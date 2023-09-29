Какой завтра, 30 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 30 сентября Всеукраинский день библиотек. Верующие чтят память святителя Михаила. До Нового года осталось 92 дня.
30 сентября 2023 года — суббота. 584-й день войны в Украине.
Какой завтра, 30 сентября, церковный праздник
30 сентября в церковном календаре – день памяти святителя Михаила. Согласно церковным преданиям в конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил святителя Михаила в Корсунь (который был родом из Сирии), чтобы он окрестил князя Владимира. Позже святитель побывал в Киеве, где обратил в христианскую веру многих местных жителей. В настоящее время его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре.
Что запрещено делать в этот день
- Если плохая погода лучше держаться подальше от улицы, оставаться дома.
- Не стоит распивать алкогольные напитки.
- Нельзя ссориться, ругаться, злословить.
Народные приметы и традиции на 30 сентября
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: выпал снег — зима придет еще нескоро;
- журавли уже улетели — ждите раннюю и холодную зиму;
- белка уже полностью полиняла — зима будет теплой;
- выпал сухой снег — будущее лето будет урожайным;
- утром мороз на окнах — к приходу гостей.
По народным верованиям в этот период в лесу бродят лесники, они пугают животных, вырывают с корнями деревья и кусты. Поэтому бродить по лесам не рекомендовалось, даже если очень нужно. Чтобы не заболеть зимой в этот день жгли в овине старую солому из матрасов, а их набивали свежей.
Погода на 30 сентября
Завтра, 30 сентября, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве — +23 днем и +14 ночью. Во Львове — +17 днем и +12 ночью. В Харькове — +25 днем и +12 ночью. В Одессе — +26 днем и +15 ночью.
Памятные даты 30 сентября
Календарь важных событий в Украине и мире за 30 сентября:
- 1452 год — в типографии Иоганна Гутенберга выходит в свет первая в Европе печатная книга — Библия;
- 1614 год — между казацкой старшиной и комиссарами Речи Посполитой подписывают соглашение, которым ограничивались казацкие права и реестровое казачество обязывалось нести сторожевую службу и жить только в Запорожье;
- 1791 год — в Вене проходит премьера последней оперы Моцарта "Волшебная флейта";
- 1876 год — журнал "Киевская старина" впервые публикует биографию Григория Сковороды;
- 1895 год — Мадагаскар становится протекторатом Французской республики;
- 1918 год — Украинская революция (1917-1921): повстанческие силы под руководством Нестора Махно громят Центральные государства в битве за Дибровку;
- 1919 год — Совет народных министров УНР во главе с социал-демократом Исааком Мазепой принимает законопроект об отмене сословий в Украине;
- 1920 год — армия УНР освобождает Жмеринку;
- 1929 год — британская служба "Би-би-си" впервые проводит телетрансляцию;
- 1929 год — во Франкфурте-на-Майне немецкий авиаконструктор Фритц фон Опель совершает полет на планере с ракетными двигателями;
- 1938 год — Великобритания, Франция, Германия и Италия подписывают Мюнхенское соглашение, по которому Германия аннексирует Судетскую область Чехословакии;
- 1938 год — Лига Наций единогласно объявляет вне закона "умышленные бомбардировки гражданского населения";
- 1939 год — в Париже создают правительство Польши в изгнании, которое впоследствии переехало в Лондон;
- 1944 год — основывают агентство Франс Пресс (АФП) – одно из ведущих информационных агентств мира;
- 1946 год — объявляют первые приговоры нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе;
- 1947 год — Пакистан присоединяется к Организации Объединенных Наций;
- 1954 год — становится в строй первая атомная подлодка "Наутилус" (США);
- 1980 год — публикуют первую спецификацию Ethernet;
- 1990 год — на площади возле Республиканского стадиона в Киеве проходит почти 300-тысячный митинг под лозунгом "Нет — новому Союзному договору!", санкционированный президиумом Киевского городского совета;
- 1992 год — Министерство юстиции Украины регистрирует Ассоциацию исследователей украинского голода-геноцида 1932-1933 гг. в Украине;
- 1992 год — отправляют в отставку премьер-министра Украины Витольда Фокина;
- 1994 год — Совет сотрудничества стран Персидского залива объявляет о прекращении экономического бойкота Израиля (продолжался 46 лет);
- 2005 год — противоречивые рисунки о Мухаммеде печатают в датской газете;
- 2007 год — в Украине проходят досрочные парламентские выборы, после которых образуют коалицию фракциями БЮТ и НУНС;
- 2009 год — землетрясение на Суматре мощностью 7,6 балла уносит жизни 1115 человек;
- 2016 год — ураган "Мэтью" становится ураганом 5-й категории, что делает его сильнейшим ураганом, образовавшимся в Карибском море с 2007 года;
- 2016 год — две картины общей стоимостью 100 миллионов долларов находят после того, как они были похищены из музея Ван Гога в 2002 году.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 сентября
Какие завтра именины: Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Александра, Алексей, Петр, Семен.
