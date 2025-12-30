Какой праздник 31 декабря 2025 года / © ТСН

31 декабря 2025 года — среда. 1406-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

31 декабря верующие празднуют День памяти святой преподобной Мелании / © pexels.com

Завтра, 31 декабря, верующие празднуют День памяти святой преподобной Мелании. Святая Мелания родилась в 383 году в Риме в знатной, очень богатой семье. С ранних лет она стремилась к чистоте жизни и духовному совершенству, однако по воле семьи была выдана замуж за благородного юношу Пиниана. У супругов было двое детей, которые рано умерли. Эта утрата стала переломным моментом: Мелания и Пиниан дали обет воздержания и решили посвятить жизнь Богу. Святая Мелания отошла к Господу в 439 году в Иерусалиме. Церковь чтит ее как преподобную — достигшую святости путем монашеского подвига.

31 декабря в Украине празднуют Щедрый вечер или Маланку / © pexels.com

31 декабря в Украине празднуют Щедрый вечер или Маланку. Название «Молния» происходит от имени святой Мелании, однако образ Маланки в народной традиции значительно шире: это олицетворение обновления, плодородия, женского начала и жизненной силы. Щедрый вечер символизирует переход, границу между старым и новым годом, очищение от всего отжившего и призыв счастья, благополучия и изобилия на будущий год.

31 декабря Медитация ради мира во всем мире / © pexels.com

Также 31 декабря Медитация ради мира во всем мире. В основе медитации ради мира лежит убеждение, что внутреннее состояние человека оказывает влияние на общее поле человечества. Когда многие люди одновременно сосредотачиваются на мыслях любви, сострадания и мира, они создают мощный энергетический и психологический резонанс. Медитация может длиться от нескольких минут до получаса и не требует специальной подготовки.

31 декабря День шампанского / © pexels.com

А еще 31 декабря День шампанского. Именно в этот день в мире вспоминают шампанское как символ торжества, победы и жизненных переходов от свадеб до великих исторических событий. Классическое шампанское производят только во французском регионе Шампань, по строго регламентированной технологии вторичной ферментации в бутылке.

31 декабря празднуют День принятия решения / © pexels.com

31 декабря празднуют День принятия решения. Неофициальный, но символически важный день, посвященный внутреннему выбору, ответственности и моменту, когда человек перестает колебаться и выбирает направление движения. Этот день не об спешке, а о честности с собой.