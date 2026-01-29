- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 257
- Время на прочтение
- 2 мин
Какой завтра, 30 января, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник
Завтра, 30 января, День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Верующие чтят память трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого. До Нового года осталось 336 дней.
30 января 2026 года — пятница. 1436-й день войны в Украине.
Какой завтра праздник
Завтра, 30 января, верующие празднуют Трех святых: Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого (Трисвятия). Василий Великий — епископ Кесарии Каппадокийской, выдающийся богослов и организатор церковной жизни. Он заложил основы монашества на Востоке, защищал православное учение о Святой Троице и заключил Литургию, которая и сейчас совершается в Церкви.
Григорий Богослов — тонкий мыслитель и блестящий проповедник, патриарх Константинопольский. Особенно известен своим богословием о Троице и глубокими речами, в которых соединил философскую глубину с духовной нежностью.
Иоанн Златоустый — архиепископ Константинопольский, славный проповедник и толкователь Священного Писания. Его назвали «Златоустым» за силу и красоту слова; он смело разоблачал социальную несправедливость и призывал к милосердию и покаянию.
30 января в Украине отмечают День специалиста военно-социального управления Вооруженных сил Украины. Профессиональный праздник военных и гражданских специалистов, отвечающих за социальную политику и морально-психологическую поддержку в армии. Эти специалисты работают с военнослужащими и их семьями: помогают в решении социальных, правовых и бытовых вопросов, поддерживают адаптацию после боевых действий, способствуют сохранению морального духа и сплоченности личного состава. Их работа особенно важна в условиях войны, когда человеческое измерение службы становится не менее значимым, чем боевая подготовка.
Также 30 января Школьный день ненасилия и мира. Дата выбрана в честь дня рождения Махатмы Ганди, символа философии ненасилия. В этот день в школах проводятся тематические уроки, дискуссии, творческие мероприятия, флешмобы и волонтерские инициативы, которые помогают учащимся осознать ценность человеческой жизни, толерантности, солидарности и ответственности за собственные поступки.