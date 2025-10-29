Какой праздник 30 октября 2025 года / © ТСН

30 октября 2025 года — четверг. 1344-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 30 октября, верующие празднуют день памяти святых мучеников Зиновия и Зиновии, сестры его. Зиновий отличался глубоким благочестием и милосердием ко всем нуждающимся. После смерти родителей он раздал свое значительное наследие бедным, исцелял больных и утешал скорбящих. Благодаря своей добродетели был избран епископом Эгеи. Как пастырь, он заботился не только о духовной жизни паствы, но и о телесных страданиях людей, исцеляя их молитвой и силой Христовой.

Его сестра Зиновия подражала брату в вере и подвигах. Она также посвятила себя Богу, помогала больным, поддерживала вдов и сирот, жила в посте, чистоте и молитве.

Когда император Диоклетиан (284–305) начал жестокие преследования христиан, в Киликию прибыл правитель Лисии (Лисий), приказавший схватить епископа Зиновия.

Перед судом святой муж бесстрашно признал свою веру во Христа и отказался приносить жертву языческим богам. Его подвергли тяжелым пыткам — избивали, пытали раскаленным железом, но он мужественно терпел, славя Господа.

Когда об этом узнала Зиновия, она добровольно пришла в суд и сказала, что тоже христианка и желает пострадать вместе с братом. Лисие приказал истязать и ее.

После жестоких мучений обоих святых казнили из-за усечения мечом — около 304 года. Их тела благочестивые христиане похоронили рядом.

Что нельзя делать 30 октября

Не следует выяснять отношения — в древности говорили: “Как 30 октября поссоришься — круглый год брат с сестрой не будут мириться”.

Не желательно давать или одалживать деньги — верили, что вместе с деньгами можно “отдать” собственную удачу и благополучие.

Не стоит отказывать в помощи — святые Зиновий и Зиновия считались покровителями милосердия, считалось большим грехом не подать милостыню, не помочь больному или не откликнуться на просьбу.

Народные приметы и традиции на 30 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

теплый день — зима будет поздней и мягкой;

дует сильный ветер — ждите вьюги в декабре;

утром выпал первый снег — он быстро растает;

стоит туман — К оттепели;

птицы еще не улетели — морозы опоздают;

если иней густой — зимой будет много снега.

30 октября утром выпал первый снег — он быстро растает / © unsplash.com

В народе 30 октября носило название Зиновий Ледолам. Считалось: если лед на Зиновии тонкий и хрупкий — настоящие морозы не скоро придут.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 октября

Какие завтра именины: Артем, Герман, Иосиф, Леонид, Макар, Максим, Марк, Матвей, Александр, Петр, Семен, Степан, Анастасия, Елена.

Талисманом человека, рожденного 30 октября, является бирюза. По народному поверью, тот, кто с рассветом взглянет на бирюзу, проведет день в покое и гармонии, без тревог и печали. Этот камень издавна считали оберегом воинов — талисманом мужества, удачи и победы.

В этот день родились:

1911 год — Григорий Крук, украинский скульптор и график, работал в Германии;

1936 год — Владимир Иванцев, украинский поэт, переводчик, литературный критик;

1949 год — Олег Лишега, украинский поэт, драматург и переводчик.

Памятные даты 30 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 октября:

1653 год — в гетманскую столицу Чигирина под торжественные пушечные салюты внесли гроб с телом Тимофея Хмельницкого, сына гетмана Богдана, погибшего во время обороны Сучавы;

1888 год — Джон Лауд получил патент на свое изобретение — шариковую ручку, впоследствии коренным образом изменившую способ письма в мире;

1918 год — Османская империя официально подписала акт капитуляции, завершив свое участие в Первой мировой войне;

1941 год — во время Второй мировой войны началась сухопутная блокада Севастополя;

1943 год — на Московской конференции представители союзных государств подписали соглашение о создании Организации Объединенных Наций (ООН), ставшее основой для послевоенного мирового порядка;

1961 год — СССР провел самое мощное в истории человечества испытание водородной бомбы, известное как взрыв “Царя-бомбы”, мощностью более 50 мегатонн;

1987 год — в Киеве состоялось первое выступление украинской рок-группы “Вопли Видоплясова” (ВВ), которАЯ впоследствии стало легендой украинской музыкальной сцены.

Какой завтра праздник в Украине и мире

30 октября День тренера в Украине / © unsplash.com

30 октября в Украине празднуют День работников подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков. Праздник возник для чествования мужества, профессионализма и самопожертвования сотрудников наркоконтроля, работающих в сложных и опасных условиях. Эти подразделения включают следователей, оперативников, экспертов и аналитиков, задача которых — выявлять и прекращать деятельность наркоторговцев, проводить спецоперации и следственные действия, а также проводить профилактическую работу среди населения.

Также 30 октября День тренера в Украине. Неофициальный профессиональный праздник. Тренеры не только обучают технике спорта, но и формируют ценности команды, устойчивость к трудностям, лидерские качества и умение работать на результат. Именно поэтому День тренера — это не только поздравление специалистов, но и благодарность за их вклад в успехи украинского спорта на национальном и международном уровне.

А еще 30 октября Международный день ортопедических медсестер и медбратов. Профессиональный праздник медицинских работников, специализирующихся на уходе за пациентами с травмами опорно-двигательного аппарата, ортопедическими заболеваниями и послеоперационным восстановлением.

30 октября День осведомленности о сахарной зависимости. Его цель — привлечь внимание к проблеме чрезмерного потребления сахара и его потенциальной зависимости, а также повысить осведомленность о негативных последствиях для здоровья, связанных с чрезмерным количеством сахара в рационе.