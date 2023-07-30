Какой завтра, 31 июля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 31 июля, Всемирный день рейнджеров. Верующие чтят память преподобного Иоанна Печерского. До Нового года осталось 153 дня.
31 июля 2023 года – понедельник. 523-й день войны в Украине.
Какой завтра, 31 июля, церковный праздник
31 июля в церковном календаре – день памяти преподобного Иоанна Печерского. Будучи монахом Киево-Печерской Лавры, он жил в Киевской Руси в XII веке. Монахом стал еще в юном возрасте, ведь с детства пытался соблюдать строгий образ жизни: много молился, ел только хлеб, пил воду, носил легкую одежду даже зимой. Умер в 1160 году в Киево-Печерском монастыре.
Что запрещено делать в этот день
- Не стоит идти в баню с нательным крестиком – дух бани может прогневаться и задушить.
- Не разрешается выходить на улицу после заката.
- Лучше отказаться от подметания пола в этот день.
Народные приметы и традиции на 31 июля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: жара указывает, что в декабре будут сильные морозы;
- на верхушках деревьев виднеются шишки, а снизу их нет – морозы начнутся не раньше января;
- уже начали желтеть листья на берегу, осень придет рано;
- активно плетут свои сети пауки — сухая погода установится надолго;
- какая погода в последний день июля, такой она будет и осенью.
В это время кончалась жатва, поэтому крестьяне начинали освящать серпы, чтобы и в следующем году эти орудия могли послужить им верой и правдой. Активно заготавливали и разные варенья, соленья, маринады, ведь уже не за горами зима, когда все эти продукты понадобятся.
Погода на 31 июля.
Завтра, 31 июля, в Киеве будет облачно, во второй половине дня дождь, который будет идти до вечера. Во Львове пасмурно, прояснится вечером, днем возможен мелкий дождь. В Харькове ясное утро, но потом небо покроется облаками, без осадков. В Одессе первая половина дня ясная, затем облачно, осадков не ожидается.
Температура воздуха в Киеве +21 днем и +19 ночью. Во Львове +24 днем и +16 ночью. В Харькове +27 днем и +18 ночью. В Одессе +25 днем и +21 ночью.
Памятные даты 31 июля
Календарь важных событий в Украине и мире за 31 июля:
- 30 год до н. э. — происходит битва при Александрии: Марк Антоний наносит поражение войскам Октавиана, но позже большинство его войска дезертировало, в результате чего Антоний покончает жизнь самоубийством;
- 781 год – впервые зарегистрированное извержение горы Фудзи в Японии;
- 904 год – арабы захватили Салоники, второй по величине город Византийской империи;
- 1009 год — Сергей IV становится сто сорок третьим римским папой после отречения от папы Иоанна XVIII;
- 1423 год — Столетняя война: происходит битва при Краване — французская армия терпит поражение от англичан на берегу реки Йонна;
- 1431 год – битвой на переправе под Луцком начинается гражданская война Великого князя Литовского Свидригайла и короля Польского Владислава-Ягайло;
- 1451 год — Жака Керра арестовали по приказу короля Франции Карла VII Возможного;
- 1498 год – экспедиция X. Колумба открывает остров Тринидад;
- 1547 год — шотландские роялисты захватили и отправили на французские галеры лидера лютеранской реформации в Шотландии Джона Нокса;
- 1667 год — заключение Бредского мира, завершающее вторую англо-голландскую войну;
- 1751 год – пожар в Стокгольме уничтожает 1,000 домов;
- 1919 год — Армия УНР и Украинская Галицкая армия занимают Киев;
- 1837 год – закладывают дом (Красный корпус) Киевского университета;
- 1919 год — в Германии принимают Веймарскую конституцию, страна становится республикой;
- 1924 год — польское правительство запрещает использовать украинский язык в государственных и самоуправных учреждениях Западной Украины;
- 1941 год — Костя Паньковского во Львове избирают председателем Генерального секретариата Украинского Национального Совета;
- 1971 год — впервые человек проехался по Луне на специальном модуле Lunar Rover Vehicle;
- 1975 год – в Хельсинки открывается Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, на котором принимают Заключительный акт, содержащий раздел о правах человека;
- 1988 год — в Бердянске, Запорожской области стартует рок-фестиваль "РОК-ПОП-ШОУ'88", на который съехались рок-музыканты со всей страны;
- 1994 год — Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,14 м.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 июля
Какие завтра именины: Иван, Емельян.
Талисманом человека, рожденного 31 июля является бриллиант. Драгоценный камень, издавна восхищавший дух своей чистой красотой. Издавна считалось, что бриллианты ускоряют метаболизм, сражаются с паразитами и инфекциями. В средние века люди даже верили в магические свойства этого камня. Считали, что он может противостоять даже безумию.
В этот день родились:
- 1866 год – украинский церковный деятель, теолог, педагог Дионисий Дорожинский;
- 1944 год – американская киноактриса, дочь Чарли Чаплина Джеральдина Чаплин;
- 1965 год – английская писательница, создавшая образ Гарри Поттера, Джоан Роулинг.
Какой завтра день в Украине и мире
31 июля в Украине и мире празднуют День рождения Гарри Поттера. Это главный герой романов автора Джоан Роулинг и кинолент, снятых по этим романам. Выросший малолетний маг, не зная о своем происхождении, и смог победить Темного Лорда известен не только среди детей, но и среди многих взрослых. Согласно сюжету, мальчик родился 31 августа 1980 года, поэтому его фанаты создали отдельный праздник. Интересно, что 31 июля 1965 родилась также и сама писательница, Джоан Роулинг.
Также 31 июля День беспородной собаки. Хотя это неофициальное, но очень важное событие. В большинстве случаев они обитают под открытым небом или в приютах. К сожалению, люди чаще всего делают выбор в пользу породистых собачек, но беспородные также очень верные и добрые друзья. И им очень не хватает человеческой заботы и любви. Главная цель этого дня состоит в том, чтобы привлечь внимание к положительным качествам дворовых псов, привлечь к взятию собачек из приютов или улицы.
А еще 31 июля Всемирный день рейнджеров. Праздник был начат Международной федерацией рейнджеров 2007 года. Рейнджеры занимаются патрулированием заповедных зон и национальных парков, чтобы защитить диких животных и сохранить их от негативного влияния цивилизации, браконьеров. Английский термин появился еще в XVII веке, но раньше им называли солдат английской армии.
31 июля День африканской женщины. Решение о создании такого интересного праздника было принято во время Всеафриканской конференции женщин, которая состоялась в Дар-эс-Саламе (Танзания) 1962 года. Главная цель этого дня заключается в привлечении внимания к африканкам, помощь им в преодолении проблем, притеснений, дискриминации.