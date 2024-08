Какой завтра, 31 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

31 августа 2024 года — суббота. 920-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

31 августа в церковном календаре – Уложение Пояса Пресвятой Богородицы. Этот праздник связан с драгоценной христианской реликвией – поясом, который, по преданию, Пресвятая Богородица собственноручно выплела из верблюжьей шерсти и передала апостолу Томми во время своего вознесения на Небеса.

Пояс был доставлен в Константинополь византийским императором Аркадием (395-408 гг.) и хранился в церкви Пресвятой Богородицы, где его спрятала дочь императора, Пульхерия. Через пять веков, во время правления императора Льва Философа (886-912 гг.), пояс был найден и использован для исцеления его жены Зои, страдавшей от злого духа. После этого пояс снова был спрятан в кивот. В XIV веке император Иван VI передал пояс монастырю Ватопед на горе Афон, где он хранится и по сей день. На сегодняшний день пояс разделен на три части, одна из которых хранится в монастыре Ватопед, вторая – в монастыре в Трири (Германия), а третья – в Грузии.

Этот праздник напоминает о чудесах и исцелениях, связанных с этой святыней, и является важным событием для православных христиан.

Что нельзя делать 31 августа

Нельзя ссориться, ругаться, злословить.

Не следует запрягать лошадей и работать с ними.

Запрещается употреблять алкогольные напитки.

Народные приметы и традиции на 31 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: заря красно-багряная — дождь и будет сильный ветер;

кони фыркают, бьют копытами — к ненастью;

лебеди собрались в стаю и улетают – ждите скорых снегопадов;

журавли низко летят – к мягкой зиме, а высоко – к тяжелой;

новолуние — клюква хорошо уродит.

31 августа лебеди собрались в стаю и улетают — ждите скорых снегопадов. / Фото: Unsplash

Считалось, что все ягоды, которые будут собраны в этот день, обладают особыми целебными свойствами. Наши предки старались не смеяться громко, чтобы не привлечь к себе внимание нечистых.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 августа

Какие завтра именины: Александр, Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил.

Талисманом человека, рожденного 31 августа является родонит. Его еще называют камень утренней звезды из-за яркой розовой окраски. Родонит издавна рекомендовалось носить молодым девушкам, желающим отыскать свое предназначение в жизни.

В этот день родились:

1881 год — украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, командир Отдельной конной дивизии УНР, организатор УВВ Иван Емельянович-Павленко;

1974 год – украинский теннисист, первая ракетка страны Андрей Медведев;

1975 год — офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Руслан Лужевский.

Памятные даты 31 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 августа:

1422 год – Генрих VI становится королем Англии в возрасте 9 месяцев;

1898 год — официально открывают Киевский политехнический институт;

1907 год – создают Антанту;

1919 год — в ночь на 31 августа Киев освобождают от большевиков объединенные силы УГА и Действенной армии УНР;

1987 год – происходит релиз известного альбома Майкла Джексона под названием "Bad'";

1995 год – на околоземную орбиту запускают первый украинский научно-исследовательский спутник Сечь-1;

2002 год – происходит полет первого автожира независимой Украины КП-01;

2015 год — после голосования за изменения в Конституцию, внесенные Президентом Украины, под Верховной Радой начинаются столкновения между протестующими и правоохранителями, более 140 человек получают ранения.

Погода на 31 августа

Завтра, 31 августа, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове ясная погода, осадков не ожидается. В Харькове пасмурно, без осадков. В Одессе утро безоблачно, но затем небо закроют облака, которые будут оставаться до вечера, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +31 днем и +21 ночью. Во Львове +30 днем и +18 ночью. В Харькове +33 днем и +20 ночью. В Одессе +27 днем и +21 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

31 августа в Украине отмечают День авиации / Фото: Unsplash

31 августа в Украине празднуют День авиации. Приходится ежегодно на последнюю субботу августа. Это профессиональный праздник военных и гражданских авиаторов, а также работников авиационной промышленности и транспорта. Праздник был установлен указом Президента Украины 16 августа 1993 года. Авиационная история Украины богата героическими достижениями и самоотверженным трудом ученых, конструкторов, летчиков и исследователей. К примеру, Украина является родиной таких выдающихся авиаконструкторов, как Игорь Сикорский и Дмитрий Григорьевич.

