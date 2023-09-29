Какой завтра, 30 сентября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

30 сентября 2023 года — суббота. 584-й день войны в Украине.

Какой завтра, 30 сентября, церковный праздник

30 сентября в церковном календаре – день памяти святителя Михаила. Согласно церковным преданиям в конце X века константинопольский патриарх Николай II отправил святителя Михаила в Корсунь (который был родом из Сирии), чтобы он окрестил князя Владимира. Позже святитель побывал в Киеве, где обратил в христианскую веру многих местных жителей. В настоящее время его мощи хранятся в Киево-Печерской лавре.

Что запрещено делать в этот день

Если плохая погода лучше держаться подальше от улицы, оставаться дома.

Не стоит распивать алкогольные напитки.

Нельзя ссориться, ругаться, злословить.

Народные приметы и традиции на 30 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: выпал снег — зима придет еще нескоро;

журавли уже улетели — ждите раннюю и холодную зиму;

белка уже полностью полиняла — зима будет теплой;

выпал сухой снег — будущее лето будет урожайным;

утром мороз на окнах — к приходу гостей.

30 сентября белка уже полностью полиняла – зима будет теплой / Фото: Pexels

По народным верованиям в этот период в лесу бродят лесники, они пугают животных, вырывают с корнями деревья и кусты. Поэтому бродить по лесам не рекомендовалось, даже если очень нужно. Чтобы не заболеть зимой в этот день жгли в овине старую солому из матрасов, а их набивали свежей.

Погода на 30 сентября

Завтра, 30 сентября, в Киеве ясно, без осадков. Во Львове ясно, осадков не ожидается. В Харькове без осадков. В Одессе ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +23 днем и +14 ночью. Во Львове — +17 днем и +12 ночью. В Харькове — +25 днем и +12 ночью. В Одессе — +26 днем и +15 ночью.

Памятные даты 30 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 сентября:

1452 год — в типографии Иоганна Гутенберга выходит в свет первая в Европе печатная книга — Библия;

1614 год — между казацкой старшиной и комиссарами Речи Посполитой подписывают соглашение, которым ограничивались казацкие права и реестровое казачество обязывалось нести сторожевую службу и жить только в Запорожье;

1791 год — в Вене проходит премьера последней оперы Моцарта "Волшебная флейта";

1876 год — журнал "Киевская старина" впервые публикует биографию Григория Сковороды;

1895 год — Мадагаскар становится протекторатом Французской республики;

1918 год — Украинская революция (1917-1921): повстанческие силы под руководством Нестора Махно громят Центральные государства в битве за Дибровку;

1919 год — Совет народных министров УНР во главе с социал-демократом Исааком Мазепой принимает законопроект об отмене сословий в Украине;

1920 год — армия УНР освобождает Жмеринку;

1929 год — британская служба "Би-би-си" впервые проводит телетрансляцию;

1929 год — во Франкфурте-на-Майне немецкий авиаконструктор Фритц фон Опель совершает полет на планере с ракетными двигателями;

1938 год — Великобритания, Франция, Германия и Италия подписывают Мюнхенское соглашение, по которому Германия аннексирует Судетскую область Чехословакии;

1938 год — Лига Наций единогласно объявляет вне закона "умышленные бомбардировки гражданского населения";

1939 год — в Париже создают правительство Польши в изгнании, которое впоследствии переехало в Лондон;

1944 год — основывают агентство Франс Пресс (АФП) – одно из ведущих информационных агентств мира;

1946 год — объявляют первые приговоры нацистским преступникам на Нюрнбергском процессе;

1947 год — Пакистан присоединяется к Организации Объединенных Наций;

1954 год — становится в строй первая атомная подлодка "Наутилус" (США);

1980 год — публикуют первую спецификацию Ethernet;

1990 год — на площади возле Республиканского стадиона в Киеве проходит почти 300-тысячный митинг под лозунгом "Нет — новому Союзному договору!", санкционированный президиумом Киевского городского совета;

