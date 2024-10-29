Какой завтра, 30 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 30 октября, День тренера в Украине и День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Верующие чтят память святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его. До Нового года осталось 62 дня.

30 октября 2024 года – среда. 980-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

30 октября в церковном календаре – день памяти святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его. Святой мученик Зиновий был римским военным трибуном, жившим в первой половине III века. Он был обвинен в отступлении от римского императора Декия, требовавшего от него поклониться идолам. Зиновий отказался и был приговорен к смерти. Его казнили в 284 году. Святая мученица Зиновия была сестрой Зиновия. Она также отказалась поклоняться идолам и была приговорена к смерти вместе с братом. Их мученичество стало символом веры и преданности христианским ценностям.

Что нельзя делать 30 октября

Нельзя злословить и ссориться.

Не стоит отказывать в помощи.

Запрещается венчаться, потому что будет недолгим брак.

Народные приметы и традиции на 30 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: мало звезд на небе – начнутся метели;

на растениях стелется паутина – холодов еще не будет;

кошки спят очень крепко – до теплой погоды;

увидеть синицу до морозов.

30 октября увидеть синицу до морозов / Фото: Unsplash

Это был день охотников, которые уже начинали выходить на охоту зайцев. А еще прилетали снегуры. Если они уже видны на деревьях, то зима близко.

Именины: как назвать родившегося 30 октября ребенка

Какие завтра именины: Александр, Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена.

Талисманом человека, рожденного 30 октября является бирюза. Существовало поверье, кто утром посмотрит на этот камень, весь день будет беззаботным. Бирюза считалась военным талисманом.

В этот день родились:

1911 год – украинский скульптор и график, работал в Германии Григорий Крук;

1936 год – украинский поэт, переводчик, литературный критик Владимир Иванцев;

1949 год – украинский поэт, драматург и переводчик Олег Лишега.

Памятные даты 30 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 октября:

1653 год — в гетманскую столицу Чигирина под залпы из пушек вносят гроб с покойным Тимофеем Хмельницким;

1888 год – Лауд Джон получает патент на шариковую ручку;

1918 год – капитуляция Османской Империи в 1-й мировой войне;

1941 год – начинается блокада Севастополя с суши во время 2-й мировой войны;

1987 год — в Киеве дебютирует украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" (также известная как "ВВ").

Погода на 30 октября

Завтра, 30 октября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурная погода, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +13 днем и +7 ночью. Во Львове +15 днем и +8 ночью. В Харькове +11 днем и +5 ночью. В Одессе +13 днем и +7 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

30 октября День информированности о сахарной зависимости / Фото: Unsplash

30 октября в Украине отмечают День тренера (неофициальный). Этот праздник посвящен всем тренерам, работающим над развитием спорта и подготовкой будущих чемпионов. Этот день ставит целью подчеркнуть важность работы тренеров в обществе и отметить их вклад в развитие спорта в стране.

Также 30 октября День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине. Этот день посвящен тем, кто бесстрашно и бескорыстно борется с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. Это определяется указом Президента Украины.

А еще 30 октября Международный день ортопедических медсестер и медбратов. Этот день посвящен тем, кто работает в ортопедической медицине, помогая пациентам с повреждениями опорно-двигательного аппарата, а также тем, кто помогает людям с хроническими заболеваниями, влияющими на их способность ходить. Этот день создан для повышения осведомленности о важности работы ортопедических медсестер и медбратов, а также для признания их заслуг в помощи пациентам вернуть себе мобильность и понять, насколько важен их профессиональный рост и развитие.

30 октября День осведомленности о сахарной зависимости. Этот день предназначен для повышения осведомленности о рисках и последствиях сахарной зависимости, а также для поддержки людей, борющихся с этими проблемами. Сахарная зависимость – это состояние, при котором человек постоянно нуждается в большом количестве сахара, что может привести к различным хроническим заболеваниям, таким как диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания и зубные проблемы. День осведомленности о сахарной зависимости направлен на предоставление информации и ресурсов для тех, кто хочет улучшить свое здоровье и уменьшить потребление сахара.