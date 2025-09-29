Какой праздник 30 сентября 2025 года / © ТСН

30 сентября 2025 года — вторник. 1314-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 30 сентября, верующие празднуют день памяти святого священномученика Григория, епископа Великой Армении. Он происходил из знатного рода. Его отец, по преданию, был связан с армянским царским двором, но за участие в заговоре против царя Трдата III был казнен. Малого Григория спасли: его воспитали в Каппадокии в христианском духе, где он получил основательное образование и крестился.

Вернувшись на родину, он стремился обратить армянский народ ко Христу. Но царь Трдат, ревностный почитатель языческих богов, узнав о его вере, жестоко наказал его: Григория бросили в темницу в глубокую яму, где он пробыл, по преданию, 13 лет.

Когда царь Трдат тяжело заболел, только молитва Григория исцелила его. Тогда царь обратился ко Христу и позволил святому проповедовать веру по всей стране.

Григория поставили первым католикосом (патриархом) Армении. Он основал храмы, монастыри, воспитывал новых священников. Свое служение он воспринимал как мученический подвиг, потому что пережил преследования, невзгоды и заключения.

В конце жизни святой уединился в пустыне, где и отошел к Господу около 326 года. Его мощи впоследствии были перенесены в разные места и стали источником бессчетных чудес.

Что нельзя делать 30 сентября

Не следует обижать детей, женщин — это день, когда особенно чтят женскую веру, терпение и материнскую жертвенность.

Нельзя нарушать обещания — именно 30 сентября слова обладают особой силой и любая неправда быстро обернется против человека.

Запрещается сплетничать, осуждать других — лучше провести день в молитвах.

Народные приметы и традиции на 30 сентября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

тихая и ясная погода — ждите долгую и сухую осень, мягкую зиму;

солнечный и теплый день — тепло продержится еще несколько недель;

птицы высоко летят — к хорошей погоде;

услышать гром в этот день — на малоснежную зиму;

утром летает много паутины — ждите длинную и сухую осень.

30 сентября утром летает много паутины — ждите долгую и сухую осень / © unsplash.com

В народе 30 сентября носило название Григорий Зимовец. Ибо уже с этого времени ожидали первые признаки холодов.

Именины: как назвать родившегося 30 сентября ребенка

Какие завтра именины: Василий, Вячеслав, Григорий, Леонид, Матвей, Михаил, Александр, Алексей, Петр, Семен, Александра.

Талисманом человека, рожденного 30 сентября, является опал. С древнейших веков камень наделяли особой силой защиты. Опал воспринимали как талисман, открывающий путь к успеху в делах и хранящий человеческое сердце от недугов.

В этот день родились:

1950 год — Любовь Дубровина, украинское источниковедение, книговедение, документоведение, архивоведение, историки библиотечного дела;

1971 год — Дмитрий Ярош, украинский общественный и политический деятель, националист;

1977 год — Филипп Ильенко, украинский актер, продюсер, политик.

Памятные даты 30 сентября

Календарь важных событий в Украине и мире за 30 сентября:

1452 год — в типографии Иоганна Гутенберга выходит первая печатная книга Европы — Библия;

1614 год — казацкая старшина заключает с комиссарами Речи Посполитой соглашение, существенно ограничивающее права казаков;

1791 год — в Вене звучит премьера последнего шедевра Вольфганга Амадея Моцарта — оперы “Волшебная флейта”;

1876 год — журнал “Киевская старина” впервые печатает жизнеописание Григория Сковороды;

1895 год — Мадагаскар оказывается под протекторатом Французской республики;

1918 год — во времена Украинской революции, войска Нестора Махно разгромляют подразделения Центральных государств в бою за Дибровку;

1919 год — Совет народных министров УНР под руководством Исаака Мазепы принимает законопроект о ликвидации сословий в Украине;

1920 год — армия УНР одерживает победу и освобождает Жмеринку;

1929 год — мир впервые видит телетрансляцию от “Би-би-си”;

1938 год — в Мюнхене Великобритания, Франция, Германия и Италия подписывают соглашение, позволяющее Германии аннексировать Судеты;

1939 год — в Париже формируется польское правительство в изгнании, которое впоследствии перебирается в Лондон;

1944 год — создают информационное агентство “Франс Пресс” (АФП);

1945 год — подразделения УПА наносят ощутимое поражение войскам НКВД под Угневым;

1946 год — на Нюрнбергском процессе звучат первые приговоры нацистским преступникам;

1947 год — Пакистан присоединяется к Организации Объединенных Наций;

1954 год — США вводят в действие первую в мире атомную подлодку «Наутилус»;

1980 год — публикуют первую спецификацию Ethernet;

1990 год — на площади возле Республиканского стадиона в Киеве проходит многолюдный митинг — почти 300 тысяч человек выступают против нового Союзного договора;

1992 год — Министерство юстиции Украины регистрирует Ассоциацию исследователей Голодомора 1932-1933 годов;

1994 год — Совет сотрудничества стран Персидского залива объявляет о завершении 46-летнего экономического бойкота Израиля;

2005 год — датская газета публикует противоречивые рисунки пророка Мухаммеда, вызывающего волну протестов в мире;

2007 год — в Украине проходят досрочные парламентские выборы, после которых БЮТ и НУНС формируют коалицию;

2009 год — на острове Суматра происходит мощное землетрясение силой 7,6 балла, которое уносит жизни более тысячи человек;

2016 год — ураган “Мэтью” достигает 5-й категории и становится самым мощным ураганом в Карибском море с 2007 года.

Какой завтра праздник в Украине и мире

30 сентября Всеукраинский день библиотек / © unsplash.com

30 сентября в Украине и мире празднуют Международный день переводчика. Эта дата выбрана не случайно — в день памяти святого Иеронима, покровителя переводчиков и библистов. Святой Иероним в IV-V веке перевел Священное Писание с греческого и еврейского на латынь, создав знаменитый латинский перевод “Вульгата”. Его основали, чтобы почтить людей, которые своим трудом делают возможным общение между разными культурами и языками.

Также 30 сентября Международный день подкастов. Подкасты — это аудиопрограммы, которые можно слушать в Интернете или загружать для прослушивания в любое время. Они включают в себя огромный спектр тем: от науки, истории и литературы до культуры, бизнеса и личностного развития.

А еще 30 сентября Всеукраинский день библиотек. Он профессиональный праздник работников библиотек всех уровней. Это день, когда чествуют людей, которые хранят, упорядочивают и распространяют знания, делают информацию доступной и воспитывают любовь к чтению. Праздник начат в Украине в 1998 году по инициативе Министерства культуры и поддержки библиотечного сообщества. Дата 30 сентября выбрана в качестве символа завершения осенней учебной поры и начала активного библиотечного сезона, когда книги и информационные ресурсы становятся особенно востребованными.