Какой завтра, 31 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 31 декабря, канун Нового года. Верующие чтят память святой преподобной Мелании. В этот день встречаем Новый год.
31 декабря 2024 года — вторник. 1042-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
31 декабря в церковном календаре – день памяти святой преподобной Мелании. Также известна как Мелания Римская или Мелания Молодая, была одной из наиболее известных христианских святых аскеток и монахинь, жившей в IV-V веках. Она родилась в 383 году в богатой римской семье, имевшей высокое социальное положение.
Мелания еще в юном возрасте решила посвятить свою жизнь Богу. После смерти своего мужа, на котором она поженилась в 14 лет и потеряла двоих детей, она раздала свое большое богатство бедным и отправилась в святые места, чтобы вести аскетический образ жизни. Мелания отправилась в Египет, где присоединилась к христианским отшельникам в пустыне. Позже она основала монастыри в Иерусалиме, где провела остальную жизнь в молитве, посте и служении бедным и больным. Преподобная Мелания умерла в 439 году. Она была известна своей глубокой верой, милосердием и самопожертвованием. Ее пример вдохновлял многих на путь духовной жизни и служения ближним.
Что нельзя делать 31 декабря
- Запрещается выносить из дома мусор.
- Не стоит ничего начинать, оно плохо кончится.
- Нельзя брать и давать деньги взаймы.
Народные приметы и традиции на 31 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: звездное небо — будет много грибов;
- сильная метель — к урожаю орехов;
- туман на улице — до урожайного года;
- теплая погода — весна будет поздней.
По традиции верующие садятся за "Щедрый стол", чем больше яств, тем счастливее будет год. День Маланки, как его называли наши предки, идеально подходит для гаданий на будущее.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 декабря
Какие завтра именины: Михаил, Петр, Мелания.
Талисманом человека, рожденного 31 декабря, является хризоберил. Давно верили, что этот камень чистит кровь. А еще хризоберилл наделяет своего владельца особым даром — понимать язык птиц и зверей.
В этот день родились:
- 1596 год — украинский политический, церковный и образовательный деятель Украины, святой Петр Могила;
- 1892 год — украинский поэт, основоположник украинского футуризма (панфутуризма) Михаил Семенко.
Памятные даты 31 декабря
Календарь важных событий в Украине и мире за 31 декабря:
- 406 год — вандалы, аланы, свевы и другие германские племена переходят через замерзший Рейн в районе городов Майнца и Вормса и вторгаются в римскую провинцию Галлия (позже – Франция);
- 1695 год — в Королевстве Англия вводят налог на окна (чтобы не платить, некоторые жители просто заложили их кирпичом);
- 1807 год — пражский профессор-политехник Франтишек Йозеф Герстнер представляет первый в Европе проект конной железной дороги;
- 1808 год — французский ученый Жозеф Луи Гей-Люссак формулирует один из своих газовых законов;
- 1857 год — указом британской королевы Виктории столицей Канады провозглашают город Оттава;
- 1869 год — британский археолог-любитель Джон Вуд к югу от Измира обнаруживает на 7-метровой глубине руины храма Артемиды, считавшегося одним из семи античных чудес света;
- 1904 год — впервые массово празднуют Новый год на площади Таймс-Сквер (тогда — Лонгакр) в Нью-Йорке;
- 1938 год — в Индианаполисе впервые презентуют прибор для определения содержания алкоголя в крови водителей через анализ выдыхаемого воздуха;
- 1968 год — первый в мире полет сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144;
- 2004 год — на Тайване официально открывают небоскреб "Тайбэй 101", самый высокий в то время в мире — 509 м;
- 2009 год — в Литве останавливают Игналинскую атомную электростанцию, работавшую с 1983 года.
Погода на 31 декабря
Завтра, 31 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.
Температура воздуха в Киеве — +2 днем и ночью. Во Львове — +3 день и 0 ночью. В Харькове — +3 днем и +1 ночью. В Одессе — +5 днем и 0 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
31 декабря в Украине и мире празднуют канун Нового года. Это праздник, который празднуют 31 декабря, в последний день года по григорианскому календарю. Это время подведения итогов уходящего года и празднования прихода нового. В канун Нового года в Украине часто празднуют в кругу семьи или с друзьями. На столе традиционно присутствуют праздничные блюда, например оливье, сельдь под шубой, мандарины. Звучит музыка, в том числе новогодние песни.
Также 31 декабря Медитация ради мира во всем мире. Это практика, объединяющая людей из разных уголков мира для создания и усиления коллективного намерения мира, гармонии и добра. Она основывается на идее, что общая медитация может влиять на энергию мира, улучшая как индивидуальное состояние каждого человека, так и глобальную атмосферу.
А еще 31 декабря День принятия решения. Это неофициальный праздник, посвященный важности принятия решений, даже если они сложны или сопровождаются сомнениями. Он напоминает о том, что активное принятие решений — ключ к личностному росту, успеху и цели.
31 декабря День шампанского. Это праздник, посвященный одному из самых известных и изысканных напитков в мире — шампанскому. Это день, когда ценители этого игристого вина собираются насладиться его вкусом, узнать больше о традициях его производства и отметить важную роль шампанского в праздничных событиях.