Какой завтра, 30 марта, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

30 марта 2024 года — суббота. 766-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

30 марта в церковном календаре – день памяти преподобного Иоанна Листвичника. Родился в благочестивой христианской семье около 570 года. Когда ему исполнилось 20 лет, решил принять монашеский постриг. После чего ушел жить в пустыню, где пробыл сорок лет. Иоанн пытался отказывать себе в любых плотских желаниях, пробовал пищу, которая была разрешена монахам, но и ее ел в особо малых количествах. Практически все время проводил в молитвах. Впоследствии вернулся из пустыни и стал игуменом Синайской обители, но через четыре года, поняв, что такая жизнь не для него, снова уединился. Умер в возрасте 80 лет, мирно, во сне.

Что нельзя делать 30 марта

Нельзя давать деньги взаймы или занимать самим.

Запрещено ссориться, злословить, злиться.

Лучше не заниматься домашними делами и отложить серьезный физический труд.

Народные приметы и традиции на 30 марта

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: на черешне появились цветы — можно сажать кукурузу и свеклу;

на берегу листья распустились — к малому количеству дождей летом;

из ульев уже вылетают пчелы — пришла настоящая весна, которая будет теплой;

гуси высоко летят — к обилию дождей весной и летом;

одуванчики начали цвести — к короткому лету.

30 марта одуванчики начали цвести — к короткому лету / Фото: Pexels

Интересная традиция существовала у наших предков, что связано с этим днем. Хозяйки обязательно пекли печенье в форме стремянки, которое раздавали всем членам семьи. Верили, если съесть такое, то круглогодично будешь здоровым. Также домовому оставляло лакомство, чтобы оно не вредило, а помогало по хозяйству.

Именины: как назвать родившегося 30 марта ребенка

Какие завтра именины: Иван, Захар, Пантелеймон, Савва.

Талисманом человека, рожденного 30 марта, является аквамарин. Драгоценный камень, отличающийся нежно голубым цветом. В Древнем Риве верили, что аквамарин помогает лечить больное горло, улучшает состояние печени.

В этот день родились:

1844 год — французский поэт-символист, критик Поль Верлен;

1853 год — французский живописец-постмодернист голландского происхождения Винсент ван Гог.

Памятные даты 30 марта

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 марта:

1814 год — Наполеоновские войны: войска шестой коалиции вступили в Париж;

1842 год — американский врач Кроуфорд Уильямсон Лонг впервые в лечебной практике применяет эфир как анестезирующее средство при удалении опухоли на шее пациента;

1853 год — во львовской аптеке начинает светиться первая керосиновая лампа, сконструированная И. Зегом, И. Лукасевичем, А. Братковским;

1856 год — подписание Парижского договора. Конец Крымской войны;

1858 год — Гаймен Липмэн из Филадельфии получает патент на карандаш с резинкой на торце;

1870 год — поправка, запрещающая ограничивать избирательные права на основе расы, цвета кожи или предыдущего пребывания в рабстве, становится частью Конституции США;

1888 год — большой пожар уничтожает треть домов города Сколе на Бойковщине;

1912 год — Агадирский кризис в Марокко решается путем установления французского протектората;

1922 год — в Киеве создают театр-студию "Березиль";

1941 год — немецкий корпус "Afrika" под командованием генерала Эрвина Роммеля проводит в Ливии первую атаку на английские позиции;

1946 год — военная полиция союзных войск арестовывает во Франкфурте около тысячи нацистов, пытавшихся возобновить деятельность нацистской партии;

1972 год — Великобритания вводит прямое правление в Северной Ирландии;

1975 год — северовьетнамская армия занимает Сайгон, конец Вьетнамской войны;

1976 год — формальное начало музыкального панк-движения: в одном из лондонских клубов проходит концерт группы "The Sex Pistols";

1981 год — Джон Хинкли покушается на президента США Рональда Рейгана: последний был серьезно ранен;

1987 год — картину Винсента ван Гога "Подсолнухи" продают за рекордную сумму — 39,85 миллионов долларов;

1990 год — Эстония заявляет о начале подготовки выхода из состава СССР;

1991 год — кардинал Мирослав Любачевский возвращается из Рима во Львов и занимает престол Верховных архиепископов Львовских;

1992 год — на 64 церемонии вручения наград Американской киноакадемии лучшей картиной признают "Молчание ягнят" с Джоди Фостер и Энтони Гопкинсом в главных ролях;

1992 год — суд города Портленд (США) выносит решение, обязывающее компанию "Philip Morris" выплатить 81 миллион долларов США семье умершего от рака легких курильщика, курившего 40 лет сигареты "Мальборо";

1995 год — Папа Римский Иоанн Павел II выпускает свою одиннадцатую энциклику, в которой он осуждает аборты и эвтаназию как преступления против человечества, которые не должны быть легализованы;

1998 год — немецкий автогигант BMW покупает британскую компанию Rolls-Royce за $570 млн.

Погода на 30 марта

Завтра, 30 марта, в Киеве будет облачно, во второй половине дня возможен мелкий дождь. Во Львове пасмурно, ночной мелкий дождь закончится еще до утра, после этого без осадков. В Харькове с утра и до вечера ясно, позже на небе появятся облака, без осадков. В Одессе пасмурно, почти весь день будет идти мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве — +14 днем и +9 ночью. Во Львове — +15 днем и +9 ночью. В Харькове — +15 днем и +5 ночью. В Одессе — +12 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

30 марта в Украине и мире празднуют Час Земли / Фото: Pexels

30 марта в Украине и мире празднуют Час Земли. Основой нашей жизни есть природа, однако за последние десятилетия человечество начало уничтожать ее безумными темпами. Постоянно растет использование энергоресурсов, воды и почвы загрязняются, увеличивается содержание парниковых газов в атмосфере. Это все приводит к глобальным изменениям, которые можно остановить только при правильном отношении к окружающей среде. Именно поэтому был создан Час Земли, который приходится каждый год на последнюю субботу марта. Вечером все неравнодушные выключают свет на один час.

Сейчас ежегодно в акции Час Земли принимают участие 190 стран мира, она стала самой массовой мерой на планете. Все больше людей и предприятий ежегодно присоединяются к акции, отдавая обычно символически свой голос за повышение энергоэффективности, разумное потребление ресурсов.

Также 30 марта Всемирный день биполярного расстройства. Событие было начато по инициативе Международного сообщества биполярных расстройств. Дату выбрали неслучайно. Именно в этот день родился известный художник Винсент ван Гог, у которого посмертно диагностировали биполярное расстройство. День посвящен повышению информации о биполярных расстройствах.