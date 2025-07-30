Какой праздник 31 июля 2025 года / © ТСН

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31 июля 2025 года — четверг. 1254-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 31 июля, верующие празднуют день памяти святого праведного Евдокима. Евдоким родился примерно в начале IX века в благочестивой византийской семье. Его отец Василий был военачальником в империи, мать Евдокия — женщиной чрезвычайной набожности. Семья принадлежала к знатному роду Каппадокийцев. Именно в такой атмосфере веры и благочестия росла душа святого.

С юности Евдоким отличался добродетелью, кротостью, скромностью и безупречной чистотой. Он избежал мирской суеты, заботился о добрых делах, помогал бедным, обладал большим милосердием ко всем, но при этом был чрезвычайно скромным. Его сердце горело любовью к Богу, а все его внимание было сосредоточено на служении ближнему и сохранении своей души в чистоте.

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Император Феофил назначил его воеводой в Каппадокии. Евдоким, несмотря на молодой возраст, исполнял свои обязанности с чрезвычайной праведностью, справедливостью и кротостью, не допуская злоупотребления властью.

Святой Евдоким умер в 33-летнем возрасте (около 840 года), и его преждевременная смерть была воспринята как большая потеря. По преданию, когда много лет спустя открыли его гробницу, тело святого осталось нетленным, что было подтверждением его святости.

Что нельзя делать 31 июля

Нельзя попирать близких, ссориться — оскорбление считается неуместным и может привести к затягиванию конфликта.

Не следует заниматься грязным трудом — не стоит стирать, купаться в водоемах, пахать землю или строить.

Не рекомендуется начинать новые дела — в народе говорили “Что 31 июля начнешь — то без благословения пойдет”.

Народные приметы и традиции на 31 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром будет дождь — в августе будут затяжные дожди;

погожий день — ждите теплую и сухую осень;

утром 31 июля дождливо — до сырого периода жатвы;

облака медленно плывут по небу — к теплым и погожим дням;

какой Евдоким — такая и осень;

солнце садится в ясном кругу — будет жарко на следующий день.

Утром 31 июля задохло — до сырого периода жатвы / © unsplash.com

В народе 31 июля носило название Евдоким Тишкованец. Такое название появилось за особую тишину и воздержание, которое, по народному поверью, следовало соблюдать в быту, на поле, в доме.

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Именины: как назвать родившегося 31 июля ребенка

Какие завтра именины: Антон, Арсений, Василий, Владимир, Георгий, Денис, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

Талисманом человека, рожденного 31 июля, является бриллиант. Издавна считалось, что его прозрачное сияние способно успокаивать душу и гармонизировать внутренний мир, словно упорядочивая тончайшие струны нервной системы.

В этот день родились:

1866 год — Дионисий Дорожинский, украинский церковный деятель, теолог, педагог;

1939 год — Холодный Николай Константинович, украинский поэт-шестдесятник, литературовед, переводчик;

1965 год — Джоан Роулинг, английская писательница, создавшая образ Гарри Поттера.

Памятные даты 31 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 июля:

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30 год до н. е. — в битве у Александрии Марк Антоний наносит поражение войску Октавиана, однако впоследствии терпит роковой удар — основная часть его армии дезертировала;

781 год — в японских летописях фиксируют первое извержение священной горы Фудзи;

904 год — арабские войска захватывают Салоники — второй по значению город Византийской империи;

1009 год — папский престол занимает Сергей IV, став 143-м Папой Римским после отречения Иоанна XVIII;

1423 год — в пределах Столетней войны происходит битва при Краване: французское войско было разгромлено англичанами на берегах Ионы;

1431 год — Схватка на переправе под Луцком кладет начало гражданской войне между князем Свидригайлом и королем Владиславом II Ягайло в Великом княжестве Литовском;

1451 год —французского финансиста Жака Керра арестовывают по приказу короля Карла VII Возможного;

1498 год — экспедиция Христофора Колумба открывает остров Тринидад;

1547 год — шотландские роялисты захватывают реформатора Джона Нокса и отправляют его на каторжные работы на французских галерах;

1667 год — заключение Бредского мира завершает Вторую англо-голландскую войну;

1751 год — мощный пожар охватывает Стокгольм, уничтожив более тысячи домов;

1837 год — в Киеве начинают сооружение Красного корпуса университета, который впоследствии станет одной из визиток города;

1919 год — освободительные войска УНР и Украинской Галицкой армии торжественно входят в Киев;

1924 год — польские власти запрещают использовать украинский язык в государственных и местных учреждениях Западной Украины;

1941 год — во Львове Костя Паньковского избирают председателем Генерального секретариата Украинского Национального Совета;

1970 год — последний раз британским морякам официально выдают ежедневную порцию рома;

1971 год — человечество впервые совершает путешествие по поверхности Луны;

1975 год — в Хельсинки открывается Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе, где принимают Заключительный акт с ключевым разделом о правах человека;

1994 год — легендарный украинский легкоатлет Сергей Бубка устанавливает мировой рекорд в прыжках с шестом — 6,14 метра.

Какой завтра праздник в Украине и мире

31 июля Международный день спасателя / © unsplash.com

31 июля в Украине и мире празднуют День осведомленности о необычных музыкальных инструментах. Это возможность вспомнить, что музыка не только о фортепиано, скрипке или гитаре. Мир полон необычных инструментов, каждый из которых имеет свою историю, звучание и душу. День призван расширить представление людей о том, сколь разнообразным может быть музыкальное искусство.

Также 31 июля Международный день специалистов по внедрению цифровых технологий. Это современный профессиональный праздник, который чествует экспертов, внедряющих, адаптирующих и управляющих цифровыми изменениями в бизнесе, государственных структурах, образовании и многих других сферах. Это специалисты, которые помогают организациям переходить от устаревших моделей работы к современным, цифровым.

А еще 31 июля Международный день спасателя. Праздник не имеет официального статуса в большинстве стран, но его активно поддерживают спасательные службы, профсоюзы, волонтерские организации и общественные инициативы. Дата 31 июля выбрана условно как символ благодарности всем спасателям мира, независимо от их формы, должности или страны.

31 июля празднуют День рождения Гарри Поттера. Именно в этот день, по сюжету книг Джоан Ролинг, родился главный герой серии. И что интересно — сама Джоан Ролинг тоже родилась в этот день! Это создает особую магическую параллель между автором и персонажем.

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Также 31 июля День африканской женщины. Этот день был создан в 1962 году во время Первого Африканского женского конгресса в Танзании. Его цель — подчеркнуть важность равноправия, поддержать борьбу за права женщин и привлечь внимание к проблемам, с которыми сталкиваются африканские женщины.

А еще 31 июля Всемирный день рейнджеров. Рейнджеры — это люди, которые ежедневно стоят на страже природы, борются с браконьерством, защищают уникальные экосистемы, следят за состоянием животных и растений, а также проводят просветительскую работу среди посетителей парков.