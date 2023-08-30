Какой завтра, 31 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 31 августа, Всемирный день блога. Верующие чтят память святых мучеников Флора и Лавра. До Нового года осталось 122 дня.

31 августа 2023 года — четверг. 554-й день войны в Украине.

Какой завтра, 31 августа, церковный праздник

31 августа в церковном календаре – день памяти святых мучеников Флора и Лавра. Они были родными братьями, жившими в Византии во II веке, а затем переселились в Иллирию (позже Югославию). Работали они каменетесами, поэтому правитель Иллирии отправил братьев в соседнюю область, чтобы они помогли соорудить языческий храм. Братья были христианами, поэтому все деньги, заработанные на строительстве, отдавали бедным, а сами постоянно молились.

Однажды сын местного жреца подошел посмотреть на строительство и кусок камня повредил ему глаза. Братья заверили разгневанного отца, что сын его получит исцеление. Взяли они юношу к себе, рассказали о Христе, молились возле него и глаз поправился. Когда жрец увидел такое чудо, то тоже уверовал. Когда же строительство было завершено, христиане города разбили идолов и поставили в восточной части храма крест.

Узнав об этом правитель осудил братьев, бывшего жреца и еще 300 других людей на смерть из-за сожжения.

Что запрещено делать в этот день

В этот день запрещено работать с лошадьми, их нужно хорошо накормить и отдохнуть.

Запрещено выжигать клеймо на скоте и запрягать телегу.

Лучше не ссориться и не злословить.

Народные приметы и традиции на 31 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: если не успеть посеять рожь к этому дню, в следующем году будет плохой урожай;

кони фыркают и часто перебирают ногами — к непогоде;

воздух свежий и прозрачный – ждите того, что погода скоро испортится;

заря багряно-красного цвета – будет ветер и дождь;

облака плывут низко – ждите плохой погоды.

31 августа лошади фыркают и часто перебирают ногами — к непогоде / Фото: Pexels

В народе этот день называли "Конский праздник". Надо было их кормить вкусностями и дать отдохнуть. Также пытались лошадей обрызгать освященной водой, чтобы меньше болели, смогли пережить долгую зиму.

Погода на 31 августа

Завтра, 31 августа, в Киеве ясно без осадков. Во Львове облачно, днем небольшой дождь, который к вечеру должен закончиться. В Харькове ясно, осадков не ожидается. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +30 днем и +22 ночью. Во Львове +22 днем и +16 ночью. В Харькове +28 днем и +17 ночью. В Одессе +27 днем и +23 ночью.

Памятные даты 31 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 августа:

1422 год — Генрих VI становится королем Англии в возрасте 9 месяцев;

1898 год — официально открывают Киевский политехнический институт;

1907 год — создают Антанту;

1919 год — в ночь на 31 августа Киев освобождают от большевиков объединенными силами УГА и Действенной армии УНР;

1987 год — происходит релиз известного альбома Майкла Джексона под названием ''Bad'';

1995 год — на околоземную орбиту запускают первый украинский научно-исследовательский спутник Сечь-1;

2002 год — происходит полет первого автожира независимой Украины КП-01;

2015 год — после голосования за изменения в Конституцию, внесенные Президентом Украины, под Верховной Радой начинаются столкновения между протестующими и правоохранителями, более 140 человек получают ранения.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 августа

Какие завтра именины: Варнава, Георгий, Григорий, Дионисий, Евгений, Емилиан, Илларион, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Флор, Христофор.

Талисманом человека, рожденного 31 августа, является родонит. Камень заметно выделяется среди других благодаря своему розовому цвету. Название произошло от греческого слова, которое переводится как "роза". Издавна родонит использовали для лечения желудочно-кишечного тракта.

В этот день родились:

1881 год — украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, командир Отдельной конной дивизии УНР, организатор УВВ Иван Емельянович-Павленко;

1974 год — украинский теннисист, экс-первая ракетка страны Андрей Медведев;

1975 год — офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины Руслан Лужевский.

Какой завтра день в Украине и мире

31 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день блога (блогера) / Фото: Pexels

31 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день блога (блогера). Праздник был начат в 2005 году. Дату выбрали совсем не случайно, ведь векторная иллюстрация этого дня в формате eps8 выглядит как слово blog. Первыми блоггерами стали люди, познакомившиеся с Интернетом и осознавшие его ценность в конце 1980-х годов. Одним из них был журналист-фрилансер Джастин Холл, который тогда был студентом колледжа в городе Свортмор в Пенсильвании. В январе 1994 г. он открыл личную страницу на Links.net, где делился короткими постами со ссылками на любимые сайты.

Также 31 августа День признания франшизы. Праздник является популярным в США и был создан для повышения осведомленности покупателей о приобретении продукции в магазинах франшиз и стимулировании бизнеса. Впервые дату отпраздновали в 2011 году.

А еще 31 августа Международный день осведомленности о передозировке. Событие происходит, начиная с 2001 года. Представители международных организаций, занимающихся поддержкой наркозависимых, создали отдельный день, чтобы привлечь внимание общества к актуальности проблемы, ведь ежегодно от передозировки погибают тысячи людей.