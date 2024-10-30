Какой завтра, 31 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 31 октября, Хеллоуин. Верующие чтят память святых апостолов Стахия, Амплия и других. До Нового года остался 61 день.

31 октября 2024 года — четверг. 981-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

31 октября в церковном календаре – день памяти святых апостолов Стахия, Амплия и других. Святой апостол Стахий был одним из 70 апостолов, посланных Иисусом Христом для проповеди Евангелия. Он был основателем церкви в Пергаме, где также проповедовал апостол Иоанн. История святого Стахия связана с тем, что он отправился в Пергам с апостолом Петром, но позже вернулся туда с апостолом Иоанном.

Святой апостол Амплий был одним из 70 апостолов, посланных Иисусом Христом. Он был основателем церкви в Антиохии, где проповедовал апостол Павел. История святого Амплия связана с тем, что он был одним из первых, кто принес Евангелие в Антиохию.

Что нельзя делать 31 октября

Нельзя лениться.

Не следует ссориться и злословить.

Запрещается давать и брать деньги взаймы.

Народные приметы и традиции на 31 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: закат в облаках — до осадков;

небо ночью пасмурное — ждите дождя;

громко чирикают воробьи — будет теплая погода;

птицы насупились и сидят так с самого утра – будет затяжная непогода.

31 октября громко чирикают воробьи — будет теплая погода / Фото: Unsplash

Этот день считался благоприятным для ухода за домашней птицей. Обычно крестьяне занимались утеплением курятников, чтобы куры чувствовали себя комфортно в зимний период.

Именины: как назвать родившегося 31 октября ребенка

Какие завтра именины: Александр, Алексей, Анатолий, Артем, Василий, Иван, Леонид, Николай, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 31 октября, является топаз. Издавна считалось, что этот драгоценный камень помогает вылечить нервную систему. Топаз минимизирует влияние стресса и проблем.

В этот день родились:

1705 год — Папа Римский (1769-74), распустивший орден иезуитов, Климент XIV;

1853 год – украинский народник, изобретатель Николай Кибальчич;

1886 год — украинский военный деятель, председатель штаба Корпуса Сечевых Стрельцов, начальник штаба Армии УНР Марко Безручко.

Памятные даты 31 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 октября:

1517 год — монах-августинец, философ и теолог Мартин Лютер обнародует 95 тезисов против индульгенций;

1625 год — начинается штурм речпосполитскими войсками Куруковского казацкого лагеря;

1815 год — британец Гэмфри Дэви получает патент на шахтерскую лампу;

1864 год — Невада становится 36-м штатом США;

1902 год – прокладывают первый телеграфный кабель через Тихий океан – из Канады в Австралию;

1903 год – в Париже открывают первый Осенний салон, созданный в противовес консервативному Парижскому салону;

1941 год — на горе Рашмор (США) завершают строительство крупнейшего памятника мира — 18-метровые главы четырех президентов;

1952 год – в Тихом океане США проводят испытания первой водородной бомбы;

1956 год — американский адмирал Г. Дуфек становится первым человеком, приземлившимся на самолете на Южном полюсе;

1968 год – президент США Линдон Джонсон объявляет о прекращении бомбардировок Демократической Республики Вьетнам;

1973 год — Собор епископов Украинской Автокефальной Церкви принимает постановление о единстве Украинской Православной Церкви;

1984 год — сикхский террорист убивает премьер-министра Индии Индиру Ганди;

1992 год — папа Римский Иоанн Павел II объявляет решение о церковной реабилитации итальянского астронома Галилео Галилея, утверждавшего, что Земля не является центром Вселенной и был вынужден отречься от своих взглядов под давлением суда инквизиции;

1995 год — Украина завершает выполнение условий договора об обычных вооружениях, ликвидировав последний, предусмотренный договором, танк Т-62;

1995 год — Верховная Рада Украины принимает Закон Украины о присоединении к Уставу Совета Европы;

1999 год – во второй тур президентских выборов в Украине проходят Леонид Кучма и Петр Симоненко.

Погода на 31 октября

Завтра, 31 октября, в Киеве пасмурно, без осадков. Во Львове облачно, без осадков. В Харькове пасмурно, ночью и утром мелкий дождь. В Одессе облачно с прояснениями, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +12 днем и +8 ночью. Во Львове +13 днем и +7 ночью. В Харькове +10 днем и +6 ночью. В Одессе +16 днем и +10 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

31 октября в Украине и мире празднуют Геловин / Фото: Unsplash

31 октября в Украине и мире празднуют Геловин. Этот праздник имеет кельтские корни и происходит от старинного кельтского фестиваля Самайн, отмечавшего конец урожайного сезона и начало зимы. Люди верили, что в этот день граница между миром живых и мертвых становится тоньше и духи могут вернуться на землю. Сегодня Хеллоуин известен своими традициями украшения домов, впитывания в костюмы, резьба тыкв (джек-о'-лантернов) и "угощение или проделка" (trick-or-treating), когда дети ходят от двери к двери, собирая конфеты.

Также 31 октября Международный день Черного моря. Этот день посвящен повышению осведомленности о важности охраны и сохранения Черного моря. Черное море является одним из самых больших внутренних водных бассейнов в мире, и оно имеет большое экологическое и экономическое значение для ограничивающих его стран. Этот день также направлен на поддержку международного сотрудничества по сохранению морской среды и укреплению экологической безопасности региона. Различные мероприятия, такие как научные конференции, экологические мероприятия и образовательные программы, проводятся для повышения осведомленности о проблемах, с которыми сталкивается Черное море, и для поиска возможных решений.

А еще 31 октября Всемирный день экономии. Этот день посвящен повышению осведомленности об экономических вопросах и важности экономического планирования для развития общества. Идея этого дня состоит в том, чтобы подчеркнуть значение экономического образования и поддержания экономического развития во всем мире.

31 октября празднуют Всемирный день городов. Этот день посвящен памяти погибших при подготовке, строительстве и эксплуатации мостов. Идея этого дня состоит в том, чтобы сосредоточить внимание на важности безопасной работы на мостах и обеспечении их надежности.