейный праздник, который чествует отца мужа (свекра). Это прекрасное уважение выразить свою благодарность, уважение и внимание члену семьи.

А еще 30 июля Всемирный день вышивки. Праздник был начат в Швеции по инициативе шведских вышивальщиц 2011 года. Главная его цель состоит в том, чтобы признать вышивку как культурную силу, объединяющую всех людей в мире, независимо от пола, возраста, языка или национальности.

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30 июля празднуют Всемирный день сноркелинга. Праздник посвящен одному из самых доступных видов водного досуга. Сноркеллинг — это плавание по поверхности воды с использованием специальной маски и дыхательной трубки, позволяющее наблюдать за морскими глубинами без погружения с баллонами.

Также 30 июля Всемирный день борьбы с торговлей людьми. Дата была официально создана в 2013 году по инициативе Генеральной Ассамблеи ООН для того, чтобы повысить осведомленность о масштабах этого явления и изменить международное сотрудничество в противодействии.