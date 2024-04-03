Какой завтра, 4 апреля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 4 апреля, День создания НАТО. Верующие чтят память преподобного Иосифа. До Нового года остался 271 день.

4 апреля 2024 года — четверг. 771 день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

4 апреля в церковном календаре — день памяти преподобного Иосифа. Родился он в Палестине в семье благочестивых христиан, поэтому интересовался духовной жизнью от раннего детства. В возрасте 17 лет решил поступить в монастырь. Там проводил свои дни в посте и молитве. За свои благочестия скоро стал пресвитером. В период гонений за христианами Иосиф ходил по городам и селам, проповедуя веру во Христа, поддерживая верующих. За это его схватили и отправили на остров Крит, где он встретил святителя Николая. Вернувшись в Константинополь, Иосиф основал монастырь.

Что нельзя делать 4 апреля

Нельзя есть черный хлеб – будут проблемы с финансами.

Не стоит принимать серьезные решения, делать большие покупки.

Запрещено стирать полотенца и белье.

Народные приметы и традиции на 4 апреля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: кони хрипят и закидывают головы — придет скорая непогода;

ветер дует с севера — к дождливой погоде;

запели сверчки — уже можно начинать вспашку;

много "сережек" на ольхе — к хорошему урожаю овса;

на заре небо окрашено в желтовато-розовый оттенок — в ближайшие дни будет тепло и ясно.

4 апреля много "сережек" на ольхе — к хорошему урожаю овса / Фото: pixabay.com

Наши предки приметили, что в этот день наши предки наблюдали за журавлями. Издавна кору и другие части дерева использовали для остановки кровотечений, лечения воспаления. Верующие в этот день посвящали молитвам.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 апреля

Какие завтра именины: Адриан, Вениамин, Георгий, Егор, Иван, Иосиф, Никита, Николай, Федор, Федор, Фома, Иаков, Ян, Мария.

Талисманом человека, рожденного 4 апреля, является карнеол. Удивительный камень, завораживающий своей огненной окраской. Издавна карнеол считают камнем мотивации и храбрости. Его носили как защитный амулет.

В этот день родились:

1898 год – украинско-французский художник еврейского происхождения Абрахам Минчин;

1915 год – украинский политический деятель, член ОУН Николай Лемик;

1960 год – бандурист, исследователь кобзарства, композитор, дирижер Виктор Мишалов.

Памятные даты 4 апреля

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 апреля:

1103 год — разгром половцев киевским князем Владимиром Мономахом;

1460 год — основывают старейший в Швейцарии Базельский университет;

1768 год — Филипп Эстли создает первый современный цирк для показа трюков верховой езды в Лондоне;

1785 год — английский изобретатель Эдмунд Картрайт получает патент на механический ткацкий станок с ножным приводом;

1881 год — Лос-Анджелес становится городом;

1887 год — в Лондоне начинается Первая Колониальная конференция;

1900 год — вблизи греческого острова Антикитера водолазы находят Антикитерский механизм – античный прибор для расчета движения небесных тел;

1925 год — Юлиус Шрек получает задачу создать новое подразделение для персональной охраны Гитлера, названное от него. SchutzStaffel — "Защитные отряды";

1932 год — американский биохимик Чарлз Глен Кинг из университета Питтсбурга впервые выделяет витамин C;

1949 год — в Вашингтоне представители Бельгии, Великобритании, Дании, Исландии, Италии, Канады, Люксембурга, Нидерландов, Норвегии, Португалии, США и Франции подписывают Североатлантический пакт (дата создания НАТО);

1960 год — на 32-й церемонии вручения наград Американской академии киноискусств 11 "Оскаров" достается фильму "Бен-Гур";

1964 год — сразу 5 первых позиций в гитпараде американского журнала Billboard занимают песни группы "Битлз";

1969 год — врачи Техасского института сердца в Хьюстоне Доминго Лиотта и Дентон А. Кули осуществляют первую клиническую имплантацию искусственного сердца;

1973 год — в Нью-Йорке открывают комплекс Всемирного торгового центра, который спроектировал японский архитектор Минора Ямасаки;

1975 год — Билл Гейтс и Пол Аллен основывают компанию Microsoft;

1983 год — первый полет американского космического шаттла "Челленджер";

1998 год — в Донецке от взрыва на шахте имени Скочинского погибает 63 шахтера;

2004 год — официально активизируют украинский язык интерфейса украинской Википедии;

2007 год — происходит официальное открытие киевского небоскреба "БЦ Парус";

2023 год — Финляндия входит в состав НАТО.

Погода на 4 апреля

Завтра, 4 апреля, в Киеве облачно, небольшой дождь возможен утром, позже без осадков. Во Львове утренний дождь закончится еще до восхода, позже без осадков, но облачно. В Харькове ясно утром, позже пасмурно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +17 днем и +8 ночью. Во Львове — +17 днем и +9 ночью. В Харькове — +17 днем и +7 ночью. В Одессе — +11 днем и +8 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

4 апреля Всемирный день моркови / Фото: pixabay.com

4 апреля в Украине и мире празднуют День создания НАТО. Именно в этот день 1949 г. в США была создана НАТО (организация Североатлантического договора). В НАТО объединились 12 стран мира в оборонный блок. В настоящее время в НАТО входят уже 30 государств.

Также 4 апреля Всемирный день моркови. Вкусный и полезный праздник, который чествует популярный овощ. Оно относительно ново, ведь было создано всего лишь в 2003 году. Окультуренная морковь является потомком дикого растения, произраставшего в Передней Азии. В качестве овощной культуры морковь начали выращивать еще в 2000 году до нашей эры.

А еще 4 апреля Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Событие было начато по инициативе ООН 8 декабря 2005 года. Главная ее цель состоит в привлечении внимания к проблеме минной угрозы, улучшении осведомленности общества о минной опасности.

4 апреля празднуют Всемирный день крысы. Праздник был придуман в США в 2003 году. Дату празднования выбрали не случайно, ведь именно в этот день начал свою работу самый старый в Сети ресурс о крысах.

Также 4 апреля Международный день бродячих животных. Главная цель этого события состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к проблеме бродячих животных, вовлечь в заботу о них, способствовать уменьшению их количества.