Какой завтра, 30 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 30 ноября, День радиотехнических войск воздушных сил Вооруженных Сил Украины. Верующие чтят память апостола Андрея Первозванного. До Нового года остался 31 день.

30 ноября 2023 года — четверг. 645-й день войны в Украине.

Какой завтра, 30 ноября, церковный праздник

30 ноября в церковном календаре – день памяти апостола Андрея Первозванного. Он получил свое имя потому, что был одним из первых учеников Иисуса Христа. До этого он долгое время следовал за Иоанном Предтечей. Проповедовал Андрей христианство во всем мире вместе с апостолом Петром. Трижды находился в Европе и Азии. Когда был заключен апостол Матфей, то именно Андрей пришел к нему на помощь. За свою жизнь он совершил немало подвигов и чудес.

Что нельзя делать 30 ноября

Запрещено заниматься домашними делами: шить, вязать, убирать, стирать.

Нельзя устраивать громких гуляний с алкоголем.

Не стоит есть мясные и молочные блюда, яйца, все еще идет Рождественский пост.

Народные приметы и традиции на 30 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой день: снег идет не лежит на земле — он еще не будет таять 10 дней;

морозный день — к хорошему урожаю в следующем году;

снег еще не выпал — зима будет мягкой и теплой;

тихая вода — к хорошей зиме, бурная — к морозам;

снег не падает — зима будет малоснежной;

в печи красный огонь — к стуже.

30 ноября снег не падает — зима будет малоснежной. / Фото: Pexels

На Андрея девушки собирались вместе и гадали на суженого. Также было очень популярно гадание по имени жениха. Разные имена записывали на клочках бумаги, клали их под подушку, а утром вытаскивали одну бумажку. То имя, которое выпало, будет именем жениха.

Именины: как назвать родившегося 30 ноября ребенка

Какие завтра именины: Андрей, Иван.

Талисманом человека, рожденного 30 ноября, является сапфир. Камень, который издавна был очень популярен. Когда люди верили, что сапфир наделен особыми магическими свойствами. К примеру, считали его символом богатства и мудрости.

В этот день родились:

1848 год — выдающийся украинский художник, яркий представитель академизма и символизма в живописи Вильгельм Котарбинский;

1934 год — украинская писательница и историкиня Раиса Иванченко;

1985 год — украинский профессиональный боксер Тарас Шелестюк.

Памятные даты 30 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 ноября:

1432 год — в ходе гражданской войны в Великом княжестве Литовском князь Федор Корибутович разбивает поляков у Копистерина, близ Морахвы;

1763 год — судебная реформа в Гетманщине;

1786 год — указом Петра Леопольда Иосифа Габсбурга в Великом герцогстве Тосканском впервые в европейском государстве отменяют смертную казнь;

1854 год — вице-король Египта Саид-паша предоставляет предварительную концессию на строительство и эксплуатацию в течение 99 лет канала через Суэцкий перешеек французскому инженеру Фердинанду Мари де Лессепсу;

1867 год — начинает работу Одесский маяк;

1886 год — в парижском зале для оперетт, пантомим, водевилей и политических митингов Фоли-Бержер проходит первое ревю с участием женщин в достаточно откровенных костюмах;

1918 год — Дания признает остров Исландию независимым и связанным с ней только личной унией;

1922 год — в возрасте 78 лет в последний раз выходит на сцену легендарная французская актриса Сара Бернар;

1936 год — пожар уничтожает уникальный Хрустальный дворец в Лондоне, который построили в 1851 для проведения I Всемирной выставки;

1954 год — в городке Силакауга американского штата Алабама падает метеорит Силакауга;

1968 год — в Киеве открывают Республиканский дом композиторов;

1973 год — XXVIII сессия Генеральной Ассамблеи ООН принимает международную конвенцию о прекращении преступлений апартеида и наказание за него;

1982 год — Майкл Джексон выпускает самый продаваемый альбом всех времен под названием "Thriller";

1996 год — создают Государственную таможенную службу Украины;

1998 год — 32-летний Любко Георгиевский, заняв кресло главы правительства Македонии, становится самым молодым премьер-министром в мире;

2002 год — основывают Киевский независимый медиа-профсоюз;

2006 год — официальный релиз новой операционной системы Windows Vista и пакета программ Office 2007 корпорации "Microsoft";

2013 год — происходит незаконный силовой разгон "Беркутом" Евромайдана, с целью очищения площади от участников стихийного протеста.

Погода на 30 ноября

Завтра, 30 ноября, в Киеве безоблачное утро сменится на пасмурный день, без осадков. Во Львове облачно, к вечеру сильный снег. В Харькове облачно с прояснениями, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве — +1 днем и -4 ночью. Во Львове — 0 днем и -7 ночью. В Харькове — 0 днем и -3 ночью. В Одессе — +5 днем и -2 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

30 ноября Всемирный день домашних животных / Фото: Unsplash

30 ноября в Украине празднуют День радиотехнических войск воздушных сил ВСУ. Праздник был установлен министром обороны Михаилом Ежелем 16 сентября 2010 для того, чтобы распространить информацию о важности и большой роли радиотехнических войск для украинской армии.

Также 30 ноября Международный день защиты информации. Событие было основано по инициативе Ассоциации компьютерного оборудования в 1988 году в США. Причина была достаточно банальна — в том году была зафиксирована самая большая эпидемия компьютерного вируса. Она заставила специалистов задуматься о необходимости обеспечения информационной защиты.

А еще 30 ноября празднуют Международный день секса. Праздник был создан в 2007 году на форумах в Сети, именно там выбрали и главное место проведения события – Амстердам. Это неофициальный праздничный день, однако он входит в международный календарь ЮНЕСКО. Интересно, что схожее событие было еще в Древнем Риме. Она происходила на исходе осени и почитала богиню плодородия.

30 ноября Всемирный день домашних животных. Идея создать отдельный праздник для всех домашних питомцев уже давно возникла у представителей движения за защиту природы. Тогда они представили ее во время состоявшегося в Италии Международного Конгресса (1931 год). Главная цель этого интересного праздника состоит в том, чтобы показать, что люди несут ответственность за тех, кого они приручили.

Также 30 ноября День памяти всех жертв химической войны. Мемориальное событие было введено в декабре 2015 г. во время 20-й сессии Конференции стран-участниц Конвенции о запрете разработки, производства, накопления и применения химического оружия.