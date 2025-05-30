Какой праздник 31 мая 2025 года / © ТСН

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31 мая 2025 года — суббота. 1193-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 31 мая, верующие отмечают день памяти святого апостола Иермия. Он был одним из 70 апостолов, проповедовавших учение Христа после Его воскресения. Об Ермии упоминается в Послании апостола Павла Римлянам. Павел приветствует его как человека, которого очень любит Бог. Ермий по преданию проповедовал во многих местах, в частности, в Фракии или Риме.

По некоторым источникам именно Ермий написал известное церковное произведение “Пастырь”, которое оказало большое влияние на церковь во II веке. Умер апостол за свою веру, хотя более точной информации об этом нет.

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Что нельзя делать 31 мая

Не следует начинать важных дел — в последний день весны лучше отложить дела, потому что они могут “застрять”.

Нельзя злословить, ссориться — негативные слова привлекут несчастье на весь летний период.

Запрещается заниматься тяжелым физическим трудом — перегружение может негативно повлиять на здоровье.

Народные приметы и традиции на 31 мая

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

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ясная и солнечная погода — к жаркому и урожайному лету;

на небе много быстро движущихся облаков — к смене погоды;

южный ветер — лето будет сухим и теплым, северный — прохладным;

утром туман предвещает прохладную и влажную погоду в ближайшие дни;

птички звонко поют — ждите хорошую погоду.

31 мая птички звонко поют — ждите хорошую погоду / © unsplash.com

В народе 31 мая называлось Веремий Бобовник. Именно в этот период на огородах начинают цвести горох и другие бобовые культуры.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 мая

Какие завтра именины: Иеремия.

Талисманом человека, рожденного 31 мая, является цитрин, который переливается всеми оттенками желтого и оранжевого. Издавна верили, что цитрин пропитан жизненной энергией солнца, а потому приносит своему владельцу радость и положительные мысли.

В этот день родились:

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1931 год — Петр Кононенко, ученый-украиновед и общественный деятель;

1939 год — Сергей Герасимчук, украинский советский художник-график;

1955 год — Сергей Чухрай, украинский гребец.

Памятные даты 31 мая

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 мая:

455 год — император Петроний Максим испытывает жестокую расправу, когда во время бегства из Рима его забивают камнями разъяренные жители города;

1223 год — войска монголов во главе с Субедеем и Джебе наносят сокрушительное поражение объединенным силам русичей и половцев в битве на реке Калка;

1775 год — в Северной Каролине принимают Мекленбургские резолюции, которые стали одним из ключевых шагов Американской революции;

1790 год — Соединенные Штаты принимают свой первый закон об авторском праве, заложив фундамент защиты творческих прав;

1795 год — в разгар Французской революции революционный трибунал ликвидируют, что знаменует новый этап в борьбе за власть;

1805 год — французские и испанские войска начинают наступление на британские позиции, захваченные на Даймонд-Рок, на острове Мартиницы;

1859 год — в Лондоне запускают легендарные часы Биг-Бен, которые становятся символом британской столицы;

1868 год — в Париже впервые проходят официальные велосипедные гонки, которые положили начало новой спортивной традиции;

1870 год — американский профессор Эдвард Джозеф де Смедт запатентуют асфальт, впервые положившийся на улицы Ньюарка;

1879 год — в Берлине открывают первую в мире электрическую железную дорогу и показывают первый электропоезд, созданный Вернером фон Сименсом;

1884 год — американский врач и пропагандист здорового питания Джон Келлог изобретает и запатентует кукурузные хлопья;

1889 год — Джонстаунское наводнение уносит жизни более 2200 человек, став одной из самых масштабных катастроф США;

1894 год — во Львове открывают электрический трамвай;

1902 год — завершается Вторая англо-бурская война, когда договор в Верегинге закрепляет британский контроль над Южной Африкой;

1910 год — вступает в силу Акт о Южной Африке, официально учредив Южно-Африканский Союз;

1911 год — в Белфасте спускают на воду “Титаник”, ставший самым большим и известным пассажирским лайнером своего времени;

1911 год — президент Мексики Порфирио Диас убегает из страны, которая становится поворотным моментом в Мексиканской революции;

1938 год — украинский летчик Антон Губенко впервые в советской авиации совершает таран и выживает;

1946 год — в Киеве основывают конструкторское бюро Олега Антонова, которое становится центром самолетостроения;

1988 год — всемирная организация здравоохранения официально провозглашает 31 мая Всемирным днем без табака;

1989 год — в Неаполе на учредительной конференции создают Международную ассоциацию украинистов.

Какой завтра праздник в Украине и мире

31 мая День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине / © unsplash.com

31 мая в Украине и мире празднуют Всемирный день без табака. Праздник был установлен ООН в 1987 году для привлечения внимания к масштабам проблемы курения и вреда, который он наносит здоровью. Основная цель этого дня заключается в повышении осведомленности об опасности курения, способствуя уменьшению его потребления в мире.

Также 31 мая День работников издательств, полиграфии и книгораспространения в Украине. Профессиональный праздник, который выпадает на последнюю субботу мая. Оно было создано указом президента Украины № 563/99 от 25 мая 1999 года “О Дне работников издательств, полиграфии и книгораспространения” для увековечения тех людей, которые занимаются издательским делом, книгораспространением и полиграфией.

А еще 31 мая Международный день блондинок. Неофициальный праздник, который был начат для того, чтобы развеять все еще существующие в мире стереотипы о блондинках. Первое праздничное шествие было организовано в 2001 году группой американских женщин-белялок адвокаток, которые столкнулись с дискриминацией из-за цвета своих волос.

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31 мая празднуют День рождения велосипедного спорта. Именно в этот день 1868 года в Париже состоялись первые велосипедные состязания. Событие стало отправной точкой для становления велосипедного спорта как организованной дисциплины.

Также 31 мая День веб-дизайнера. Праздник возник вместе с распространением Сети и возникновением потребности в профессии веб-дизайнера. Хотя оно не является официальным, однако приобрело популярность среди технических и творческих команд по всему миру.

А еще 31 мая Международный день бортпроводника. Профессиональный праздник, который чествует тех, кто обеспечивает безопасность и комфорт для пассажиров во время авиаперелетов. День был основан в честь первой воздушной стюардессы, Энн Мэй Дженкинс, начавшей работать именно 31 мая 1930 года.

31 мая празднуют Всемирный день попугаев. Основная цель этого праздника состоит в привлечении внимания к охране этих экзотических птиц, ведь многим их видам угрожаю исчезновение из-за деятельности человека.

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