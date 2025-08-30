Какой праздник 31 августа 2025 года / © ТСН

31 августа 2025 года — воскресенье. 1285-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 31 августа, верующие празднуют возложение пояса Пресвятой Богородицы. Согласно церковному преданию, после Вознесения Пресвятой Девы Марии апостолы хранили Ее пояс как святыню. Этот пояс считался чудотворным и мог дарить исцеление, защиту и помощь в жизненных нуждах. Пояс символизирует духовную силу Богородицы и Ее особое покровительство перед Богом. Этот праздник напоминает о важности духовной дисциплины, чистоте сердца и надежде на поддержку Небесной Матери во всех жизненных делах.

Что нельзя делать 31 августа

Не следует начинать больших дел — все, начатое в конце лета, будет нестабильным и неудачным.

Нельзя ругаться, ссориться — конфликты привлекут неприятности до конца года.

Запрещается без необходимости выбрасывать вещи — с ними можно “выкинуть” благосостояние.

Народные приметы и традиции на 31 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

отсутствует роса на траве — ждите сухую осень;

сильная роса — к влажной осени;

утром много туч и сильный ветер — будет холодный сентябрь;

на закате яркое солнце — к урожайному следующему году;

птицы летают низко над землей — ждите дождя.

31 августа утром много облаков и сильный ветер будет холодный сентябрь / © unsplash.com

В народе 31 августа называлось Августовский вечер. Этим подчеркивали конец лета, сбор урожая и начало подготовки к учебному году.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 августа

Какие завтра именины: Владимир, Геннадий, Дмитрий, Иван, Михаил, Александр.

Талисманом человека, рожденного 31 августа является родонит. Его еще называют “камень утренней звезды” из-за насыщенного розового оттенка. Издавна считалось, что родонит особенно полезен для юных девушек, стремящихся понять свое призвание и найти свой путь.

В этот день родились:

1881 год — Иван Емельянович-Павленко, украинский военный деятель, генерал-хорунжий Армии УНР, командир Отдельной конной дивизии УНР, организатор УВВ;

1974 год — Андрей Медведев, украинский теннисист, первая ракетка страны;

1975 год — Руслан Лужевский, офицер Службы безопасности Украины, участник российско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 31 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 августа:

1422 год — Генрих VI становится королем Англии всего 9 месяцев, вступая на престол в чрезвычайно раннем возрасте;

1898 год — официальное открытие Киевского политехнического института, важного центра науки и технического образования;

1907 год — создан Антанта, новый политический и военный союз в Европе;

1919 год — в ночь на 31 августа объединенные силы Украинской Галицкой Армии и Действенной армии УНР освободили Киев от большевистских захватчиков;

1987 год — состоялся релиз культового альбома Майкла Джексона «Bad»;

1993 год — завершен вывод русских войск из Литвы, восстанавливая независимость страны;

1994 год — в Берлине прошла торжественная церемония вывода русских войск с территории Германии, символизируя конец эпохи послехолодной войны;

1995 год — на орбиту Земли запущен первый украинский научно-исследовательский спутник “Січ-1”, знаменуя начало космической программы Украины;

2002 год — осуществлен первый полет украинского автожира КП-01, важного достижения в авиационной отрасли страны;

2015 год — в Киеве после голосования за конституционные изменения под Верховной Радой вспыхнули столкновения между протестующими и правоохранителями: более 140 человек получили ранения, погибли четверо нацгвардейцев, а более 18 участников беспорядков были задержаны.

Какой завтра праздник в Украине и мире

31 августа празднуют День шахтера в Украине / © Pixabay

31 августа в Украине и мире празднуют Всемирный день дистанционного обучения. Этот международный праздник посвящен развитию онлайн-образования и дистанционного обучения, который в последние годы стал чрезвычайно актуальным. Идея праздника возникла в ответ на глобальные изменения в образовании, в частности, стремительный переход к онлайн-платформам во время пандемии COVID-19.

Также 31 августа Международный день лиц африканского происхождения. Праздник начат Организацией Объединенных Наций в контексте Международного десятилетия людей африканского происхождения (2015–2024). Международный день лиц африканского происхождения напоминает о вкладе африканской диаспоры в развитие мира, подчеркивает важность терпимости, взаимоуважения и равенства между людьми независимо от происхождения.

А еще 31 августа Международный день осведомленности о передозировке. Цель праздника — привлечь внимание к проблеме передозировки наркотическими и лекарственными средствами, повысить осведомленность о способах предотвращения и поддержки пострадавших. День, организованный международными организациями здравоохранения и общественными движениями для борьбы с передозировками.

31 августа празднуют День шахтера в Украине. Выпадает на последнее воскресенье августа. Его цель — почтить людей, работающих в одной из самых опасных и важнейших отраслей промышленности, обеспечивая энергетическую безопасность страны.

Также 31 августа Всемирный день блога или Всемирный день блоггера. Этот праздник призван почтить блоггеров и тех, кто делится своими мыслями, опытом и творчеством через онлайн-платформы. Всемирный день блоггера напоминает, что интернет стал мощным инструментом самовыражения, обучения, общения и влияния на общество. Он подчеркивает, что каждый голос может быть услышан, а творчество найти своего зрителя или читателя по всему миру.