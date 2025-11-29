- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 271
- Время на прочтение
- 5 мин
Какой завтра, 30 ноября, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 30 ноября, День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил. Верующие чтят память святого апостола Андрея Первозванного. До Нового года остался 31 день.
30 ноября 2025 года — воскресенье. 1375-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 30 ноября, верующие празднуют день памяти святого апостола Андрея Первозванного. Андрей родился в Вифсаиде, на северном берегу Генисаретского озера, в семье рыбаков. Он был братом апостола Петра. До встречи с Христом Андрей принадлежал к ученикам Иоанна Крестителя и жил в ожидании прихода Мессии. Именно он первым услышал обращенное к нему призвание Господа “Иди за Мной” и отозвался без колебаний. Отсюда и почетный титул Первозванный.
После Вознесения Спасителя святой Андрей отправился проповедовать Евангелие в разные страны. В украинской духовной традиции апостола Андрея уважают как того, кто первым принес благовестие на наши земли. Летописное предание рассказывает, что он достиг Днепровых холмов, благословил место будущего Киева и изрек его величие.
Свой земной путь апостол завершил в греческом Патре. Там он был распят на кресте особой формы — косом, подобном букве “Х”. Этот знак стал одним из самых известных христианских символов, а также вошел в герб и флаг многих народов.
Что нельзя делать 30 ноября
Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом — в старину советовали лишний раз не нагружать себя.
Нельзя ругать или наказывать детей, чтобы не навлечь семейные невзгоды.
Не следует никому рассказывать о своих снах — они вещие, но их держат при себе, чтобы не “испугать судьбу”.
Народные приметы и традиции на 30 ноября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
холодно и морозно — ждите раннюю и суровую зиму;
оттепель или мягкая погода — зима будет неустойчивой, теплой;
выпал снег — долго будет лежать;
снег падает крупными хлопьями — зима пройдет спокойно, без метелей и метелей;
ясное и звездное небо — ждите сильных холодов;
курица ходит на одной ноге — к сильному похолоданию.
В народе 30 ноября носило название Андреевские вечерницы (Калита). Это название связано с обрядом кусания калить — веселым молодежным обычаем, проводимым именно на Андрея.
Именины: как назвать родившегося 30 ноября ребенка
Какие завтра именины: Андрей, Иван.
Талисманом человека, рожденного 30 ноября является сапфир. Этот минерал издавна применяется в медитативных практиках, ведь он умеет свободно проводить энергетические потоки. В традиционных представлениях сапфир считали камнем, укрощающим чрезмерные эмоции и дающим человеку внутреннюю стойкость, укрепляя силу воли и духовное равновесие.
В этот день родились:
1980 год — Владислав Попович, общественно-политический деятель, политзаключенный режима Януковича, военнослужащий, издатель;
1982 год — Армен Варданян, украинский борец греко-римского стиля, чемпион Европы, бронзовый призер Олимпиады 2008;
1985 год — Тарас Шелестюк, украинский профессиональный боксер.
Памятные даты 30 ноября
Календарь важных событий в Украине и мире за 30 ноября:
1432 год — В разгаре внутреннего противостояния в Великом княжестве Литовском князь Федор Корибутович нанес поражение польскому войску близ Копистерина, недалеко от Морахвы;
1609 год — Галилео Галилей впервые создал детальное изображение рельефа Луны, фактически сформировав первую карту его поверхности;
1786 год — В Великом герцогстве Тосканском указом Петра Леопольда Иосифа Габсбурга впервые в Европе на государственном уровне официально отменена смертная казнь;
1854 — Египетский вице-король Саид-паша предоставил французскому инженеру Фердинанду де Лессепсу концессию на сооружение и 99-летнюю эксплуатацию будущего Суэцкого канала;
1886 год — В парижском театре “Фоли-Бержер” состоялось первое ревю, где женщины выступали в весьма откровенных сценических костюмах — событие, вызвавшее резонанс в культурной жизни Европы;
1900 год — Немецкие изобретатели получили патент на автомобиль с передним приводом;
1918 год — Дания признала Исландию независимым государством, связанным с ней только персональной унией;
1936 год — Пожар полностью уничтожил знаменитый лондонский Хрустальный дворец;
1939 год — Инсценированная провокация на границе и последующее нападение СССР на Финляндию стали началом советско-финской, или “Зимней”, войны;
1954 год — В Силакаузе (штат Алабама, США) упал метеорит;
1968 год — В Киеве открыт Республиканский дом композиторов;
1973 год — Генеральная Ассамблея ООН на своей XXVIII сессии приняла международную конвенцию о запрете преступлений апартеида и ответственности за них;
1982 год — Майкл Джексон презентовал альбом “Thriller”;
1996 год — В Украине создана Государственная таможенная служба;
1998 год — Премьер-министром Македонии стал 32-летний Любчо Георгиевский;
2002 год — Основан Киевский независимый медиа-профсоюз;
2006 год — Компания “Microsoft” официально представила операционную систему Windows Vista и пакет Office 2007;
2013 год — В Киеве произошел силовой незаконный разгон Евромайдана спецподразделением “Беркут”, осуществленный с целью очистки площади от мирных протестующих;
2019 год — На Филиппинах торжественно открылись 30-ые Игры Юго-Восточной Азии.
Какой завтра праздник в Украине и мире
30 ноября в Украине празднуют День радиотехнических войск Воздушных Сил Вооруженных Сил. Праздник посвящен личному составу радиотехнических войск, отвечающих за своевременное обнаружение, сопровождение и распознавание воздушных объектов, а также передачу информации подразделениям ПВО. Служба радиотехнических войск критически важна для боевой готовности Воздушных Сил и безопасности государства в целом.
Также 30 ноября Международный день защиты информации. Это профессиональный и просветительский праздник, посвященный безопасности данных в цифровом мире. Оно было создано для повышения осведомленности о важности сохранения конфиденциальной и персональной информации. День начат в международном масштабе как символ важности кибербезопасности и ответственного отношения к информации.
А еще 30 ноября Международный день секса. Праздник посвящен осознанному и безопасному отношению к сексуальности. Его цель — популяризация здоровых отношений, сексуального образования и открытого диалога об интимных темах.
30 ноября празднуют Международный день Библии. Ежегодный праздник, посвященный уважению Библии как духовного, культурного и исторического достояния человечества. День основывается на христианских организациях, которые стремились распространять знания о Библии среди широких кругов.
Также 30 ноября Всемирный день домашних животных. Праздник, посвященный всем любимцам, живущим рядом с людьми, дарят радость и становятся частью семьи. День, организованный международными организациями защиты животных во второй половине XX века. Считается символическим днем, когда люди по всему миру могут выразить благодарность своим питомцам и привлечь внимание к проблемам животного мира.
А еще 30 ноября День памяти всех жертв химической войны. Международный день скорби и чествования тех, кто пострадал от использования химического оружия в конфликтах. День установлен ООН в связи с необходимостью глобальной памяти об угрозах химического оружия.
30 ноября празднуют Международный день юбок. Легкий и яркий праздник, посвященный одному из популярнейших предметов гардероба женщин. Праздник зародился как веселый международный флешмоб моды и популяризируется в соцсетях.
Также 30 ноября День тыквы в Украине. Интересный неофициальный праздник, который был создан, чтобы привлечь внимание к тыкве как ценному пищевому продукту и декоративному элементу.
А еще 30 ноября Международный день согласия. Праздник, посвященный миру, взаимопониманию и гармонии между людьми. Его создали, чтобы привлечь людей к взаимоуважению и поиску компромиссов в любых конфликтах.