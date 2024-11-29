Какой завтра, 30 ноября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

30 ноября 2024 года — суббота. 1011-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

30 ноября в церковном календаре – день памяти святого апостола Андрея Первозванного. Он является одним из двенадцати апостолов Иисуса Христа и известен как первый призванный апостол, поэтому его называют "Первозванным". Он родился в городе Вифсаида в Галилее и был братом апостола Петра.

Андрей был рыболовом, и по преданию стал учеником Иоанна Крестителя перед тем, как стать учеником Иисуса Христа. Он был одним из первых, кого Иисус призвал следовать за Ним. После воскресения Христа Андрей активно проповедовал Евангелие в разных странах. Он путешествовал по Малой Азии, Греции, Скифии (современная Украина и Россия) и другим регионам, распространяя учение Христа. Согласно преданию, святой Андрей принял мученическую смерть в городе Патры в Греции. Он был распят на кресте, который имел форму буквы "X", что теперь известно как Андреевский крест. Его жизнь и деятельность оставили глубокий след в христианской традиции и его почитают как одного из важнейших апостолов.

Что нельзя делать 30 ноября

Нельзя веселиться, развлекаться, пить алкоголь.

Не следует есть молочные и мясные продукты.

Запрещается заниматься уборкой в доме.

Народные приметы и традиции на 30 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: огонь ярко-красного цвета до холодной погоды;

вода тихая – зима будет погожей, бурная – морозной;

снег падает и сразу тает — такова будет погода еще 10 дней;

еще не выпал снег – до мягкой зимы;

снега нет до малоснежной зимы.

30 ноября снег падает и сразу тает — такой будет погода еще 10 дней / Фото: Unsplash

Андрея – важный день для наших предков. Девушки обязательно собирались вместе, гадали на будущую свадьбу и мужа.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 ноября

Какие завтра именины: Андрей, Иван.

Талисманом человека, рожденного 30 ноября является сапфир. Этот камень часто используется во время медитации, потому что он способен пропускать через себя энергию. Издавна верили, что сапфир умиротворяет страсть, укрепляя силу воли и духа.

В этот день родились:

1980 год – общественно-политический деятель, политзаключенный режима Януковича, военнослужащий, издатель Владислав Попович;

1982 год — украинский борец греко-римского стиля, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпиады 2008 Армен Варданян;

1985 год – украинский профессиональный боксер, бронзовый призер Олимпийских игр в Лондоне, чемпион мира, бронзовый призер чемпионата Европы, победитель Кубка Европы (2010), трехкратный чемпион Украины (2009, 2010, 2011) Тарас Шелестюк.

Памятные даты 30 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 ноября:

1432 год — в ходе гражданской войны в Великом княжестве Литовском князь Федор Корибутович разбивает поляков у Копистерина, близ Морахвы;

1609 год – Галилео Галилей составляет первую карту лунной поверхности;

1763 год — Универсалом гетмана Кирилла Разумовского в Украине вводятся суды — земские (для гражданских дел), гродские (для уголовных) и подкоморские (для земельных), а Генеральный суд становится высшей апелляционной инстанцией;

1786 год — указом Петра Леопольда Иосифа Габсбурга в Великом герцогстве Тосканском впервые в европейском государстве отменяют смертную казнь;

1854 год — Вице-король Египта Саид-паша предоставляет предварительную концессию на строительство и эксплуатацию в течение 99 лет канала через Суэцкий перешеек французскому инженеру Фердинанду Мари де Лессепсу;

1867 год — начинает работу Одесский маяк;

1886 год — в парижском зале для оперетт, пантомим, водевилей и политических митингов Фоли-Бержер проходит первое ревю с участием женщин в достаточно откровенных костюмах;

1900 год – немецкие инженеры получили патент на автомобиль с приводом на передние колеса;

1918 год — Дания признает остров Исландию независимым и связанным с ней только личной унией;

1922 год — в возрасте 78 лет в последний раз выходит на сцену легендарная французская актриса Сара Бернар;

1936 год — пожар уничтожает уникальный Хрустальный дворец в Лондоне, который построили в 1851 для проведения I Всемирной выставки;

1954 год – в городке Силакауга американского штата Алабама падает метеорит Силакауга;

