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Какой завтра, 31 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
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Какой завтра, 31 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Какой праздник 31 июля? / Фото: Pexels

Завтра, 31 июля, Всемирный день рейнджеров. Верующие чтят память преподобного Иоанна Печерского. До Нового года осталось 153 дня.

31 июля 2023 года – понедельник. 523-й день войны в Украине.

Какой завтра, 31 июля, церковный праздник

31 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Иоанна Печерского. Будучи монахом Киево-Печерской Лавры, он жил в Киевской Руси в XII веке. Монахом стал еще в юном возрасте, ведь с детства пытался соблюдать строгий образ жизни: много молился, ел только хлеб, пил воду, носил легкую одежду даже зимой. Умер в 1160 году в Киево-Печерском монастыре.

Что запрещено делать в этот день

  • Не стоит идти в баню с нательным крестиком – дух бани может прогневаться и задушить.
  • Не разрешается выходить на улицу после заката.
  • Лучше отказаться от подметания пола в этот день.

Народные приметы и традиции на 31 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

  • смотрели, какой сегодня день: жара указывает, что в декабре будут сильные морозы;
  • на верхушках деревьев виднеются шишки, а снизу их нет – морозы начнутся не раньше января;
  • уже начали желтеть листья на берегу, осень придет рано;
  • активно плетут свои сети пауки — сухая погода установится надолго;
  • какая погода в последний день июля, такой она будет и осенью.
31 июля активно плетут свои сети пауки — сухая погода установится надолго. / © Pexels
31 июля активно плетут свои сети пауки — сухая погода установится надолго. / Фото: Pexels

В это время кончалась жатва, поэтому крестьяне начинали освящать серпы, чтобы и в следующем году эти орудия могли послужить им верой и правдой. Активно заготавливали и разные варенья, соленья, маринады, ведь уже не за горами зима, когда все эти продукты понадобятся.

Погода на 31 июля.

Завтра, 31 июля, в Киеве будет облачно, во второй половине дня дождь, который будет идти до вечера. Во Львове пасмурно, прояснится вечером, днем возможен мелкий дождь. В Харькове ясное утро, но потом небо покроется облаками, без осадков. В Одессе первая половина дня ясная, затем облачно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве +21 днем и +19 ночью. Во Львове +24 днем и +16 ночью. В Харькове +27 днем и +18 ночью. В Одессе +25 днем и +21 ночью.

Памятные даты 31 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 июля:

  • 30 год до н. э. — происходит битва при Александрии: Марк Антоний наносит поражение войскам Октавиана, но позже большинство его войска дезертировало, в результате чего Антоний покончает жизнь самоубийством;
  • 781 год – впервые зарегистрированное извержение горы Фудзи в Японии;
  • 904 год – арабы захватили Салоники, второй по величине город Византийской империи;
  • 1009 год — Сергей IV становится сто сорок третьим римским папой после отречения от папы Иоанна XVIII;
  • 1423 год — Столетняя война: происходит битва при Краване — французская армия терпит поражение от англичан на берегу реки Йонна;
  • 1431 год – битвой на переправе под Луцком начинается гражданская война Великого князя Литовского Свидригайла и короля Польского Владислава-Ягайло;
  • 1451 год — Жака Керра арестовали по приказу короля Франции Карла VII Возможного;
  • 1498 год – экспедиция X. Колумба открывает остров Тринидад;
  • 1547 год — шотландские роялисты захватили и отправили на французские галеры лидера лютеранской реформации в Шотландии Джона Нокса;
  • 1667 год — заключение Бредского мира, завершающее вторую англо-голландскую войну;
  • 1751 год – пожар в Стокгольме уничтожает 1,000 домов;
  • 1919 год — Армия УНР и Украинская Галицкая армия занимают Киев;
  • 1837 год – закладывают дом (Красный корпус) Киевского университета;
  • 1919 год — в Германии принимают Веймарскую конституцию, страна становится республикой;
  • 1924 год — польское правительство запрещает использовать украинский язык в государственных и самоуправных учреждениях Западной Украины;
  • 1941 год — Костя Паньковского во Львове избирают председателем Генерального секретариата Украинского Национального Совета;
  • 1971 год — впервые человек проехался по Луне на специальном модуле Lunar Rover Vehicle;
  • 1975 год – в Хельсинки открывается Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором принимают Заключительный акт, содержащий раздел о правах человека;
  • 1988 год — в Бердянске, Запорожской области стартует рок-фестиваль "РОК-ПОП-ШОУ'88", на который съехались рок-музыканты со всей страны;
  • 1994 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,14 м.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 июля

Какие завтра именины: Иван, Емельян.

Талисманом человека, рожденного 31 июля является бриллиант. Драгоценный камень, издавна восхищавший дух своей чистой красотой. Издавна считалось, что бриллианты ускоряют метаболизм, сражаются с паразитами и инфекциями. В средние века люди даже верили в магические свойства этого камня. Считали, что он может противостоять даже безумию.

В этот день родились:

  • 1866 год – украинский церковный деятель, теолог, педагог Дионисий Дорожинский;
  • 1944 год – американская киноактриса, дочь Чарли Чаплина Джеральдина Чаплин;
  • 1965 год – английская писательница, создавшая образ Гарри Поттера, Джоан Роулинг.

Какой завтра день в Украине и мире

31 июля в Украине и мире празднуют День рождения Гарри Поттера / © pixabay.com
31 июля в Украине и мире празднуют День рождения Гарри Поттера / Фото: pixabay.com

31 июля в Украине и мире празднуют День рождения Гарри Поттера. Это главный герой романов автора Джоан Роулинг и кинолент, снятых по этим романам. Выросший малолетний маг, не зная о своем происхождении, и смог победить Темного Лорда известен не только среди детей, но и среди многих взрослых. Согласно сюжету, мальчик родился 31 августа 1980 года, поэтому его фанаты создали отдельный праздник. Интересно, что 31 июля 1965 родилась также и сама писательница, Джоан Роулинг.

Также 31 июля День беспородной собаки. Хотя это неофициальное, но очень важное событие. В большинстве случаев они обитают под открытым небом или в приютах. К сожалению, люди чаще всего делают выбор в пользу породистых собачек, но беспородные также очень верные и добрые друзья. И им очень не хватает человеческой заботы и любви. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы привлечь внимание к положительным качествам дворовых псов, привлечь к взятию собачек из приютов или улицы.

А еще 31 июля Всемирный день рейнджеров. Праздник был начат Международной федерацией рейнджеров 2007 года. Рейнджеры занимаются патрулированием заповедных зон и национальных парков, чтобы защитить диких животных и сохранить их от негативного влияния цивилизации, браконьеров. Английский термин появился еще в XVII веке, но раньше им называли солдат английской армии.

31 июля День африканской женщины. Решение о создании такого интересного праздника было принято во время Всеафриканской конференции женщин, которая состоялась в Дар-эс-Саламе (Танзания) 1962 года. Главная цель этого дня заключается в привлечении внимания к африканкам, помощь им в преодолении проблем, притеснений, дискриминации.

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