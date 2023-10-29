Какой завтра, 30 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 30 октября, День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков в Украине. Верующие чтят память священномученика Зиновия и мученицы Зиновии. До Нового года осталось 62 дня.

30 октября 2023 года – понедельник. 614-й день войны в Украине.

Какой завтра, 30 октября, церковный праздник

30 октября в церковном календаре – день памяти священномученика Зиновия и мученицы Зиновии. Они были братом и сестрой, росшими в благочестивой семье. Рано оставшись сиротами, они раздали наследие бедным, а свою жизнь посвятили служению Господу. Зиновий в награду за такой поступок получил возможность исцеления больных. В то время начались гонения за христианами. Зиновия позвали на допрос к императору Диоклетиану, где заставляли отречься от веры. Услышала о пытках его сестра и поспешила на суд. Она тоже открыто заявила, что исповедует христианство. Сначала император пытался обоих убедить принести пожертвование идолам, а затем убил их.

Что запрещено делать в этот день

Нельзя нарушать обещание, которое вы дали другому человеку.

Запрещено ломать кустарники или вытаптывать траву.

Не следует гулять в лесу в одиночестве.

Народные приметы и традиции на 30 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: выпал снег как крупа — ждите сильных морозов;

синички клюют кору на деревьях — на дождливую и сырую погоду;

многие синички прилетели в дом — к похолоданию;

если утром услышали пение птиц — ждите холодную погоду.

30 октября многие синички прилетели в дом — к похолоданию. / Фото: Pexels

В этот день пытались кормить птиц, верили, что это привлечет удачу. А вот встреча с волком в лесу или у дома считалась вестником беды.

Погода на 30 октября

Завтра, 30 октября, в Киеве облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Во Львове солнце будет редко появляться из-за облаков, без осадков. В Харькове облачно, возможен дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +19 днем и +11 ночью. Во Львове +19 днем и +10 ночью. В Харькове +18 днем и +12 ночью. В Одессе +17 днем и +13 ночью.

Памятные даты 30 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 октября:

1653 год — в гетманскую столицу Чигирина под залпы из пушек вносят гроб с покойным Тимофеем Хмельницким;

1888 год – Лауд Джон получает патент на шариковую ручку;

1918 год – в 1-й мировой войне капитулирует Османская империя;

1941 год – начинается блокада Севастополя с суши во время Второй мировой войны;

1987 год — в Киеве дебютирует украинская рок-группа "Вопли Видоплясова" ("ВВ").

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 октября

Какие завтра именины: Зиновий, Артем, Марко, Стефан, Александр, Макар, Максим, Зиновия, Елена.

Талисманом человека, рожденного 30 октября является бирюза. Издавна этот камень ассоциируется со сказками и преданиями. Бирюза — полудрагоценный камень, известный человечеству уже более пяти тысячелетий. Наши предки верили, что бирюза способна лишить человека сомнений.

В этот день родились:

1882 год — украинский художник, маляр-монументалист, лидер группы "бойчукистов", жертва сталинского террора Михаил Бойчук;

1936 год – украинский поэт, переводчик, литературный критик Владимир Иванцев;

1949 год – украинский поэт, драматург и переводчик Олег Лишега.

Какой завтра день в Украине и мире

30 октября День информированности о сахарной зависимости / Фото: Pexels

30 октября в Украине празднуют День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Именно в этот день согласно указу президента Украины было создано это специальное подразделение, которое занимается не только выявлением и ликвидацией преступных группировок или отдельных лиц, занимающихся производством или распространением наркотиков, но и проводит работу по профилактике наркозависимости.

Также 30 октября Международный день ортопедических медсестер и медбратов. Праздник был начат в США в 1990 году и до 2001 носил лишь национальный характер. Позже распространилось в такие страны как Великобритания, Канада и т.д. Ортопедические медсестры и медбраты должны обладать специальными навыками и знаниями, чтобы правильно оценить состояние раны и делать другие манипуляции.

А еще 30 октября День осведомленности о сахарной зависимости. Он был создан для того, чтобы пролить свет на потенциальное негативное влияние чрезмерного употребления сахара на психическое и физическое здоровье человека. Сахар является достаточно распространенным веществом в нашем рационе и мы часто употребляем его, даже не осознавая этого. Многие продукты содержат сахар, например, кетчуп, "легкие" йогурты, соевый соус и т.д.