1968 год – в Киеве открывают Республиканский дом композиторов;

1973 год — XXVIII сессия Генеральной Ассамблеи ООН принимает международную конвенцию о прекращении преступлений апартеида и наказании за него;

1982 год — Майкл Джексон выпускает самый продаваемый альбом всех времен под названием "Thriller";

1996 год — создают Государственную таможенную службу Украины;

1998 год — 32-летний Любчо Георгиевский, заняв кресло главы правительства Македонии, становится самым молодым премьер-министром в мире;

2002 год — основывают Киевский независимый медиа-профсоюз;

2006 год – официальный релиз новой операционной системы Windows Vista и пакета программ Office 2007 корпорации "Microsoft";

2013 год — происходит незаконный силовой разгон "Беркутом" Евромайдана, с целью очищения площади от участников стихийного протеста.

Погода на 30 ноября

Завтра, 30 ноября, в Киеве пасмурно, ночью дождь со снегом, который закончится к утру. Во Львове пасмурно, ночью мелкий дождь, который утром усилится, но закончится к середине дня. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, ночью и утром мелкий дождь.

Температура воздуха в Киеве 0 днем и -1 ночью. Во Львове +3 днем и +1 ночью. В Харькове +2 днем и -1 ночью. В Одессе +7 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

30 ноября отмечают Всемирный день домашних животных / Фото: Фото из открытых источников

30 ноября в Украине празднуют День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил. Это профессиональный праздник, который отмечается ежегодно 30 ноября. Этот праздник является чествованием военных специалистов, которые обеспечивают радиолокационную разведку, контроль воздушного пространства и информационную поддержку действий Воздушных Сил Украины. Праздник был установлен приказом Министра обороны Украины в 2000-х годах как признание важности радиотехнических войск в обеспечении национальной безопасности и обороны. Выбор даты связан с днем, когда были сформированы первые радиотехнические части.

Также 30 ноября Международный день защиты информации. Этот праздник был начат в 1988 году, когда значительно возросло внимание к вопросам компьютерной безопасности из-за первых серьезных кибератак и распространения компьютерных вирусов. Главная цель этого дня – повышение осведомленности пользователей и организаций о важности защиты информации, внедрении мер безопасности и ответственного отношения к обработке данных. В современном мире киберугрозы постоянно эволюционируют, и этот день напоминает о необходимости быть бдительными.

А еще 30 ноября Международный день секса. Это неофициальный, но довольно популярный праздник, посвященный открытому обсуждению темы секса, осознанию его важности в жизни человека и пропаганде здорового и ответственного отношения к интимным отношениям.

30 ноября празднуют Всемирный день домашних животных. Это неофициальный международный праздник, посвященный всем домашним питомцам, независимо от их вида, и направленный на повышение внимания к ответственному отношению к животным. Главная цель – напомнить о важности заботы о домашних животных, подчеркнуть роль, которую они играют в жизни людей, и привлечь внимание к проблемам бездомных и заброшенных животных.

Также 30 ноября День памяти всех жертв химической войны. Это международный памятный праздник, основанный Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО) 2005 года. Этот день призван почтить память о жертвах химической войны (людей, погибших или пострадавших от использования химического оружия) и поддержать международную солидарность в борьбе против использования химического оружия.

А еще 30 ноября Международный день юбки. Праздник посвящен юбке как символу стиля, женственности и элегантности. Этот день призван напомнить о культурном значении этого элемента одежды и его месте в истории моды. Международный день юбки возник как инициатива поклонников моды и креативных движений, стремившихся популяризировать юбки как универсальный и стильный элемент гардероба. Дата выбрана произвольно, но с годами этот день приобрел популярность среди дизайнеров, модных брендов и всех, кто ценит юбки.

30 ноября празднуют Международный день "Города при жизни". Этот день посвящен борьбе за отмену смертной казни во всем мире и повышению осведомленности о правах человека. Праздник положил начало Сообществу Святого Эгидия (итальянская католическая организация) 2002 года. Дата избрана в честь события 30 ноября 1786 года, когда Великое герцогство Тоскана стало первым государством в мире, официально отменившим смертную казнь. Это событие стало важным шагом в защите прав человека.