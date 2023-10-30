Какой завтра, 31 октября, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

Завтра, 31 октября, Хеллоуин. Верующие чтят память преподобных Спиридона и Никодима. До Нового года остался 61 день.

31 октября 2023 года — вторник. 615-й день войны в Украине.

Какой завтра, 31 октября, церковный праздник

31 октября в церковном календаре – день памяти преподобных Спиридона и Никодима. Жили они в Ближних пещерах Киево-Печерского монастыря примерно в XII веке. Преподобный Спиридон пришел в монастырь во время игумена Пименя и был уже пожилым человеком. Поэтому подвижник много молился и работал. Святой Никодим всегда занимался делом рядом с ним и вел очень строгую жизнь. Со святыми связано одно чудо. Как рассказывает легенда, однажды загорелась печь, но они смогли потушить пламя и остались невредимыми.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя идти самому в лес, есть высокий риск заблудиться.

Запрещено пить алкогольные напитки.

Не разрешено злословить, ругаться, ссориться.

Народные приметы и традиции на 31 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: воробьи громко чирикают — ждите теплую погоду;

ясно и солнечно — в ближайшие дни будет сильный порывистый ветер;

снегуры уже начали петь — скоро начнется настоящая зима;

какая погода в этот день, такова она будет в апреле.

31 октября воробьи громко чирикают — ждите теплую погоду / Фото: Pexels

В этот день было принято беспокоиться о домашней птице, поэтому крестьяне утепляли курятники, убирали там, достраивали специальные сарайчики, куда могли бы спрятаться при непогоде.

Погода на 31 октября

Завтра, 31 октября, в Киеве облачно с прояснениями, возможен мелкий дождь. Во Львове пасмурно, возможен дождь. В Харькове солнце будет редко появляться из-за облаков, без осадков. В Одессе облачно с прояснениями, возможен дождь.

Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +11 ночью. Во Львове — +13 днем и +8 ночью. В Харькове — +15 днем и +9 ночью. В Одессе — +18 днем и +11 ночью.

Памятные даты 31 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 октября:

1517 год — монах-августинец, философ и теолог Мартин Лютер обнародует 95 тезисов против индульгенций;

1625 год — начинается штурм речпосполитскими войсками Куруковского казацкого лагеря;

1815 год — британец Гэмфри Дэви получает патент на шахтерскую лампу;

1864 год — Невада становится 36-м штатом США;

1902 год — прокладывают первый телеграфный кабель через Тихий океан – из Канады в Австралию;

1903 год — в Париже открывают первый Осенний салон, созданный в противовес консервативному Парижскому салону;

1941 год — на горе Рашмор (США) завершается сооружение крупнейшего памятника мира – 18-метровых голов четырех президентов;

1952 год — в Тихом океане США проводят испытания первой водородной бомбы;

1956 год — американский адмирал Г. Дуфек становится первым человеком, приземлившимся на самолете на Южном полюсе;

1968 год — президент США Линдон Джонсон объявляет о прекращении бомбардировок Демократической Республики Вьетнам;

1973 год — Собор епископов Украинской Автокефальной Церкви принимает постановление о единстве Украинской Православной Церкви;

1984 год — сикхский террорист убивает премьер-министра Индии Индиру Ганди;

1992 год — Папа Римский Иоанн Павел II объявляет решение о церковной реабилитации итальянского астронома Галилео Галилея, утверждавшего, что Земля не является центром Вселенной и был вынужден отречься от своих взглядов под давлением суда инквизиции;

1995 год — Украина завершает выполнение условий договора об обычных вооружениях, ликвидировав последний, предусмотренный договором, танк Т-62;

1995 год — Верховная Рада Украины принимает Закон Украины о присоединении к Уставу Совета Европы;

1999 год — во второй тур президентских выборов в Украине проходят Леонид Кучма и Петр Симоненко.

Именины: как назвать родившегося 31 октября ребенка

Какие завтра именины: Всеволод, Александр, Алексей, Анатолий, Артемий, Василий, Герман, Иван, Кузьма, Николай, Роман, Сергей, Степан, Федор.

Талисманом человека, рожденного 31 октября, является топаз. Полудрагоценный камень, отличающийся высокой прозрачностью. Долгое время топаз считался талисманом моряков из-за его голубого оттенка. Также верили, что камень способен вылечить душу.

В этот день родились:

1853 год – украинский народник, изобретатель Николай Кибальчич;

1886 год – украинский военный деятель, председатель штаба Корпуса Сечевых Стрельцов, начальник штаба Армии УНР Марко Безручко.

Какой завтра день в Украине и мире

31 октября в Украине и мире празднуют Геловин / Фото: Pexels

31 октября в Украине и мире празднуют Хеллоуин. Своими корнями праздник уходит в древние кельты, а началом современного празднования считают Самайн. Ежегодно Хеллоуин приходится в ночь на 1 ноября, но начинают празднование еще вечером 31 октября. С приходом христианства Самайн заменился религиозным праздником День всех святых, но традиции практически не изменились. В этот день принято переодеваться в мистические устрашающие существа, ходить от дома к дому и просить сладости известной фразой "Treat or Trick".

Также 31 октября Международный день Черного моря. Главная цель этого дня заключается в привлечении внимания людей к экологическим проблемам, которые сложились в регионе.

А еще 31 октября Всемирный день экономии. История этого интересного праздника началась еще в 1924 году, когда состоялся Первый международный конгресс сберегательных банков в Милане. Тогда в нем приняли участие представители 29 стран. Первоначально праздник назывался Всемирный день сбережений и такое название существовало до 1989 года, когда оно было изменено по инициативе ООН.

31 октября Всемирный день городов. Праздник был официально утвержден Генеральной Ассамблеей ООН в 2014 году. Празднование проводится с целью привлечения как можно большего количества людей к проблемам современных городов.

Также 31 октября Международный день хоккейного вратаря. Профессиональный праздник хоккейных вратарей, главная задача которых состоит в том, чтобы защитить ворота своей команды.