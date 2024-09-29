Какой завтра, 30 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

30 сентября 2024 года – понедельник. 950-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

30 сентября в церковном календаре – день памяти святого священномученика Григория, епископа Великой Армении. Он родился около 257 года в городе Аштишат в семье королевского советника. После смерти родителей Григория отвезли в Кесарию Каппадокийскую, где он принял крещение. Вернувшись на родину, он стал служить королю Тиридата III. Однако, из-за своей активной проповеди христианства, Григорий был заключен и провел 14 лет в темнице. Благодаря своим молитвам и дару исцеления, Григорий излечил короля Тиридата от безумия, после чего король и весь армянский народ приняли христианство. В 302 году Григорий стал епископом и организовал Церковь в Армении, сделав христианство официальной религией страны. Григорий умер в 330 году в пустыне на горе Мания, где провел последние годы своей жизни.

Что нельзя делать 30 сентября

Нельзя ругаться и ругаться.

Не следует ходить в грязной или несвежей одежде дома.

Запрещается впускать в дом чужих людей.

Народные приметы и традиции на 30 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: дождь до снежной зимы;

сухая погода указывает, что зима еще не скоро придет;

пасмурное утро — к теплой погоде днем;

журавли улетают именно в этот день — на Покров выпадет снег.

30 сентября журавли улетают — на Покров выпадет снег / Фото: Фото из открытых источников

Традиционно наши предки вытряхивали в этот день солому из подушек и матрасов, чтобы набить их свежей, а старуху сжечь. Такой обряд, как считалось, защищает от дурного глаза, а еще укрепляет здоровье.

Именины: как назвать родившегося 30 сентября ребенка

Какие завтра именины: Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.

Талисманом человека, рожденного 30 сентября является опал. С давних времен камень считался очень сильным оберегом. Верили, что опал помогает построить карьеру, оградить сердце от болезней.

В этот день родились:

1950 год — украинское источниковедение, книговедение, документоведение, архивоведение, историки библиотечного дела Любовь Дубровина;

1971 год – украинский общественный и политический деятель, националист Дмитрий Ярош;

1977 год – украинский актер, продюсер, политик Филипп Ильенко.

Памятные даты 30 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 сентября:

1452 год — в типографии Иоганна Гутенберга выходит в свет первая в Европе печатная книга — Библия;

1614 год — между казацкой старшиной и комиссарами Речи Посполитой подписано соглашение, которым ограничивались казацкие права и реестровое казачество обязывалось нести сторожевую службу и жить только в Запорожье;

1791 год — в Вене проходит премьера последней оперы Моцарта "Волшебная флейта";

1876 год — журнал "Киевская старина" впервые публикует биографию Григория Сковороды;

1895 год – Мадагаскар становится протекторатом Французской республики;

1918 год — Украинская революция (1917-1921): повстанческие силы под руководством Нестора Махно громят подразделения Центральных государств в бою за Дибровку;

1919 год — Совет народных министров УНР во главе с социал-демократом Исааком Мазепой принимает законопроект об отмене сословий в Украине;

1920 год — Армия УНР увольняет Жмеринку;

1929 год — Британская служба "Би-би-си" впервые проводит телетрансляцию;

1929 год — во Франкфурте-на-Майне немецкий авиаконструктор Фритц фон Опель поразит полет на планере с ракетными двигателями;

1938 год — Великобритания, Франция, Германия и Италия подписывают Мюнхенское соглашение, по которому Германия аннексировала Судетскую область Чехословакии;

1939 год — в Париже создают Правительство Польши в изгнании, которое впоследствии переехало в Лондон;

1946 год — объявляют первые приговоры нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе;

1947 год — Пакистан присоединяется к Организации Объединенных Наций;

1980 год – опубликовали первую спецификацию Ethernet;

1990 год — на площади возле Республиканского стадиона в Киеве состоялся почти 300-тысячный митинг под лозунгом "Нет — новому Союзному договору!", санкционированный президиумом Киевского городского совета;

