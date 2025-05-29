Какой праздник 30 мая 2025 года / © ТСН

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30 мая 2025 года — пятница. 1192-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 30 мая, верующие празднуют день памяти святого преподобного Исаакия Далматского. Родился, вероятно, в Месопотамии или Сирии. Оставил светскую жизнь еще в раннем возрасте, уединившись в пустыне, где жил в молитве годами.

Когда пришла арианская ересь (отрицание божественности Иисуса Христа), Исаакий оставил пустыню и направился в Константинополь, где мужественно выступил против императора-арианца Валента. Однако вскоре император погиб в бою, а Исаакия была освобождена. Как оказалось, его слова были пророческими, поэтому он стал авторитером при дворе нового императора — Феодосия Великого.

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Когда прошли бурные времена, Исаакий поселился в монастыре, которого открыл его ученик Далмат. Впоследствии монастырь стали называть Далматским. Хотя сам Исаакий стремился к тишине, он стал игуменом этого монастыря и оставался им до глубокой старости. Умер своей смертью в 383 году.

Что нельзя делать 30 мая

Нельзя ругаться, проклинать, ссориться — важно сохранять внутреннее спокойствие, чтобы не навлечь на себя беду.

Не стоит начинать важные дела без молитвы — если начать что-то слишком легкомысленное дело не удастся.

Запрещается забывать о благодарности — все, что вы сделаете и скажете в этот день, вернется к вам сторицей.

Народные приметы и традиции на 30 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

гроза — лето будет урожайным;

дождь с самого утра — ждите урожая грибов;

день ясный и солнечный — будет большой урожай ржи;

утром туман — щедрый сенокос;

ветер южный — июнь будет жарким;

долго кукует кукушка — ждите долгое и теплое лето;

много росы на траве — к щедрой медоуборке.

30 мая долго кукует кукушка — ждите долгое и теплое лето / © Фото из открытых источников

В народе 30 мая носило название Змеиный день. В народе замечали, что именно на Исаакия приходился пик активности змей. Они просыпаются после зимней спячки, греются на солнце и ищут себе пару. Считалось, что в лес или поле в этот день лучше не идти или правильно подготовиться к походу. Говорили: “На Змеиный день в поле — только с молитвой”.

Именины: как назвать родившегося 30 мая ребенка

Какие завтра именины: Исаакий.

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Талисманом человека, рожденного 30 мая, является горный хрусталь. Этому камню издавна приписывали магическую способность влиять на умственную деятельность. Считалось, что горный хрусталь способен прояснить мысли.

В этот день родились:

1915 год — Богдан Весоловский, украинский песенник, композитор легкого жанра, аккордеонист;

1920 год — Борис Пианида, украинский художник, искусствовед и педагог;

1981 год — Игорь Абакумов, украинский и бельгийский велосипедист.

Памятные даты 30 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 мая:

1381 год — в Англии начинается масштабное крестьянское восстание, ставшее важным проявлением социального недовольства феодальной системой;

1431 год — во французском городе Руан на костре казнят Жанну д’Арк, которая была национальной героиней Франции, символом борьбы за независимость;

1536 год — английский монарх Генрих VIII заключает брак с Джейн Сеймур, которая была придворной дамой, служившей его предыдущим женам;

1574 год — Генрих III восходит на трон Франции и начинает этим новый этап династического правления;

1635 год — в рамках Тридцатилетней войны заключают Пражский мир, который становится попыткой стабилизации ситуации в Священной Римской империи;

1805 год — по инициативе военного атамана Матвея Платова основывают город Новочеркасск, который стал новым административным центром Войска Донского;

1871 год — официально завершается эпоха Парижской коммуны, которая являлась попыткой создания народовластного самоуправления во французской столице;

1876 год — в курортном городке Бад-Эмс (Германия) российский император Александр II подписывает известный Эмский указ на запрет украинского языка в публичном пространстве;

1884 год — начинается движение так называемой Екатерининской государственной железной дорогой, которая впервые объединила два стратегических промышленных района — Донецкий угольный и Криворожский железорудный бассейны;

1896 год — в Нью-Йорке фиксируют первое в истории дорожно-транспортное происшествие: велосипедист травмировался в результате столкновения с автомобилем;

1913 год — в Лондоне заключают мирный договор между Османской империей и Балканской коалицией, формально завершив Первую Балканскую войну;

1921 год — открывается Донецкий горный техникум, который становится будущим центром подготовки специалистов для угольной промышленности;

1923 год — в Праге официально учреждают Украинское историко-филологическое общество под руководством Дмитрия Антоновича;

1942 год — авиация Великобритании совершает первый масштабный налет на Третий Рейх: в операции принимают участие около тысячи самолетов;

1980 год — Папа Римский Иоанн Павел II посещает Францию с первым официальным визитом;

1982 год — Испания становится 16-м членом НАТО и первым новым участником Альянса с 1955 года;

1985 год — на авиасалоне во Франции проходит премьера гигантского украинского грузового самолета Ан-124 “Руслан”;

2000 год — во время похорон украинского композитора Игоря Билозора, погибшего от рук российских шовинистов, во Львове проходит массовая акция скорби, когда на улицы выходит более 100 тысяч человек.

Какой завтра праздник в Украине и мире

30 мая День степи в Украине / © Фото из открытых источников

30 мая в Украине и мире празднуют Международный день картофеля, который был создан ООН в 2023 году, чтобы признать чрезвычайную роль этого овоща в обеспечении продовольственной безопасности, борьбе с бедностью и развитии сельских общин провозглашение годом картофеля 2008 год (по инициативе ООН).

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Также 30 мая День степи в Украине. Это важный эколоничный праздник, который был начат для привлечения внимания к сохранению степей нашего государства. Степи — это уникальная природная экосистема, которая, к сожалению, за последние столетия претерпела колоссальное уничтожение. Украинские степи являются частью евразийского степного пояса, простирающегося от гор Карпат до Алтая.

А еще 30 мая Международный день объятий вашей кошки. Хотя это и неофициальный, но очень милый праздник, посвященный любви к пушистым друзьям. Оно не признано ООН, но ежегодно его популярность в мире растет.

30 мая празднуют Европейский день соседей. Чрезвычайно теплый социальный праздник, который приходится на последнюю пятницу мая. Этот день был создан, чтобы укрепить дружеские отношения между живущими рядом людьми (в многоквартирных домах, улицах, дворах и т.п.).