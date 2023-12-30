Какой завтра, 31 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 31 декабря, Медитация ради мира по всему миру или Всемирный час мира. Верующие чтят память преподобной Мелании. Новый год придет сегодня.

31 декабря 2023 года — воскресенье. 676-й день войны в Украине.

Какой завтра, 31 декабря, церковный праздник

31 декабря в церковном календаре – день памяти преподобной Мелании. Родилась девушка в богатой римской семье и еще в детстве приняла христианство. Отличалась от своих ровесников тем, что хотела посвятить свою жизнь Богу. Однако родители выдали Меланию замуж за мужчину, которого она не любила. Сначала девушка пыталась обратить его в христианство, но он не захотел. В семье родились двое детей, но они впоследствии скончались. Лишь после этого мужчина также принял христианство и стал жить благочестивой жизнью.

Что нельзя делать 31 декабря

Не стоит брать и давать деньги взаймы, иначе проблемы с финансами будут преследовать весь год.

Нельзя начинать новое дело, ничего хорошего из этого не выйдет.

Запрещено выносить сор из избы.

Народные приметы и традиции на 31 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: солнце высоко стоит – будет большой урожай фруктов;

новолуние ночью — весной реки выйдут из берегов;

оттепель означает, что лето будет дождливым;

небо звездное – к большому количеству грибов и ягод;

сильная метель — уродят орехи;

на улице туман – урожай будет богатым;

относительно теплая погода – весна придет поздно, а лето будет дождливым;

крот вылез из норы — до холодного мая.

31 декабря крот вылез из норы — до холодного мая / Фото: pixabay.com

Среди наших предков существовало поверье, чем богаче накрыть праздничный стол (Щедрый вечер), тем богаче будет семья. День Маланки считали лучшим для гаданий, поэтому девушки обязательно гадали на судьбу и жениха.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 декабря

Какие завтра именины: Давид, Иосиф, Михаил, Петр, Иаков, Мелания.

Талисманом человека, рожденного 31 декабря является хризоберил. Минеральный камень, известный с давних времен. Считалось, что хризоберилл помогает вылечить отравление. А еще украшения с ним носили, чтобы привлечь внимание человека.

В этот день родились:

1892 год – украинский поэт, основоположник украинского футуризма Михаил Семенко;

1995 год – американская гимнастка, олимпийская чемпионка Гебби Дуглас.

Памятные даты 31 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 декабря:

1695 год – в Королевстве Англия вводят налог на окна;

1807 год — пражский профессор-политехник Франтишек Йозеф Герстнер показывает первый в Европе проект конной железной дороги;

1808 год — французский ученый Жозеф Луи Гей-Люссак формулирует один из своих газовых законов;

1857 год – указом британской королевы Виктории столицей Канады становится; город Оттава.

1869 год — британский археолог-любитель Джон Вуд к югу от Измира обнаруживает на 7-метровой глубине руины храма Артемиды, считавшегося одним из семи античных чудес света;

1899 год – начало эфемеридного времени (года);

1904 год — впервые массово празднуют Новый год на площади Таймс-Сквер (тогда — Лонгакр) в Нью-Йорке;

1938 год — в Индианаполисе впервые презентуют прибор для определения содержания алкоголя в крови водителей через анализ выдыхаемого воздуха;

1968 год – первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144;

1989 год — в Киеве открывают первый участок (1,9 км) 3-й (Сырецко-Печерской) линии столичного метрополитена с тремя станциями: "Золотые ворота", "Дворец спорта", "Кловская";

1990 год — во встрече за чемпионскую корону по шахматам Гарри Каспаров побеждает Анатолия Карпова;

1992 год – прекращает существование общее государство чехов и словаков – Чехословакия;

2004 год — на Тайване официально открывают небоскреб "Тайбэй 101", самый высокий в то время в мире — 509 м;

2009 год — в Литве останавливают Игналинскую атомную электростанцию, работавшую с 1983 года.

Погода на 31 декабря

Завтра, 31 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, утром небольшой дождь, который закончится к полудню. В Одессе ясно, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +6 днем и +3 ночью. Во Львове +5 днем и +2 ночью. В Харькове +4 днем и +2 ночью. В Одессе +8 днем и +4 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

31 декабря в Украине и мире празднуют канун Нового года / Фото: pixabay.com

31 декабря в Украине и мире празднуют канун Нового года. Мы привыкли, что год кончается именно в декабре, но так было не всегда. До принятия григорианского календаря Новый год праздновали в мире по-разному. в октябре 1582 года Ватиканом при папе Римском Григории XIII ввели григорианский календарь, которым мы все пользуемся и сегодня. В его основе лежит солнечный цикл и он заменил собой древнеримский календарь, базировавшийся на циклах луны. Наряду с установлением нового календаря было официально решено, что Новый год будет начинаться 1 января.

Также 31 декабря Медитация ради мира во всем мире или Всемирный час мира. Молитва также считается своего рода медитацией. Ее можно делать в любое время в любом удобном для вас формате. Впервые такая глобальная медитация была проведена в 1995 году по инициативе доктора школы метафизики Барбары О'Гуинн Кондрон, штат Миссури, США.

А еще 31 декабря День шампанского. Это событие связано не столько с алкогольным напитком, сколько с тем, что по всему миру его используют для празднования Нового года. Праздник начали в США, но он носит всемирный характер, учитывая популярность шампанского в канун Нового года. Лучший способ отпраздновать – насладиться бокалом настоящего шампанского.

31 декабря День принятия решений. Это событие является призывом к действию для тех, кто подвержен нерешительности. Можно посвятить последний день года принятию важных решений, неважно, больших или маленьких.