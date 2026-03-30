31 марта 2026 года — вторник. 1496-й день войны в Украине.

Завтра, 31 марта, верующие празднуют День памяти святого преподобного Ипатия, епископа. Он прославился как ревностный защитник православной веры, боролся с ересями, в частности против последователей евстафианства, искажавших церковное учение. Святой Ипатий отличался благочестивой жизнью, смирением и даром чудотворения. Согласно преданию, после участия в Первом Никейском соборе, где утверждали истины христианской веры, он возвращался домой, но был коварно убит еретиками. Его смерть считается мученической.

31 марта в Украине и мире празднуют Международный день видимости трансгендеров. Его начала Рейчел Крендалл в 2009 году. В отличие от День памяти трансгендерных людей, который сосредоточен на оказании почестей жертвам насилия, этот день имеет более положительный акцент — видимость, принятие и празднование разнообразия.

Также 31 марта День флориста в Украине. Его положили начало в 2000 году по инициативе Союз флористов Украины. Именно в этот день официально была утверждена профессия флориста в Украине. День посвящен мастерам, которые работают с цветами, создают букеты, композиции и оформление событий. Флористика совмещает искусство, эстетику и знания о растениях.

А еще 31 марта Всемирный день резервного копирования. Праздник начали в 2011 году по инициативе пользователей интернет-сообщества, чтобы напомнить людям о важности сохранения информации. Этот день хорошее напоминание: лучше потратить несколько минут на бекап сегодня, чем потерять важные фото, документы или воспоминания навсегда.

31 марта празднуют Международный день «Объятия медиевиста». Медиовесты — это ученые, исследующие медиевистика, то есть историю, культуру, язык и искусство Средневековья. Несмотря на неформальность, праздник подчеркивает важность изучения прошлого, ведь именно исследование Средневековья помогает лучше понять современную культуру, традиции и развитие общества.

Также 31 марта Международный день декольте. Праздник посвящен элементу женской одежды — декольте, то есть вырезу, подчеркивающему зону шеи, плеч и груди. День носит скорее легкий, шутливый характер и связан с темами самовыражения, уверенности и стиля.