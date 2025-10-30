Какой праздник 31 октября 2025 года / © ТСН

31 октября 2025 года — пятница. 1345-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 31 октября, верующие отмечают день памяти святых апостолов Стахия, Амплия и других. Святой Стахий был учеником апостола Павла и первым епископом Византии (будущего Константинополя). Стахий проповедовал Евангелие в Византии, построил там храм и обратил многих ко Христу. По преданию, он был другом апостола Андрея Первозванного, который рукоположил его в епископа. Прожив праведно и свято, Стахий мирно почил в Господе.

Святой Амплий тоже был учеником апостола Павла. Он проповедовал в городе Одессополь (ныне Одесос, современная Варна, Болгария) и был поставлен епископом. За ревность в вере и неутомимое благовестие язычники жестоко мучили его, и он принял мученическую смерть.

Урван также упомянут в Послании Римлянам (16:9). Он был сотрудником апостола Павла и проповедовал в Македонии, где тоже подвергся преследованиям. По церковному преданию, Урван окончил жизнь мученически.

Святой Наркис проповедовал слово Божие в Афинах, где был поставлен епископом. За ревностное служение Христу он также был убит язычниками. Его помнят как стойкого и мудрого пастыря.

Святой Апеллий был епископом в Смирне (в Малой Азии). Он отличался искренней верой, мужеством и верностью Господу до последнего вздоха. По преданию, также принял мученическую смерть.

Аристовул — брат апостола Варнавы, ученик апостола Павла. Аристовул был поставлен епископом в Британии, где обратил ко Христу многих людей. После многочисленных страданий и трудов он там и почил. Он считается первым проповедником христианства на Британских островах.

Святые апостолы Стахий, Амплий, Урван, Наркис, Апеллий и Аристовул принадлежат к числу 70 апостолов, которых Господь послал “по двое” проповедовать Царствие Божие.

Что нельзя делать 31 октября

Нельзя ругаться, ссориться — нужно очистить сердце от обид.

Не следует отказывать в милостыне — это хорошее время для справедливых дел.

Не стоит начинать важные дела, переезжать — они завершатся несчастливо.

Народные приметы и традиции на 31 октября

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и теплый день — ждите мягкую зиму с оттепелями;

веет холодный ветер — ожидайте затяжную зиму;

утром густой туман — к оттепели или мокрому снегу;

услышать гром — будет теплая зима и ранняя весна;

красноватый закат — до похолодания в ближайшие дни.

31 октября красноватый закат — до похолодания в ближайшие дни / © unsplash.com

В народе 31 октября называлось Предзимье. Конец октября традиционно считался границей между осенью и зимой. Народ наблюдал за погодой, чтобы предусмотреть морозы, снег и оттепели, отмечал подготовку скота и запасов.

Именины: как назвать родившегося 31 октября ребенка

Какие завтра именины: Анатолий, Артем, Василий, Всеволод, Демьян, Иван, Леонид, Николай, Александр, Алексей, Петр, Роман, Сергей, Степан, Федор, Яков.

Талисманом человека, рожденного 31 октября, является топаз. С давних времен считалось, что этот драгоценный камень имеет целебную силу для нервной системы. Топаз успокаивает ум, снимает напряжение и смягчает давление стресса и жизненных затруднений.

В этот день родились:

1853 год — Николай Кибальчич, украинский народник, изобретатель;

1886 год — Марко Безручко, украинский военный деятель, председатель штаба Корпуса Сечевых Стрельцов, начальник штаба Армии УНР;

1981 год — Олег Шафаренко, украинский хоккеист и тренер.

Памятные даты 31 октября

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 октября:

1517 год — монах-августинец, философ и теолог Мартин Лютер опубликовал свои 95 тезисов, бросивших вызов практике индульгенций;

1625 год — начался штурм Куруковского казацкого лагеря силами войск Речи Посполитой;

1815 год — англичанин Гэмфри Дэви получил патент на шахтерскую лампу, спасшую сотни жизней;

1864 год — Невада стала 36-м штатом США;

1902 год — проложен первый телеграфный кабель через Тихий океан, соединивший Канаду и Австралию;

1903 год — в Париже открылся Первый Осенний салон, созданный в противоположность традиционному Парижскому салону;

1929 год — газета “Правда” призвала к массовой коллективизации в СССР;

1941 год — на горе Рашмор в США завершено сооружение гигантского памятника — 18-метровые главы четырех президентов;

1952 год — США провели первое испытание водородной бомбы в Тихом океане;

1956 год — американский адмирал Джордж Дуфек стал первым человеком, осуществившим приземление самолета на Южном полюсе;

1961 год — запущена Приднепровская ГРЭС;

1968 год — президент США Линдон Джонсон объявил о прекращении бомбардировок Северного Вьетнама;

1973 год — Собор епископов Украинской Автокефальной Церкви принял постановление о единстве Украинской Православной Церкви;

1984 год — сикхский террорист убил премьер-министра Индии Индиру Ганди;

1992 год — Папа Римский Иоанн Павел II провозгласил реабилитацию Галилео Галилея, который доказал, что Земля не является центром Вселенной;

1995 год — Украина выполнила все условия договора об обычных вооружениях, ликвидировав последний танк Т-62;

1995 год — Верховная Рада Украины приняла Закон о присоединении к Уставу Совета Европы;

1999 год — второй тур президентских выборов в Украине прошли Леонид Кучма и Петр Симоненко;

2015 год — катастрофа самолета A321 над Синайским полуостровом.

Какой завтра праздник в Украине и мире

31 октября в Украине и мире празднуют Хелловин / © unsplash.com

31 октября в Украине и мире празднуют Хелловин. Его корни очень древние: это сочетание дохристианских языческих традиций и христианских празднований. Праздник происходит от кельтского Самайна — дня, когда заканчивался сбор урожая и начинался “темный” период года. Считалось, что в эту ночь занавес между миром живых и мертвых утончается, и духи могут приходить на землю. После принятия христианства 1 ноября стало Днем всех святых, а вечером вперед — All Hallows' Eve, впоследствии трансформировавшимся в Halloween.

Также 31 октября Всемирный день лемуров. Ежегодное празднование, посвященное уникальным приматам лемурам, населяющим только Мадагаскар и чрезвычайно важным для экосистемы этого острова. День выпадает на последнюю пятницу октября каждого года.

А еще 31 октября Всемирный день городов. Цель этого дня — обратить внимание международного сообщества на процессы урбанизации, а также на вызовы и возможности, связанные с развитием городов и человеческих поселений. День является завершением месячной инициативы “Urban October”, во время которой поднимаются темы устойчивого развития городов.

31 октября празднуют Всемирный день экономии. Его целью является поднятие значимости сбережений как индивидуальных, так и общественных и повышение финансовой грамотности среди населения. Истоки входят в 1924 год: во время Первого международного конгресса сберегательных банков в городе Милан (Италия) представители 27–29 стран решили установить день, посвященный идее сбережения.

Также 31 октября Международный день Черного моря. Целью этого дня является подчеркнуть важность совместной защиты, сохранения и восстановления морской среды Черного моря, которая жизненно важна для стран-прилегающих к нему. В 1992 году шесть прибрежных государств (Болгария, Грузия, Румыния, Турция, Украина и Россия) подписали Бухарестскую конвенцию о защите Черного моря от загрязнения. 31 октября 1996 г. был подписан Стратегический план мероприятий по сохранению Черного моря (Black Sea Strategic Action Plan) — ключевой документ, определивший меры, политику и сроки действий по улучшению экологического состояния моря.