1992 год — Министерство юстиции Украины регистрирует Ассоциацию исследователей украинского голода-геноцида 1932-1933 гг. в Украине;

1992 год — отправляют в отставку премьер-министра Украины Витольда Фокина;

1994 год — Совет сотрудничества стран Персидского залива объявляет о прекращении экономического бойкота Израиля (продолжался 46 лет);

2005 год — противоречивые рисунки о Мухаммеде печатают в датской газете;

2007 год — в Украине проходят досрочные парламентские выборы, после которых образуют коалицию фракциями БЮТ и НУНС;

2009 год — землетрясение на Суматре мощностью 7,6 балла уносит жизни 1115 человек;

2016 год — ураган "Мэтью" становится ураганом 5-й категории, что делает его сильнейшим ураганом, образовавшимся в Карибском море с 2007 года;

2016 год — две картины общей стоимостью 100 миллионов долларов находят после того, как они были похищены из музея Ван Гога в 2002 году.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 30 сентября

Какие завтра именины: Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Александра, Алексей, Петр, Семен.

Талисманом человека, рожденного 30 сентября, является опал. Минерал, отличающийся необычным цветом. Издавна верили, что опалы помогают защитить от темных магии, а также вылечить некоторые заболевания.

В этот день родились:

1835 год — украинский писатель, журналист Федор Заревич;

1950 год — украинское источниковедение, книговедение, документоведение, архивоведение, историки библиотечного дела Любовь Дубровина;

1971 год — украинский общественный и политический деятель, националист Дмитрий Ярош.

Какой завтра день в Украине и мире

30 сентября в Украине празднуют Всеукраинский день библиотек / Фото: Pexels

30 сентября в Украине празднуют Всеукраинский день библиотек. Библиотеки — одно из самых древних культурных достояний человечества и их суть остается неизменной на протяжении всей истории. На территории современной Украины библиотеки начали создавать при Киевской Руси — в IX-XI веках. Чаще книги размещались в монастырях, школах, церквях, а их накоплением занимались священники и князья. Появилась и цензура со стороны духовенства, активно переписывались и популяризировались церковные книги, а вот апокрифические (не включенные в церковный канон) часто запрещали.

Также 30 сентября День усыновления в Украине. Праздник был создан в 2008 году с целью акцентировать внимание на важности воспитания детей в семье, поддержать усыновление. В этот день чествуют родителей, которые изъявили желание усыновить ребенка, и напомнить о тех малышах, у которых еще нет родительской опеки.

А еще 30 сентября Международный день переводчика. Ежегодно в честь святого Иеронима, который считается покровителем перевода и совершил перевод Библии с иврита на латынь, празднуют праздник переводчиков. История его начала достигает 1953 года, но официально день был признан только в 1991 году.

30 сентября День грязелечения. Грязи в косметических и медицинских целях стали применять еще в XVI веке, в эпоху Возрождения. Тогда врачи часто обмазывали своих пациентов грязями, а затем отправляли в ванную, чтобы смыть их. Любопытно, что такие манипуляции использовали даже для лечения животных. В XIX и XX веках произошло усовершенствование процедуры и сам процесс был сильно доработан.

Также 30 сентября Международный день подкастов. Праздник был создан в 2014 году. Подкасты называют цифровые медиафайлы, которые распространяются в Сети, чтобы позже воспроизводить на мобильных устройствах или ПК. Содержание подкастов чем-то напоминает радиопередачу, но их уникальность в том, что вы можете прослушать их в любое удобное для вас время.

А еще 30 сентября – Международный день кружева. Много веков тому назад возникла техника изготовления кружева. Еще в некоторых библейских текстах можно найти упоминания о таких тканях. Чаще всего ими декорировали наряды священников. Еще сетчатые вышивки можно встретить на мумиях Древнего Египта. Наибольшую популярность кружево завоевало только в XVI веке, во времена правления Екатерины Медичи. Женщины им украшали платья и юбки, а еще создавали кружевные салфетки, которыми украшали помещение.