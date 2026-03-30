30 марта 2026 года — понедельник. 1495-й день войны в Украине.

Сегодня, 30 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного Иоанна Листвичника. Он известен как автор духовного произведения Листвица — своеобразного указателя к духовному совершенствованию. В нем описано 30 ступенек (добродетелей), которыми человек поднимается от земной жизни к единению с Богом. Святой Иоанн провел много лет в молчании, молитве и посте, ведя суровую монашескую жизнь. Его учение делает акцент на борьбе со страстями, смирении и любви как основе духовного роста.

30 марта в Украине и мире празднуют Международный день нулевых отходов. Его основала Организация Объединенных Наций, чтобы привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления и накопления мусора. Главная идея этого дня — популяризация принципа «zero waste» (ноль отходов), предусматривающего ответственное потребление: уменьшение количества мусора, повторное использование вещей и переработка ресурсов.

Также 30 марта Всемирный День биполярного расстройства. На день рождения художника Винсент ван Гог, которого часто связывают с этим состоянием. Цель этого дня — повысить осведомленность о биполярном расстройстве, уменьшить стигму и поддержать живущих с ним людей. Биполярное расстройство — это психическое состояние, характеризующееся резкими изменениями настроения: периоды подъема (мания или гипомания) и периоды подавленности (депрессия). В этот день в мире проводятся информационные кампании, лекции и акции поддержки. Основной месседж — люди с этим диагнозом могут жить полноценно при понимании, поддержке и надлежащем лечении.