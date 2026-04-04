Какой праздник 4 апреля 2026 года

4 апреля 2026 года — суббота. 1500-й день войны в Украине.

Сегодня, 4 апреля, верующие празднуют День памяти преподобного Иосифа песнописца. Он родился на Сицилии, но из-за арабских нападений был вынужден покинуть родину и переселиться в Константинополь, где принял монашество. Иосиф прославился своей глубокой верой, аскетической жизнью и особенно даром создания духовных гимнов. Его произведения (каноны, тропари, стихиры) вошли в богослужебные книги и до сих пор используются в православной традиции. За свою ревность к почитанию икон он подвергся преследованиям в период иконоборчества.

4 апреля в Украине и мире празднуют Международный день моркови. Его положили начало в 2003 году энтузиасты из Великобритания. Впоследствии идею подхватили другие страны, включая Францию, Швецию, Италию и Японию. Морковь известна высоким содержанием бета-каротина (который в организме превращается в витамин A), а также полезна для зрения, иммунитета и кожи.

Также 4 апреля Международный день хождения по огню. Традиция хождения по огню имеет тысячелетнюю историю и встречается в разных культурах — от ритуалов в Индии до обрядов в Греция и Япония. В древности это было духовное испытание, связанное с очищением и верой. Интересный момент: с научной точки зрения, кратковременное хождение по углю возможно без ожогов из-за низкой теплопроводности древесного угля и быстрого контакта стопы с поверхностью.

А еще 4 апреля Международный день битвы подушками. Выпадает на первую субботу апреля. Праздник возник в начале 2000-х как часть движения городских и массовых развлечений. Участники собираются в публичных местах — площадях, парках или улицах — и устраивают дружеские «бои» подушками. Чаще это происходит в формате флешмоба: люди приходят с подушками, а за сигналом начинается массовое, но безопасное сражение.

4 апреля празднуют Всемирный день декоративной крысы. Его положила начало American Fancy Rat and Mouse Association, чтобы изменить стереотипы о крысах и показать их как умных, чистоплотных и дружественных домашних любимцев. Декоративные крысы — это разновидность крысы, специально выведенной для содержания в домашних условиях. Они известны своей сообразительностью, социальностью и способностью привязываться к людям.

Также 4 апреля Международный день просвещения по вопросам минной опасности и помощи в деятельности, связанной с разминированием. Цель этого дня — привлечь внимание к угрозе, которую составляют мины и взрывоопасные остатки войны, а также поддержать деятельность по гуманитарному разминированию. Проблема минной опасности особенно актуальна для стран, переживших или переживающих вооруженные конфликты, в частности, Украина. Заминированные территории представляют риск для мирного населения, препятствуют восстановлению инфраструктуры и сельского хозяйства.

А еще 4 апреля Международный день бродячих животных. Интересно: во многих городах организуют «дни открытых дверей» в приютах, где люди могут познакомиться с животными и взять их домой. Этот праздник напоминает, что даже маленький поступок — корм, помощь или просто внимание может спасти жизнь животного.

4 апреля празднуют День веб-мастера. Цель праздника — подчеркнуть важность работы веб-мастеров в цифровую эпоху, ведь они обеспечивают: стабильную работу сайтов и веб-приложений, безопасность и защиту данных, оптимизацию и удобство для пользователей, внедрение новых технологий в сети. Интересно: День веб-мастера — это напоминание, что за каждым сайтом стоит команда людей, делающих Интернет доступным, безопасным и функциональным.

Также 4 апреля День создания НАТО. НАТО было создано в 1949 году на основании Североатлантического договора. Интересно: девиз НАТО — «Один за всех и все за одного», подчеркивающий принцип коллективной безопасности. День создания альянса символизирует начало многолетнего сотрудничества, которое продолжается и сегодня.