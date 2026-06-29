Какой праздник 30 июня 2026 года / © ТСН

Реклама

30 июня 2026 года — вторник. 1587-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

30 июня верующие празднуют Собор 12 апостолов / © pexels.com

Завтра, 30 июня, верующие празднуют Собор 12 апостолов. Оно посвящено всем двенадцати ближайшим ученикам Иисуса Христа, которые распространяли Евангелие по всему миру и заложили основы Церкви Христовой. К двенадцати апостолам относятся: Петр, Андрей Первозванный, Иаков Зеведеев, Иоанн Богослов, Филипп, Варфоломей, Фома, Матфей, Иаков Алфеев, Иуда Фаддей, Симон Кананит и Матфий, заменивший Иуду Искариота после его отпадения.

30 июня в Украине и мире празднуют Международный день астероида / © pexels.com

30 июня в Украине и мире празднуют Международный день астероида. Его основала Организация Объединенных Наций 2016 года, чтобы привлечь внимание к астероидам, их изучению и необходимости защиты Земли от потенциально опасных космических объектов. В этот день ученые, космические агентства и образовательные организации проводят лекции, конференции, наблюдение за небом и просветительские мероприятия. Цель праздника — повысить осведомленность об астероидах, развитии систем раннего выявления и международном сотрудничестве в сфере планетарной безопасности.

Реклама

30 июня Всемирный день социальных сетей / © pexels.com

Также 30 июня Всемирный день социальных сетей. Его начал в 2009 году медиаресурс Mashable, чтобы отметить роль социальных платформ в общении, обмене информацией и развитии цифрового общества. Социальные сети давно стали важной частью повседневной жизни. Они помогают людям поддерживать связь, находить единомышленников, учиться, развивать бизнес, делиться творчеством и получать новости. В то же время этот праздник напоминает и о важности ответственного использования цифровых платформ, защиты личных данных, критического мышления и цифрового этикета.

30 июня Международный день парламентаризма / © pexels.com

А еще 30 июня Международный день парламентаризма. Его провозгласила Организация Объединенных Наций в 2018 году, чтобы подчеркнуть важную роль парламентов в развитии демократии, защите прав человека и обеспечении прозрачного управления. Дату избрали в честь основания Межпарламентского союза 30 июня 1889 года. Парламент является одним из ключевых демократических институтов, ведь именно он принимает законы, представляет интересы граждан, контролирует деятельность правительства и содействует открытому общественному диалогу. Международный день парламентаризма напоминает о важности независимых, подотчетных и представительных парламентов, а также призывает к более широкому участию женщин и молодежи в политической жизни.

Новости партнеров