1992 год — Министерство юстиции Украины зарегистрировало Ассоциацию исследователей украинского голода-геноцида 1932-1933 гг. в Украине;

1992 год – отправляют в отставку премьер-министра Украины Витольда Фокина;

1994 год — Совет сотрудничества стран Персидского залива объявляет о прекращении экономического бойкота Израиля (продолжался 46 лет);

2005 год – противоречивые рисунки о Мухаммеде печатают в датской газете;

2007 год — в Украине проходят досрочные парламентские выборы, после которых была создана коалиция фракциями БЮТ и НУНС;

2016 год — две картины общей стоимостью 100 миллионов долларов находят после того, как они были похищены из музея Ван Гога в 2002 году.

Погода на 30 сентября

Завтра, 30 сентября, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве +16 днем и +11 ночью. Во Львове +12 днем и +7 ночью. В Харькове +24 днем и +14 ночью. В Одессе +23 днем и +15 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

30 сентября в Украине празднуют Всеукраинский день библиотек / Фото: Фото из открытых источников

30 сентября в Украине празднуют Всеукраинский день библиотек. Этот праздник был установлен в Украине Указом Президента от 14 мая 1998 года, чтобы почтить большой вклад библиотек в развитие образования, науки и культуры. Библиотеки в Украине имеют давнюю историю, начиная со времен Киевской Руси, когда первые собрания книг появились в монастырях и церквях. Одной из известнейших библиотек того времени была библиотека Ярослава Мудрого при Софийском соборе в Киеве. Сегодня в Украине насчитывается более 30 тысяч библиотек, среди которых есть национальные, университетские, детские и специализированные библиотеки. Самая большая из них – Национальная библиотека Украины имени В. И. Вернадского.

Также 30 сентября День "Спасите коалу". Этот праздник был начат Австралийским фондом коал (AKF) в рамках кампании "Месяц спасения коал", которая продолжается на протяжении всего сентября. Цель этого дня — повысить осведомленность об угрозах, стоящих перед коалами, и собрать средства для сохранения их природной среды обитания. Коалы сталкиваются со многими проблемами, такими как потеря среды обитания, изменение климата и болезни.

А еще 30 сентября Международный день подкастов. Этот праздник был начат в 2014 году Стивом Ли, основателем Modern Life Network, с целью популяризации подкастов как медиаформата. Подкасты — это цифровые файлы мультимедиа, которые можно загрузить из Интернета и слушать на мобильных устройствах или компьютерах в удобное время. Они стали популярны благодаря удобству и возможности сочетать прослушивание с другими делами. В этот день организуются различные мероприятия, включая многочасовые трансляции, в которых принимают участие разработчики подкастов со всего мира. Это отличный повод для подкастеров поделиться своими проектами и привлечь новых слушателей.

30 сентября празднуют Международный день переводчика. Этот праздник был начат Международной федерацией переводчиков (FIT) в 1953 году, а официально признан в 1991 году. Дата выбрана в честь святого Иеронима, покровителя переводчиков, осуществившего перевод Библии с оригинала (иврита) на латынь. Международный день переводчика отмечает важную роль переводчиков в содействии диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству между народами. Переводчики помогают преодолевать языковые барьеры, что способствует развитию культурного обмена и укреплению мира в мире.

Также 30 сентября День грязелечения. Этот праздник посвящен использованию лечебных грязей в медицинских и косметических целях, имеющий давнюю историю, начиная с XVI века. Лечебные грязи используются для лечения различных заболеваний, таких, как болезни кожи, ревматизм, болезни дыхательных путей, костей и суставов. Они также популярны в современных спа-салонах и лечебных курортах по всему миру. Некоторые из самых известных грязелечебниц находятся в Анхиало (Поморие, Болгария), Терме ди Сирмионе (Италия), Хаапсалу (Эстония) и на озере Текиргиол (Румыния).