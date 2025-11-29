Какой праздник 30 ноября 2025 года / © ТСН

30 ноября 2025 года — воскресенье. 1375-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 30 ноября, верующие празднуют день памяти святого апостола Андрея Первозванного. Андрей родился в Вифсаиде, на северном берегу Генисаретского озера, в семье рыбаков. Он был братом апостола Петра. До встречи с Христом Андрей принадлежал к ученикам Иоанна Крестителя и жил в ожидании прихода Мессии. Именно он первым услышал обращенное к нему призвание Господа “Иди за Мной” и отозвался без колебаний. Отсюда и почетный титул Первозванный.

После Вознесения Спасителя святой Андрей отправился проповедовать Евангелие в разные страны. В украинской духовной традиции апостола Андрея уважают как того, кто первым принес благовестие на наши земли. Летописное предание рассказывает, что он достиг Днепровых холмов, благословил место будущего Киева и изрек его величие.

Свой земной путь апостол завершил в греческом Патре. Там он был распят на кресте особой формы — косом, подобном букве “Х”. Этот знак стал одним из самых известных христианских символов, а также вошел в герб и флаг многих народов.

Что нельзя делать 30 ноября

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом — в старину советовали лишний раз не нагружать себя.

Нельзя ругать или наказывать детей, чтобы не навлечь семейные невзгоды.

Не следует никому рассказывать о своих снах — они вещие, но их держат при себе, чтобы не “испугать судьбу”.

Народные приметы и традиции на 30 ноября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

холодно и морозно — ждите раннюю и суровую зиму;

оттепель или мягкая погода — зима будет неустойчивой, теплой;

выпал снег — долго будет лежать;

снег падает крупными хлопьями — зима пройдет спокойно, без метелей и метелей;

ясное и звездное небо — ждите сильных холодов;

курица ходит на одной ноге — к сильному похолоданию.

30 ноября курица ходит на одной ноге — до сильного похолодания / © unsplash.com

В народе 30 ноября носило название Андреевские вечерницы (Калита). Это название связано с обрядом кусания калить — веселым молодежным обычаем, проводимым именно на Андрея.

Именины: как назвать родившегося 30 ноября ребенка

Какие завтра именины: Андрей, Иван.

Талисманом человека, рожденного 30 ноября является сапфир. Этот минерал издавна применяется в медитативных практиках, ведь он умеет свободно проводить энергетические потоки. В традиционных представлениях сапфир считали камнем, укрощающим чрезмерные эмоции и дающим человеку внутреннюю стойкость, укрепляя силу воли и духовное равновесие.

В этот день родились:

1980 год — Владислав Попович, общественно-политический деятель, политзаключенный режима Януковича, военнослужащий, издатель;

1982 год — Армен Варданян, украинский борец греко-римского стиля, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпиады 2008;

1985 год — Тарас Шелестюк, украинский профессиональный боксер.

Памятные даты 30 ноября

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 ноября:

1432 год — В разгаре внутреннего противостояния в Великом княжестве Литовском князь Федор Корибутович нанес поражение польскому войску близ Копистерина, недалеко от Морахвы;

1609 год — Галилео Галилей впервые создал детальное изображение рельефа Луны, фактически сформировав первую карту его поверхности;

1786 год — В Великом герцогстве Тосканском указом Петра Леопольда Иосифа Габсбурга впервые в Европе на государственном уровне официально отменена смертная казнь;

1854 — Египетский вице-король Саид-паша предоставил французскому инженеру Фердинанду де Лессепсу концессию на сооружение и 99-летнюю эксплуатацию будущего Суэцкого канала;

1886 год — В парижском театре “Фоли-Бержер” состоялось первое ревю, где женщины выступали в весьма откровенных сценических костюмах — событие, вызвавшее резонанс в культурной жизни Европы;

1900 год — Немецкие изобретатели получили патент на автомобиль с передним приводом;

1918 год — Дания признала Исландию независимым государством, связанным с ней только персональной унией;

1936 год — Пожар полностью уничтожил знаменитый лондонский Хрустальный дворец;

1939 год — Инсценированная провокация на границе и последующее нападение СССР на Финляндию стали началом советско-финской, или “Зимней”, войны;

1954 год — В Силакаузе (штат Алабама, США) упал метеорит;

1968 год — В Киеве открыт Республиканский дом композиторов;

1973 год — Генеральная Ассамблея ООН на своей XXVIII сессии приняла международную конвенцию о запрете преступлений апартеида и ответственности за них;

1982 год — Майкл Джексон презентовал альбом “Thriller”;

1996 год — В Украине создана Государственная таможенная служба;

1998 год — Премьер-министром Македонии стал 32-летний Любчо Георгиевский;

2002 год — Основан Киевский независимый медиа-профсоюз;

2006 год — Компания “Microsoft” официально представила операционную систему Windows Vista и пакет Office 2007;

2013 год — В Киеве произошел силовой незаконный разгон Евромайдана спецподразделением “Беркут”, осуществленный с целью очистки площади от мирных протестующих;

2019 год — На Филиппинах торжественно открылись 30-ые Игры Юго-Восточной Азии.

Какой завтра праздник в Украине и мире

30 ноября празднуют Международный день Библии / © unsplash.com

30 ноября в Украине празднуют День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил. Праздник посвящен личному составу радиотехнических войск, отвечающих за своевременное обнаружение, сопровождение и распознавание воздушных объектов, а также передачу информации подразделениям ПВО. Служба радиотехнических войск критически важна для боевой готовности Воздушных Сил и безопасности государства в целом.

Также 30 ноября Международный день защиты информации. Это профессиональный и просветительский праздник, посвященный безопасности данных в цифровом мире. Оно было создано для повышения осведомленности о важности сохранения конфиденциальной и персональной информации. День начат в международном масштабе как символ важности кибербезопасности и ответственного отношения к информации.

А еще 30 ноября Международный день секса. Праздник посвящен осознанному и безопасному отношению к сексуальности. Его цель — популяризация здоровых отношений, сексуального образования и открытого диалога об интимных темах.

30 ноября празднуют Международный день Библии. Ежегодный праздник, посвященный уважению Библии как духовного, культурного и исторического достояния человечества. День основывается на христианских организациях, которые стремились распространять знания о Библии среди широких кругов.

Также 30 ноября Всемирный день домашних животных. Праздник, посвященный всем любимцам, живущим рядом с людьми, дарят радость и становятся частью семьи. День, организованный международными организациями защиты животных во второй половине XX века. Считается символическим днем, когда люди по всему миру могут выразить благодарность своим питомцам и привлечь внимание к проблемам животного мира.

А еще 30 ноября День памяти всех жертв химической войны. Международный день скорби и чествования тех, кто пострадал от использования химического оружия в конфликтах. День установлен ООН в связи с необходимостью глобальной памяти об угрозах химического оружия.

30 ноября празднуют Международный день юбок. Легкий и яркий праздник, посвященный одному из популярнейших предметов гардероба женщин. Праздник зародился как веселый международный флешмоб моды и популяризируется в соцсетях.

Также 30 ноября День тыквы в Украине. Интересный неофициальный праздник, который был создан, чтобы привлечь внимание к тыкве как ценному пищевому продукту и декоративному элементу.

А еще 30 ноября Международный день согласия. Праздник, посвященный миру, взаимопониманию и гармонии между людьми. Его создали, чтобы привлечь людей к взаимоуважению и поиску компромиссов в любых конфликтах.