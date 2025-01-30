Какой завтра, 31 января, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 31 января, Всемирный день ювелира. Верующие чтят память святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна. До Нового года осталось 334 дня.
31 января 2025 года — пятница. 1073-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
31 января в церковном календаре – день памяти святых чудотворцев и бессеребренников Кира и Иоанна. Это христианские святые, жившие в III-IV веках. Они известны своей жизнью, посвященной служению людям, особенно больным и бедным, и многими исцелениями, совершаемыми молитвой и безвозмездным лечением. Святой Кир был родом из Александрии, Египет. Он изучал медицину и впоследствии стал известным врачом в своем городе. Он лечил людей бесплатно, не просто помогая им физически, но также поддерживая духовно, обращая их в христианство.
Святой Иоанн был воином, но решил покинуть военную службу и стать учеником Кира. Через короткое время их духовная дружба росла, и они работали вместе, помогая людям. Они были арестованы во время преследований христиан императором Диоклетианом. Даже под пыткой они не отреклись от своей веры и в результате погибли мученической смертью.
Что нельзя делать 31 января
- Семейным парам запрещается ссориться – ссора затянется надолго.
- После заката не выбрасывайте мусор.
- Дом нельзя оставлять в этот день пустым.
Народные приметы и традиции на 31 января
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: дрова плохо горят — к теплой погоде;
- вороны кричат очень громко – начнется метель;
- в печи нет тяги – ждите сырую погоду;
- вокруг месяца видны круги — к урожайному году.
Считалось, что в этот день очень легко разгораются ссоры, но они могут затянуться, поэтому с любыми словами следует быть крайне осторожными.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 31 января
Какие завтра именины: Виктор, Иван, Илья, Никита.
Талисманом человека, рожденного 31 января, является хризопраз. Издавна этот камень использовался для улучшения обмена веществ в теле. К тому же верили, что хризопраз помогает расслабиться, успокоиться.
В этот день родились:
- 1876 год — украинский ученый в области механики и теории упругости Александр Динник;
- 1911 год — болгарская слепая, которой приписывают экстрасенсорные способности, мистикиня и травница Ванга;
- 1983 год — командир добровольческого батальона МВД Украины "Луганск-1", народный депутат Украины Артем Витко.
Памятные даты 31 января
Календарь важных событий в Украине и мире за 31 января:
- 1729 год — в Стамбуле издают первую напечатанную арабским шрифтом книгу — толковый словарь, который до сих пор считается одним из самых популярных;
- 1747 год — Уильям Бромфейлд открывает в Лондоне первую клинику по лечению венерических заболеваний — госпиталь Lock;
- 1865 год — Конгресс принимает Тринадцатую поправку к Конституции США, запрещающей рабство;
- 1893 год — в Патентном бюро США зарегистрировали торговую марку Coca-Cola;
- 1917 год — немецкий кайзер Вильгельм II подписывает приказ о неограниченной подводной войне против торговых путей союзников;
- 1941 год — создают Киевскую киностудию научно-популярных фильмов;
- 1943 год — командующему 6-й армии Вермахту Фридриху Паулюсу присваивают звание генерал-фельдмаршала, в тот же день он берут в плен советские войска под Сталинградом;
- 1946 год — вступает в силу первая конституция Югославии;
- 1950 год — президент США Гарри Трумэн публично объявляет о поддержке проекта разработки водородной бомбы, оружия, которое теоретически в сотни раз мощнее атомных бомб, сброшенных американцами на Хиросиму и Нагасаки во время 2-й Мировой войны;
- 1958 год — осуществляют запуск первого американского искусственного спутника Земли "Эксплорер-1", установившего наличие околоземного радиационного пояса;
- 1961 год — США производят запуск космической ракеты с шимпанзе на борту;
- 1999 год — ученые из университета Алабама (США) получают, по их мнению, неопровержимые доказательства того, что вирус СПИДа берет свое начало в Африке, происходит от шимпанзе и впервые перешел к людям около 50 лет назад;
- 2000 год — вблизи острова Анакапа происходит авиационная катастрофа лайнера McDonnell Douglas MD-83 авиакомпании Alaska Airlines, в которой погибают 88 человек;
- 2009 год — в Кении по меньшей мере 113 человек погибает и более 200 человек получают ранения в результате возгорания разлитой нефти в районе города Моло;
- 2020 год — Великобритания выходит из Европейского Союза и Евратома.
Погода на 31 января
Завтра, 31 января, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, вечером возможен мелкий дождь.
Температура воздуха в Киеве — +6 днем и +4 ночью. Во Львове — +10 днем и ночью. В Харькове — + 8 днем и + 6 ночью. В Одессе — +8 днем и +6 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
31 января в Украине и мире празднуют Международный день зебры. Это экологическое событие, цель которого повысить осведомленность о необходимости защиты зебр и их природной среды обитания. Эта дата напоминает о важности сохранения биоразнообразия и борьбы с угрозами, такими как браконьерство, уничтожение природных экосистем и изменение климата. Люди принимают участие в различных мероприятиях: экологических акциях, лекциях, сборе средств для заповедников и информировании о важности защиты дикой природы.
Также 31 января Всемирный день ювелира. Это профессиональный праздник ювелиров, дизайнеров украшений, гравировщиков и других мастеров, работающих в ювелирной сфере. Этот день является прекрасной возможностью отдать честь мастерам, создающим уникальные произведения искусства из драгоценных металлов и камней. Он подчеркивает важность ювелирного ремесла, объединяющего искусство, культуру и традиции. Точная дата появления этого праздника неизвестна, но 31 января стало символической датой, объединяющей профессионалов ювелирного дела по всему миру. Его цель — почтить мастеров, их кропотливую работу и талант, а также напомнить людям о ценности ручного труда и искусства.
Ювелирное ремесло существует уже более 7 тысяч лет. Древнейшие украшения изготовляли из ракушек, костей и камней. Во многих культурах украшения имеют сакральное или символическое значение. Различные драгоценные камни ассоциируют с определенными месяцами рождения или знаками зодиака. Сейчас популярность приобретают экологические украшения из переработанных материалов.