Также 31 августа День дальнобойщика. Каждый год приходится на последнюю субботу августа. Это неофициальный профессиональный праздник, который празднуют водители большегрузных автомобилей, перевозящих грузы на большие расстояния. Традиция празднования Дня дальнобойщика происходит из США, Канады и Австралии и со временем распространилась по всему миру. В этот день дальнобойщики обычно празднуют в кругу родных, близких или коллег. Работодатели часто организуют корпоративные мероприятия по награждению лучших работников.

А еще 31 августа Всемирный день блога. Этот праздник был основан в 2005 году, чтобы отметить блоггеров и их вклад в развитие онлайн-сообществ и интернет-культуры. Дата была выбрана не случайно — ее векторная иллюстрация в формате eps8 выглядит как слово «blog». Блогинг играет важную роль в современном мире, позволяя людям делиться своими мыслями, опытом и идеями с широкой аудиторией. Первым блоггером считается Джастин Холл, который в 1994 году создал свой собственный веб-сайт Links.net и использовал его как дневник для документирования своих мыслей и обмена идеями.

31 августа празднуют День признания франшизы. Этот праздник был основан в 2011 году в США с целью повышения осведомленности покупателей о приобретении продукции в магазинах франшиз и благодарности за стимулирование развития бизнеса. В этот день франчайзеры часто устраивают акции, скидки и распродажи для своих клиентов. Также они делятся своим опытом развития бизнеса с предпринимателями, которые только начинают развивать собственный бренд1. Это отличная возможность услышать истории успеха таких известных франшиз, как McDonald's, Subway и других.

Также 31 августа Международный день осведомленности о передозировке. Это крупнейшая в мире ежегодная кампания, направленная на прекращение передозировки, память тех, кто погиб от передозировки, и поддержку их семей и друзей. В этом году тема дня — "Вместе мы можем" (Together we can), подчеркивающая силу сообщества, когда мы все объединяемся. В этот день проводятся различные мероприятия, такие как образовательные семинары, акции памяти и кампании по повышению осведомленности о передозировке и ее профилактике.

А еще 31 августа Международный день лиц африканского происхождения. Этот праздник был основан Организацией Объединенных Наций в 2021 году с целью оказания почестей вкладу африканской диаспоры в мировую культуру и историю, а также для борьбы с расовой дискриминацией. Этот день подчеркивает важность равенства и справедливости для всех, независимо от их происхождения. ООН призывает к ликвидации всех форм дискриминации и насилия против лиц африканского происхождения.

31 августа празднуют День солидарности и свободы. Этот государственный праздник был установлен в 2005 году в честь награждения так называемых августовских взаимопониманий – компромисса между коммунистическими властями Польши и бастующими в августе-сентябре 1980 года. Эти события дали начало профсоюзному движению "Солидарность" и последующим демократическим преобразованиям в Польше. Августовские взаимопонимания включали создание независимых профсоюзов, ослабление цензуры, возобновление на работе уволенных бастующих и освобождение политических заключенных. Лех Валенса, один из лидеров движения, сыграл ключевую роль в этих событиях.

Также 31 августа Всемирный день дистанционного обучения. Этот праздник посвящен признанию и поддержке обучения, которое проходит вне физической аудитории, благодаря современным технологиям. Дистанционное обучение имеет богатую историю, начиная с 1728 года, когда Калеб Филлипс отправлял свои лекции по стенографии по почте. С развитием Интернета дистанционное обучение стало более доступным и эффективным. Пандемия COVID-19 значительно ускорила этот процесс, сделав онлайн образование необходимым для многих школ и университетов. Этот день подчеркивает гибкость, доступность и экологичность дистанционного обучения. Например, оно позволяет студентам создавать собственные обучающие графики и уменьшает использование бумаги и выбросы углерода.