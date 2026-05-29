Какой праздник 30 мая 2026 года

30 мая 2026 года — суббота. 1556-й день войны в Украине.

Завтра, 30 мая, верующие празднуют День памяти святого преподобного Исаакия Далматского. По преданию, Исаакий был отшельником, но прибыл в Константинополь, чтобы поддержать православных христиан. Он открыто упрекал императора Валента за преследование православных и предсказал ему гибель в войне, если тот не прекратит притеснения. Пророчество свершилось после поражения императора в битве при Адрианополе 378 года.

30 мая в Украине празднуют День работников издательств, полиграфии и книгораспространения. Выпадает на последнюю субботу мая. Профессиональный праздник в Украине, установленный Указом Президента Украины 25 мая 1999 года, чтобы почтить вклад издателей, полиграфистов и книгораспространителей в развитие культуры, образования и духовности украинского общества. Праздник объединяет всех, кто работает над созданием и распространением книги: редакторов, писателей, дизайнеров, печатников, работников издательств, книжных магазинов и библиотек. Особое значение оно приобрело во время полномасштабной войны, когда украинская книга стала важным элементом сохранения языка, культуры и национальной идентичности.

Также 30 мая День степи в Украине. Его начали в 2017 году по инициативе участников научного семинара, посвященного охране степных ландшафтов Донбасса и Луганской области. Целью этого дня является привлечение внимания к сохранению украинских степей — уникальной природной зоны с богатой флорой и фауной. Степи имеют большое значение для биоразнообразия, ведь многие краснокнижные растения и животные живут именно здесь.

А еще 30 мая Международный день картофеля. Это молодой международный праздник, провозглашенный Организация Объединенных Наций в декабре 2023 года по инициативе Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН. Впервые его отпраздновали в 2024 году. Главная цель этого дня — напомнить о важной роли картофеля в борьбе с голодом, обеспечении продовольственной безопасности и развитии сельского хозяйства. Картофель входит в пять важнейших продовольственных культур мира и является основным продуктом питания для миллиардов людей.

30 мая празднуют День женской эмансипации. Неофициальная дата, посвященная борьбе женщин за равные права, свободы и возможности в обществе. В разных странах и культурных традициях его могут упоминать в разные дни, однако чаще всего тему женской эмансипации связывают с развитием феминистского движения XIX-XX веков и борьбой женщин за право на образование, труд, собственность и участие в выборах.

Также 30 мая Всемирный день рассеянного склероза. Это международная информационная дата, начатая в 2009 г. по инициативе Multiple Sclerosis International Federation (MSIF), чтобы привлечь внимание к жизни людей с этим заболеванием и поддержать исследования. Речь идет о хроническом аутоиммунном заболевании нервной системы — рассеянном склерозе. При нем иммунная система ошибочно атакует оболочки нервных волокон в головном и спинном мозге, что нарушает передачу нервных импульсов.

А еще 30 мая Международный день объятий вашей кошки. Его идея проста: напомнить владельцам, что кошки нуждаются не только в уходе, но и в эмоциональном контакте — нежности, игре, общения. В некоторых источниках эту дату связывают с 30 мая, когда рядом с другими «домашне-животными» и неформальными праздниками появились тематические дни, посвященные любимцам. Важный нюанс: объятия подходят не всем котам. Часть из них действительно любит физическую близость, но другие воспринимают ее как ограничение свободы. Поэтому главная идея этого дня — не буквально «обнимать силой», а проявлять заботу способом, комфортным именно для вашего животного: поглаживание, игра, спокойное присутствие рядом.

