Какой завтра, 31 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 31 декабря, канун Нового года. Верующие чтят память святой преподобной Мелании. В этот день встречаем Новый год.

31 декабря 2024 года — вторник. 1042-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

31 декабря в церковном календаре – день памяти святой преподобной Мелании. Также известна как Мелания Римская или Мелания Молодая, была одной из наиболее известных христианских святых аскеток и монахинь, жившей в IV-V веках. Она родилась в 383 году в богатой римской семье, имевшей высокое социальное положение.

Мелания еще в юном возрасте решила посвятить свою жизнь Богу. После смерти своего мужа, на котором она поженилась в 14 лет и потеряла двоих детей, она раздала свое большое богатство бедным и отправилась в святые места, чтобы вести аскетический образ жизни. Мелания отправилась в Египет, где присоединилась к христианским отшельникам в пустыне. Позже она основала монастыри в Иерусалиме, где провела остальную жизнь в молитве, посте и служении бедным и больным. Преподобная Мелания умерла в 439 году. Она была известна своей глубокой верой, милосердием и самопожертвованием. Ее пример вдохновлял многих на путь духовной жизни и служения ближним.

Что нельзя делать 31 декабря

Запрещается выносить из дома мусор.

Не стоит ничего начинать, оно плохо кончится.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.

Народные приметы и традиции на 31 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: звездное небо — будет много грибов;

сильная метель — к урожаю орехов;

туман на улице — до урожайного года;

теплая погода — весна будет поздней.

31 декабря туман на улице — к урожайному году / Фото: Unsplash

По традиции верующие садятся за "Щедрый стол", чем больше яств, тем счастливее будет год. День Маланки, как его называли наши предки, идеально подходит для гаданий на будущее.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 декабря

Какие завтра именины: Михаил, Петр, Мелания.

Талисманом человека, рожденного 31 декабря, является хризоберил. Давно верили, что этот камень чистит кровь. А еще хризоберилл наделяет своего владельца особым даром — понимать язык птиц и зверей.

В этот день родились:

1596 год — украинский политический, церковный и образовательный деятель Украины, святой Петр Могила;

1892 год — украинский поэт, основоположник украинского футуризма (панфутуризма) Михаил Семенко.

Памятные даты 31 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 декабря:

406 год — вандалы, аланы, свевы и другие германские племена переходят через замерзший Рейн в районе городов Майнца и Вормса и вторгаются в римскую провинцию Галлия (позже – Франция);

1695 год — в Королевстве Англия вводят налог на окна (чтобы не платить, некоторые жители просто заложили их кирпичом);

1807 год — пражский профессор-политехник Франтишек Йозеф Герстнер представляет первый в Европе проект конной железной дороги;

1808 год — французский ученый Жозеф Луи Гей-Люссак формулирует один из своих газовых законов;

1857 год — указом британской королевы Виктории столицей Канады провозглашают город Оттава;

1869 год — британский археолог-любитель Джон Вуд к югу от Измира обнаруживает на 7-метровой глубине руины храма Артемиды, считавшегося одним из семи античных чудес света;

1904 год — впервые массово празднуют Новый год на площади Таймс-Сквер (тогда — Лонгакр) в Нью-Йорке;

1938 год — в Индианаполисе впервые презентуют прибор для определения содержания алкоголя в крови водителей через анализ выдыхаемого воздуха;

1968 год — первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144;

2004 год — на Тайване официально открывают небоскреб "Тайбэй 101", самый высокий в то время в мире — 509 м;

2009 год — в Литве останавливают Игналинскую атомную электростанцию, работавшую с 1983 года.

Погода на 31 декабря

Завтра, 31 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове — +3 день и 0 ночью. В Харькове — +3 днем и +1 ночью. В Одессе — +5 днем и 0 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

31 декабря в Украине и мире празднуют канун Нового года / Фото: Unsplash

31 декабря в Украине и мире празднуют канун Нового года. Это праздник, который празднуют 31 декабря, в последний день года по григорианскому календарю. Это время подведения итогов уходящего года и празднования прихода нового. В канун Нового года в Украине часто празднуют в кругу семьи или с друзьями. На столе традиционно присутствуют праздничные блюда, например оливье, сельдь под шубой, мандарины. Звучит музыка, в том числе новогодние песни.

Также 31 декабря Медитация ради мира во всем мире. Это практика, объединяющая людей из разных уголков мира для создания и усиления коллективного намерения мира, гармонии и добра. Она основывается на идее, что общая медитация может влиять на энергию мира, улучшая как индивидуальное состояние каждого человека, так и глобальную атмосферу.

А еще 31 декабря День принятия решения. Это неофициальный праздник, посвященный важности принятия решений, даже если они сложны или сопровождаются сомнениями. Он напоминает о том, что активное принятие решений — ключ к личностному росту, успеху и цели.

31 декабря День шампанского. Это праздник, посвященный одному из самых известных и изысканных напитков в мире — шампанскому. Это день, когда ценители этого игристого вина собираются насладиться его вкусом, узнать больше о традициях его производства и отметить важную роль шампанского в праздничных событиях.