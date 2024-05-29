Какой завтра, 30 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 30 мая, День степи в Украине. Верующие чтят память преподобного Исаакия Исповедника. До Нового года осталось 215 дней.

30 мая 2024 года — четверг. 827-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

30 мая в церковном календаре – день памяти преподобного Исаакия Исповедника. Он жил в 4 веке в Сирии и вел уединенный, аскетический образ жизни. Святой основал монастырь у Константинополя и был известен своей борьбой против ереси арианства.

Исаакий был выдающимся духовным деятелем, противостоящим ереси арианства в Константинополе. Его жизненный путь был полон испытаний и преследований, но он оставался верен своим убеждениям и борьбе за правду. Его избили подчиненные императора Валента и бросили в зловонное болото, откуда, по легенде, его спасли ангелы.

Что нельзя делать 30 мая

Категорически запрещено ходить в лес.

Избегайте ходить босиком по траве.

Ни в коем случае нельзя убивать пресмыкающихся.

Народные приметы и традиции на 30 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: пауки плетут паутину — в ближайшее время изменится погода;

пчелы вялые — к усилению жары;

дождь — осенью соберете большой урожай грибов;

на шиповнике пышные цветы — ждите суровую и морозную зиму;

активно цветут черемуха и липа — к долгому и жаркому лету.

30 мая на шиповнике пышные цветы — ждите суровую и морозную зиму / Фото: Pexels

Наши предки в этот день следили за облаками. Верили, что пресмыкающиеся собираются вместе на "свадьбу", а потому их пытались обходить стороной. Если убить змею в этот день, то ее родственники будут "мстить".

Именины: как назвать родившегося 30 мая ребенка

Какие завтра именины: Василий, Яков.

Талисманом человека, рожденного 30 мая, является горный хрусталь. Издавна верили, что этот камень способен улучшить язык и концентрирует память. Считается, что энергетика горного хрусталя легко настраивается на частоту вибраций человека.

В этот день родились:

1907 год — украинский политический и государственный деятель, военный, член галицкого краевого провода ОУН Роман Шухевич (Тарас Чупрынка);

1914 год — украинский ученый-механик, генеральный конструктор ракетно-космической техники Владимир Челомей;

1966 год — чемпион мира по боксу в 1986-90, самый молодой среди профессионалов-тяжеловесов Майк Тайсон.

Памятные даты 30 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 мая:

1520 год — испанские конкистадоры казнят императора ацтеков Монтесуму II;

1792 год — в Париж с "Боевой песней Рейнской армии" Руже де Лиля вступает марсельский добровольческий батальон, после чего песня стала называться "Марсельезой";

1798 год — Наполеон прибывает со своей армией в Египетский эялет во время Египетского похода;

1810 год — Королевство Голландия включили в состав Французской империи;

1876 год — Княжество Сербия и Княжество Черногория объявляют войну Османской империи;

1894 год — открывают самый знаменитый лондонский мост – Тавер-бридж;

1894 год — Чосон объявляет независимость от Китая;

1910 год — заканчивают укладку телефонного кабеля между Европой и Южной Америкой;

1913 год — начинается Вторая балканская война;

1940 год — по приказу Геринга начинается воздушная блокада Великобритании;

1941 год — Украинское Национальное собрание во Львове провозглашает Акт восстановления Украинского Государства и создает Украинское Государственное Правление под руководством Ярослава Стецько;

1947 год — в Мюнхене возобновляет работу Научное общество имени Тараса Шевченко, перенесенное из Львова;

1948 год — Уильям Шокли, Уолтер Браттейн и Джон Бардин из "Bell Laboratories" объявляют о создании транзистора;

1988 год — за неповиновение церковной реформе папа Иоанн Павел II отлучает от церкви французского архиепископа Лефебра;

1991 год — в Симферополе заканчивается первая сессия Курултая крымских татар, на которой был сформирован Национальный меджлис во главе с Мустафой Джемилевым;

1992 год — принимают закон о разделе полномочий между государственными органами Украины и Автономной Республикой Крым;

2013 год — начинается антимилицейский протест в поселке Врадиевка;

2022 год — российские войска покидают захваченный украинский остров Змеиный, понеся большие потери в живой силе и технике.

Погода на 30 мая

Завтра, 30 мая, в Киеве утром солнечно, но во второй половине дня облака захлестнут небо, вечером возможен мелкий дождь. Во Львове облачно, во второй половине дня начнется дождь с грозой, который к вечеру сменится на мелкий дождь. В Харькове пасмурно, днем возможен мелкий дождь, который к вечеру закончится. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +22 днем и +16 ночью. Во Львове — +22 днем и +13 ночью. В Харькове — +26 днем и +19 ночью. В Одессе — +19 днем и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

30 мая празднуют Международный день объятий вашей кошки / Фото: Pexels

30 мая в Украине празднуют День степи. Праздник был создан по инициативе участников межрегионального научного семинара "Охрана степных ландшафтов Донецкой и Луганской областей", состоявшегося 1 марта 2017 года. В том же году состоялось празднование 90-летия создания заповедника "Каменные могилы", который является традиционным символом охраны украинских степей.

Также 30 мая День женской эмансипации. Есть сразу две версии происхождения этого интересного праздника. По одной его предложили создать как память легендарной Жанны Д'Арк, умершей именно в этот день 1431 года. По второй версии праздник посвятили событиям, происходившим в 1932 году в Германии. Там в этот день проголосовали за "Закон о юридическом положении женщин-чиновников".

А еще 30 мая Всемирный день борьбы против астмы и аллергии. Главная цель этого мероприятия состоит в том, чтобы привлечь внимание людей к важной проблеме и повысить сознание тех симптомов, которые появляются во время аллергии или астмы. Происходит агитация по поводу регулярной диагностики.

30 мая празднуют Международный день объятий вашей кошки. Это национальный праздник в США, но здесь он приходится на 4 июня. Для всех любителей кошек это прекрасный случай показать свою любовь любимцам, обняв их.