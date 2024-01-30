Какой завтра, 31 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

31 января 2024 года – среда. 707-й день войны в Украине.

Какой завтра, 31 января, церковный праздник

31 января в церковном календаре – день памяти святителя Никиты. Жил он во времена правления князя Изяслава Ярославича в Киевской Руси. Точных сведений о его жизни не сохранилось. Известно лишь, что он рано решил принять постриг и долго боролся с искушениями. Существует интересная легенда, что однажды перед Никитой появился дьявол в подобии ангела и сказал прекращать молиться, а только читать священные книги. Долго жил так святитель, пока игумен Киево-Печерского монастыря не изгнал из его души бесов.

Что нельзя делать 31 января

Супругам запрещено ссориться, иначе ссора затянется надолго.

Не оставляйте в этот день дом пустым.

Вечером нельзя выбрасывать мусор.

Народные приметы и традиции на 31 января

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: круги вокруг солнца — год будет урожайным;

тяги в печи нет – будет сырая погода, а сильная тяга — к метели;

воробьи начали утеплять гнезда — ждите холода;

вороны громко кричат — к буре или снежной метели;

дрова не хотят гореть — к теплу;

ночь ясная на 31 января — будет солнечная погода на следующий день.

31 января вороны громко кричат к буре или снежной метели / Фото: Pexels

Считалось, что в этот день часто вспыхивают ссоры, поэтому нужно быть крайне осторожными со словами. В древности супруги верили, что с помощью молитвы могут разорвать неверные отношения их мужчин с другими женщинами. Также считалось, если в этот день сделать доброе дело, то оно вернется к вам сторицей.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 января

Какие завтра именины: Виктор, Никита, Богдан, Иван, Илья, Клавдий, Виктория.

Талисманом человека, рожденного 31 января, является хризопраз. С давних времен камень ценился в разных культурах. Считалось, что хризопраз символизирует победу и помогает принимать правильные решения.

В этот день родились:

1876 год — украинский ученый в области механики и теории упругости Александр Динник;

1935 год — японский писатель-гуманист, лауреат Нобелевской премии по литературе Кендзабуро Оэ;

1983 год — командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", народный депутат Украины Артем Витко.

Памятные даты 31 января

Календарь важных событий в Украине и мире за 31 января:

1729 год — в Стамбуле издают первую напечатанную арабским шрифтом книгу — толковый словарь, который до сих пор считается одним из самых популярных;

1747 год — Уильям Бромфейлд открывает в Лондоне первую клинику по лечению венерических заболеваний — госпиталь Lock;

1865 год — Конгресс принимает Тринадцатую поправку к Конституции США, запрещавшей рабство;

1893 год — в Патентном бюро США зарегистрировали торговую марку Coca-Cola;

1917 год — немецкий кайзер Вильгельм II подписывает приказ о неограниченной подводной войне против торговых путей союзников;

1941 год — создают Киевскую киностудию научно-популярных фильмов;

1946 год — вступает в силу первая конституция Югославии, объединившая шесть федеративных республик по советскому образцу;

1950 год — президент США Гарри Трумэн публично объявляет о поддержке проекта разработки водородной бомбы, оружия, которое теоретически в сотни раз мощнее атомных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки во время 2-й Мировой войны;

1958 год — осуществляют запуск первого американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-1", установившего наличие околоземного радиационного пояса;

1961 год — США производят запуск космической ракеты с шимпанзе на борту;

1999 год — ученые из университета Алабама (США) получают, по их мнению, неопровержимые доказательства того, что вирус СПИДа берет свое начало в Африке, происходит от шимпанзе и впервые перешел к людям около 50 лет до той даты;

2000 год — вблизи острова Анакапа происходит авиационная катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авиакомпании Alaska Airlines, в которой погибли 88 человек;

2009 год — в Кении по меньшей мере 113 человек погибает и более 200 человек получают ранения в результате возгорания разлитой нефти в районе города Моло;

2020 год — Великобритания выходит из Европейского Союза и Евратома.

Погода на 31 января

Завтра, 31 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове утром возможно небольшое прояснение, затем пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове небо будет покрыто облаками, без осадков. В Одессе утром облачно, но днем и вечером ясно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +5 днем и -2 ночью. Во Львове — +4 днем и -2 ночью. В Харькове — +3 днем и -3 ночью. В Одессе — +4 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

31 января в Украине и мире празднуют Всемирный день ювелира / Фото: Pexels

31 января в Украине и мире празднуют Всемирный день ювелира. Эта профессия считается одной из самых древних. Она требует от человека одновременно математического ума и совершенного художественного вкуса. Сегодня ювелирное искусство считается результатом совмещения опыта и современных технологий. Древнейшие украшения люди создавали из ракушек, дерева, костей животных, камней. Иногда использовались и самородки металлов, в частности свинца, меди, золота, олова. Больше всего в древнем мире было украшений из меди. Их производили путем механической деформации самородков. Со временем люди научились расплавлять металлы, что привело к появлению новых материалов. К примеру, бронзы, которая является сочетанием меди и олова. Но самым популярным и драгоценным во все времена считалось золото. Особенно широко оно использовалось в древнем мире в Египте, Римской империи, Греции.

Также 31 января Международный день зебры. Этот праздник был создан по инициативе правоохранительных организаций, работающих над сохранением этих уникальных существ. Зебра имеет полосы, чтобы защитить себя от хищников в дикой природе. Также эти животные способны развивать скорость до 80 км/ч и отличаются острым обонянием. Однако это все не помогает от людей, которые ради наживы готовы убивать все живое. Поэтому ученые решили обратить внимание общества и власти на проблему уменьшения количества зебр в природе.

А еще 31 января День скотча. В настоящее время эта липкая лента на целлофановой основе известна каждому человеку. Ее разные варианты используют как в быту, так и на производстве. Но это было не всегда. Скотч придумал изобретатель Ричард Дрю. Молодой человек работал на предприятии, занимавшемся изготовлением наждачной бумаги и целлофановых материалов. А на создание липкой ленты его вдохновило посещение автосалона. При покраске машины разными цветами линии часто были неровными. Тогда Ричард решил создать липкую ленту, ширина которой будет 5 мм, а края будут иметь пластырь. Сначала такое новшество было принято скептически, но мужчина все же получил патент на свое изделие. А потом он стал незаменимым.