Какой праздник 30 июня 2025 года / © ТСН

Реклама

30 июня 2025 года — понедельник. 1223-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 30 июня, верующие празднуют Собор 12 апостолов. Праздник всегда приходится на следующий день после чествования памяти апостолов Петра и Павла (29 июня по новому лианскому календарю). 12 апостолов — это первые проповедники христианства, которые были лично призваны Христом и сопровождали Его во время земного служения. Апостолы стали свидетелями Его чудес, смерти и воскресения, а после Вознесения Христа унесли Его учение в мир.

“Собор” означает общую честь всех двенадцати апостолов, которые стали основой Церкви Христовой. Почитается единство и миссия апостолов: каждый из них проповедовал в разных странах и народах, часто мученически завершая свое служение. Праздник напоминает, что Церковь — это общность веры, апостольского предания и духовной миссии, которая продолжается через поколение.

Реклама

Что нельзя делать 30 июня

Нельзя работать на земле, в частности копать, пахать, сеять — земля в этот день “дышит пламенем”, поэтому любое нарушение ее покоя может навлечь засуху или молнию.

Запрещается ссориться и ругаться — любая злоба в этот день открывает дверь для несчастья в доме, а сказанное в гневе слово может “материализоваться”.

Не стоит начинать новые дела — то, что начнется 30 июня, будет иметь слабую почву.

Народные приметы и традиции на 30 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утренняя роса — к хорошей погоде и хорошему урожаю;

ветер с юга — будет жара, с севера — до похолодания;

если дождь с грозой — лето будет урожайным, особенно на ягоды и фрукты;

много комаров и мошек вечером — к дождю в ближайшее время.

Если дождь с грозой — лето будет урожайным, особенно на ягоды и фрукты / © unsplash.com

В народе 30 июня носило название Мануил Жарко. Название связано с тем, что в этот день почитается память святого мученика. Говорили: “На Мануила — ад из крыла”, то есть жара наступает стремительно и надолго.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 июня

Какие завтра именины: Иван, Назар, Петр, Мария, Марта, София.

Талисманом человека, рожденного 30 июня является драгоценный камень, обладающий немало энергетических свойств. В древности верили, что турмалин помогает сбалансировать энергию, а потому приносит в жизнь владельца гармонию.

Реклама

В этот день родились:

1907 год — Роман Шухевич (Тарас Чупрынка), украинский политический и государственный деятель, военный;

1914 год — Владимир Челомей, украинский ученый-механик, генеральный конструктор советской ракетно-космической техники;

1966 год — Майк Тайсон, чемпион мира по боксу в 1986-90, самый молодой среди профессионалов-тяжеловесов.

Памятные даты 30 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 июня:

1520 год — Испанские конкистадоры казнили императора ацтекской империи Монтесуму II, что стало символическим концом великой цивилизации и началом колониального гнета на территории современной Мексики;

1798 год — Армия Наполеона Бонапарта высадилась в Египте, начав Египетский поход — масштабную военную и научную экспедицию, соединившую амбиции империализма со стремлением к открытиям;

1810 год — Королевство Голландия было аннексировано Французской империей и официально включено в ее состав, усиливая гегемонию Наполеона в Западной Европе;

1876 год — Княжества Сербия и Черногория объявили войну Османской империи, стремясь освободить южные славянские земли от османского владычества;

1894 год — В Лондоне торжественно открыли Тавер-бридж, впоследствии ставший одним из самых известных архитектурных символов Британской столицы;

1894 год — Королевство Чосон (Корея) объявило независимость от влияния Китая, что стало важным этапом в формировании корейского национального самосознания;

1908 год — В Восточной Сибири, в районе реки Подкаменная Тунгуска, произошел взрыв космического объекта — Тунгусского метеорита, повлекшего масштабные разрушения на площади более 2 тысяч квадратных километров;

1908 год — В Одессе совершен первый в Российской империи полет на аэростате, что ознаменовало новую эпоху в отечественной авиации;

1910 год — Завершена прокладка первого телефонного кабеля между Европейским континентом и Южной Америкой;

1913 год — Началась Вторая балканская война, в которой Болгария выступила против своих бывших союзников с целью пересмотра территориальных достижений;

1934 год — В Германии состоялась “ночь длинных ножей” — кровавая внутренняя чистка, во время которой Адольф Гитлер расправился с политическими оппонентами и бывшими соратниками, утверждая диктатуру и поднимая СС над СА;

1940 год — Герман Геринг отдал приказ о воздушной блокаде Великобритании, которая стала прологом к битве за Британию;

1941 год — Во Львове Украинское Национальное Собрание торжественно провозгласило Акт восстановления Украинского Государства, сформировав правительство — Украинское Государственное Правление во главе с Ярославом Стецько;

1947 год — В Мюнхене возобновило деятельность Научное общество имени Тараса Шевченко, которое стало важным центром украинской науки в эмиграции;

1948 год — Американские ученые Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин объявили о создании транзистора;

1988 год — Папа Римский Иоанн Павел II отлучил французского архиепископа Марселя Лефевра от Католической церкви за сопротивление церковной реформе, что стало громким конфликтом в среде традиционалистов;

1991 год — В Симферополе завершилась первая сессия Курултая крымскотатарского народа, на которой был образован представительный орган — Национальный меджлис, возглавленный Мустафой Джемилевым;

1992 год — Верховная Рада Украины приняла закон, определивший разграничение полномочий между центральной властью и Автономной Республикой Крым;

2013 год — В поселке Врадиевка Николаевской области начался массовый антимилицейский протест после жестокого избиения и изнасилования женщины с участием правоохранителей;

2022 год — Российские войска оставили захваченный остров Змеиный после масштабных потерь в живой силе и технике. Хотя Кремль объявил это “жестом доброй воли”, на самом деле это было громкое поражение российских захватчиков под давлением ВСУ.

Какой завтра праздник в Украине и мире

30 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день социальных сетей / © unsplash.com

30 июня в Украине и мире празднуют Всемирный день социальных сетей. Этот день был начат в 2010 году американским технологическим порталом Mashable — одним из самых известных онлайн-ресурсов, освещающим новости цифрового мира. Инициатива быстро распространилась по всему миру благодаря силе социальных платформ.

Также 30 июня Международный день астероида. Это официально признанный ООН международный праздник, посвященный повышению осведомленности человечества об астероидной угрозе и важности научных исследований космоса. Дата выбрана не случайно — именно 30 июня 1908 года в Сибири произошел загадочный взрыв, известный как Тунгусский метеорит.

Реклама

А еще 30 июня Международный день парламентаризма. Это официальный международный праздник, провозглашенный Организацией Объединенных Наций, призванный напомнить о важной роли парламентов в демократической жизни общества, защите прав человека, правопорядка и законности. В декабре 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозглашенную 30 июня Международным днем парламентаризма. Именно в этот день 1889 года был учрежден Межпарламентский союз (Inter-Parliamentary Union, IPU) — старейшая в мире международная организация, объединяющая парламенты суверенных государств.