Какой завтра, 31 мая, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 31 мая, Международный день бортпроводника. Верующие чтят память апостола от 70 Ермы. До Нового года осталось 214 дней.

31 мая 2024 года – пятница. 828-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

31 мая в церковном календаре – день памяти апостола от 70 Ермы. Апостол Ерма, известный также как Иерм, является одним из апостолов от семидесяти. Он упоминается в послании апостола Павла Римлянам, где Павел просит приветствовать Иерму и других братьев (Рим. 16:14). Ерма, возможно, был одним из видных членов христианской общины в Риме, поскольку апостол Павел упоминает его по имени и включает в число братии. Церковное предание считает Ерма епископом Филиппополя. Он известен своими подвигами и трудами во Христовом благовестии.

Что нельзя делать 31 мая

Не стоит ссориться и злословить.

Лучше не работать в саду и по дому.

Нельзя запрягать и заставлять работать коня.

Народные приметы и традиции на 31 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: вечером на траве роса — ждите жарких дней;

дождь — будет богатый урожай;

услышать, как кует кукушка — к хорошей погоде летом;

роса быстро высохла — будет дождь;

погожий день показывает, что такая будет погода во время уборки хлеба;

утром сильный туман — к большому урожаю грибов;

затяжной дождь — урожай будет плохим.

31 мая утром сильный туман к большому урожаю грибов / Фото: Pexels

Наши предки в этот день особенно чтили лошадей, давали им лакомство, мыли и убирали в стойлах. Также день считался благоприятным для огородных работ. Особенно часто сажали бобовые, потому что верили, что тогда дадут большой урожай.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 мая

Какие завтра именины: Борис, Веремий, Кристина, Николай, Роман, Филипп.

Талисманом человека, рожденного 31 мая, является цитрин. Неповторимый камень желтого и оранжевого цвета. В разных культурах существовало поверье, что цитрин насыщен энергией солнца, поэтому является очень положительным минералом.

В этот день родились:

1919 год — украинский литературовед, историк, археолог, переводчик, библиограф Леонид Махновец;

1931 год — ученый-украиновед и общественный деятель Петр Кононенко;

1955 год — украинский гребец Сергей Чухрай.

Памятные даты 31 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 мая:

455 год — императора Петрония Максима забивает камнями до смерти разъяренная толпа во время его бегства из Рима;

1223 год — монгольские войска под командованием Субедея и Джебе побеждают русско-половецкие силы в битве на реке Калка;

1775 год — в провинции Северная Каролина (США) принимают Мекленбургские резолюции;

1790 год — Соединенные Штаты принимают свой первый закон об авторском праве;

1805 год — французские и испанские войска начинают наступление на британцев, оккупировавших Даймонд-Рок, на Мартинице;

1859 год — в Лондоне запускают знаменитые часы Биг Бен на башне парламента;

1868 год — в Париже проходит первая велосипедная гонка;

1870 год — профессор Эдвард Джозеф де Смедт из компании American Asphalt получает патент на асфальт ("французское асфальтное покрытие");

1879 год — в Берлине открывают первую в мире электрическую железную дорогу и демонстрируют первый электропоезд, сконструированный Вернером фон Сименсом;

1884 год — американский врач и пропагандист вегетарианства Джон Келлог получает патент на кукурузные хлопья;

1894 год — открывают электрический трамвай во Львове;

1911 год — в Белфасте, Северная Ирландия, спускают на воду "Титаник";

1911 год — президент Мексики Порфирио Диас бежит из страны во время Мексиканской революции;

1946 год — в Киеве создают самолетостроительное конструкторское бюро Олега Антонова;

1988 год — Всемирная организация здравоохранения объявляет 31 мая Всемирным днем без табака (World No-Tobacco Day);

1989 год — на учредительной конференции в Неаполе образуют Международную ассоциацию украинистов.

Погода на 31 мая

Завтра, 31 мая, в Киеве облачно с утра и до позднего вечера, во второй половине дня мелкий дождь. Во Львове безоблачное утро, но днем погода изменится, днем мелкий дождь, который к вечеру закончится. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе до обеда пасмурно, но потом небо прояснится, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +19 днем и +15 ночью. Во Львове — +24 днем и +12 ночью. В Харькове — +29 днем и +15 ночью. В Одессе — +22 днем и +16 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

31 мая Всемирный день блондинок / Фото: Unsplash

31 мая в Украине и мире празднуют Международный день бортпроводника. Профессиональный праздник, созданный, чтобы почтить тяжелый и преданный труд бортпроводников. Эти люди должны обладать уникальными навыками, они также несут ответственность за жизнь людей во время полета. Бортпроводники делают все возможное, чтобы пассажиры получили легкое и приятное путешествие.

Также 31 мая Всемирный день без табака. Сегодня человек с сигаретой уже никого не удивит, но стоит помнить о пагубном влиянии табака на здоровье не только курящего, но и окружающих его людей. Ежегодное важное событие было основано по инициативе ВОЗ, чтобы привлечь внимание общества к опасности курения и болезням, которые оно вызывает.

А еще 31 мая Всемирный день блондинок. Светловолосая часть женщин планеты отмечает особый праздник. Есть несколько версий его появления. Согласно первой, праздник был создан в США 9 июня 2001 года, когда команда адвокатес-белявок решила показать коллегам мужчинам, что они разбираются в юриспруденции так же хорошо. Праздник был основан, чтобы подчеркнуть, что цвет волос никак не влияет на интеллект.

31 мая празднуют День рождения велосипедного спорта. Дату для праздника выбрали совсем не случайно, именно в последний весенний день 1868 года провели первую велосипедную гонку. Произошло событие в Париже, в старинном парке.

Также 31 мая Всемирный день попугаев. Событие было создано для повышения осведомленности о важности сохранения этих ярких пернатых и рассказать о вариантах их защиты. Обычно в этот день организуют различные мероприятия, направленные на сохранение популяции попугаев.

А еще 31 мая День веб-дизайнера. Профессиональный праздник всех, кто занимается созданием дизайна сайтов. Веб-дизайнеры являются настоящими художниками, создающими привлекательные и удобные веб-страницы.