Талисманом человека, рожденного 30 сентября, является опал. Минерал, отличающийся необычным цветом. Издавна верили, что опалы помогают защитить от темных магии, а также вылечить некоторые заболевания.
В этот день родились:
- 1835 год — украинский писатель, журналист Федор Заревич;
- 1950 год — украинское источниковедение, книговедение, документоведение, архивоведение, историки библиотечного дела Любовь Дубровина;
- 1971 год — украинский общественный и политический деятель, националист Дмитрий Ярош.
Какой завтра день в Украине и мире
30 сентября в Украине празднуют Всеукраинский день библиотек. Библиотеки — одно из самых древних культурных достояний человечества и их суть остается неизменной на протяжении всей истории. На территории современной Украины библиотеки начали создавать при Киевской Руси — в IX-XI веках. Чаще книги размещались в монастырях, школах, церквях, а их накоплением занимались священники и князья. Появилась и цензура со стороны духовенства, активно переписывались и популяризировались церковные книги, а вот апокрифические (не включенные в церковный канон) часто запрещали.
Также 30 сентября День усыновления в Украине. Праздник был создан в 2008 году с целью акцентировать внимание на важности воспитания детей в семье, поддержать усыновление. В этот день чествуют родителей, которые изъявили желание усыновить ребенка, и напомнить о тех малышах, у которых еще нет родительской опеки.
А еще 30 сентября Международный день переводчика. Ежегодно в честь святого Иеронима, который считается покровителем перевода и совершил перевод Библии с иврита на латынь, празднуют праздник переводчиков. История его начала достигает 1953 года, но официально день был признан только в 1991 году.
30 сентября День грязелечения. Грязи в косметических и медицинских целях стали применять еще в XVI веке, в эпоху Возрождения. Тогда врачи часто обмазывали своих пациентов грязями, а затем отправляли в ванную, чтобы смыть их. Любопытно, что такие манипуляции использовали даже для лечения животных. В XIX и XX веках произошло усовершенствование процедуры и сам процесс был сильно доработан.
Также 30 сентября Международный день подкастов. Праздник был создан в 2014 году. Подкасты называют цифровые медиафайлы, которые распространяются в Сети, чтобы позже воспроизводить на мобильных устройствах или ПК. Содержание подкастов чем-то напоминает радиопередачу, но их уникальность в том, что вы можете прослушать их в любое удобное для вас время.
А еще 30 сентября – Международный день кружева. Много веков тому назад возникла техника изготовления кружева. Еще в некоторых библейских текстах можно найти упоминания о таких тканях. Чаще всего ими декорировали наряды священников. Еще сетчатые вышивки можно встретить на мумиях Древнего Египта. Наибольшую популярность кружево завоевало только в XVI веке, во времена правления Екатерины Медичи. Женщины им украшали платья и юбки, а еще создавали кружевные салфетки, которыми украшали помещение.