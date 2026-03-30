Какой сегодня, 30 марта, праздник — все про этот день, какой церковный праздник
Сегодня, 30 марта, Международный день нулевых отходов. Верующие чтят память святого преподобного Иоанна Листвичника. До Нового года осталось 277 дней.
30 марта 2026 года — понедельник. 1495-й день войны в Украине.
Какой сегодня праздник
Сегодня, 30 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного Иоанна Листвичника. Он известен как автор духовного произведения Листвица — своеобразного указателя к духовному совершенствованию. В нем описано 30 ступенек (добродетелей), которыми человек поднимается от земной жизни к единению с Богом. Святой Иоанн провел много лет в молчании, молитве и посте, ведя суровую монашескую жизнь. Его учение делает акцент на борьбе со страстями, смирении и любви как основе духовного роста.
30 марта в Украине и мире празднуют Международный день нулевых отходов. Его основала Организация Объединенных Наций, чтобы привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления и накопления мусора. Главная идея этого дня — популяризация принципа «zero waste» (ноль отходов), предусматривающего ответственное потребление: уменьшение количества мусора, повторное использование вещей и переработка ресурсов.
Также 30 марта Всемирный День биполярного расстройства. На день рождения художника Винсент ван Гог, которого часто связывают с этим состоянием. Цель этого дня — повысить осведомленность о биполярном расстройстве, уменьшить стигму и поддержать живущих с ним людей. Биполярное расстройство — это психическое состояние, характеризующееся резкими изменениями настроения: периоды подъема (мания или гипомания) и периоды подавленности (депрессия). В этот день в мире проводятся информационные кампании, лекции и акции поддержки. Основной месседж — люди с этим диагнозом могут жить полноценно при понимании, поддержке и надлежащем лечении.