Какой завтра, 4 августа, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что запрещено делать

4 августа 2023 года — пятница. 527-й день войны в Украине.

Какой завтра, 4 августа, церковный праздник

4 августа в церковном календаре – день памяти святой мироносицы Марии Магдалины. Будучи сторонницей и последовательницей Иисуса Христа, Мария Магдалина несла Слово Божие среди людей. Мессия встретил женщину в то время, когда она была одержима семью бесами. С помощью молитвы он изгнал из ее тела бесов и после этого она стала его ученицей. Согласно церковным преданиям, именно Марии Магдалине первой явился Иисус Христос утром на Пасху.

Что запрещено делать в этот день

Не стоит работать в поле, наши предки считали, что может убить молния.

Женщинам запрещено выполнять тяжелую работу.

Не разрешается выходить из дома после заката.

Народные приметы и традиции на 4 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: много росы — лен будет серым;

прошла гроза — ждите большой урожай зерновых;

услышать кваканье лягушек — к непогоде;

пауки прячутся в щелях — ждите дождя;

в огороде много улиток — погода будет сырой.

4 августа услышать квакание лягушек к непогоде / Фото: Pexels

По народному календарю 4 августа праздновали Марии Ягодницы, Марии день. В этот период женщины обычно отправлялись в лес, собирать ягоды, в частности чернику и смородину. Не забывали после этого заготавливать их на зиму. Также было принято убирать в доме, выкапывать целлулины цветов, чтобы посадить их в следующем году. Девушки обязательно собирались утром и умывались росой. Верили, что она придает красоту и здоровье.

Погода на 4 августа

Завтра, 4 августа, в Киеве ясно весь день, без осадков. Во Львове днем могут появиться тучи, которые рассеются до вечера, а также во второй половине дня ожидается дождь с грозой, который пройдет до вечера. В Харькове ясно, без осадков. В Одессе ясная погода, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +32 днем и +21 ночью. Во Львове — +25 днем и +18 ночью. В Харькове — +31 день и +21 ночью. В Одессе — +28 днем и +22 ночью.

Памятные даты 4 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 августа:

1408 год — первое летописное упоминание о городе Мена Черниговской области;

1492 год — начинается экспедиция Христофора Колумба для поиска кратчайшего морского пути в Индию;

1578 год — происходит битва при Алкасер-Кибири, в которой марокканско-османские войска побеждает силы марокканско-португальского союза;

1687 год — гетманом Левобережья (левобережной Украины) становится Ивана Мазепу;

1693 год — французский монах Дом Периньон открывает секрет приготовления шампанского;

1777 год — отставной драгун Филипп Эстли открывает в Лондоне первый в мире цирк;

1914 год — создают Боевую управу украинских сечевых стрелков — организационно-координационный центр легиона УСС;

1914 год — во Львове создают Союз освобождения Украины (СВУ) во главе с Дмитрием Донцовым;

1922 год — во время похорон изобретателя телефона Александера Белла в Северной Америке отключили на минуту 13 миллионов аппаратов;

1926 год — на площади Пиккадилли устанавливают первые в Лондоне светофоры;

1934 год — на "Криворожстали" запускают первую доменную печь;

1962 год — происходит заключение лидера организации Африканский национальный конгресс Нельсона Манделы, в тюрьме он проводит 28 лет;

1995 год — в Хорватии начинается операция "Буря" против сербских сепаратистов, которая продолжается до 7 августа;

2020 год — взрывы в порту Бейрута.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 августа

Какие завтра именины: Алексей, Корнилий, Михаил, Мария.

Талисманом человека, рожденного 4 августа, является жадеит. Этот камень высоко ценился еще во времена Древнего Китая. Уже в те годы было мнение, что он отличается сильными магическими свойствами. В частности, считалось, что жадеит способен создать надежную защиту от любого негативного влияния.

В этот день родились:

1854 год — украинская актриса театра и кино Мария Заньковецкая;

1900 год — королева-консорт Соединенного Королевства, мать королевы Елизаветы II, жена короля Георга VI Елизавета Боуз-Лайон;

1901 год — американский джазовый музыкант и певец Луи Армстронг.

Какой завтра день в Украине и мире

4 августа празднуют День рождения шампанского / Фото: Pexels

4 августа в Украине и мире празднуют Международный день дымчатого леопарда. Праздник был создан для распространения информации об этом виде млекопитающих. При этом рассказывают как о живущих в неволе животных, так и о тех, кто находится в условиях дикой природы. Дата была создана по инициативе работников Парка диких животных Хаулеттс в Кенте (Великобритания). Важно понимать, что этот вид животных находится на грани исчезновения. Впервые праздник отпраздновали в 2018 году.

Также 4 августа День одиноких работающих женщин. Это день, посвященный силе, стойкости и чествованию значительного вклада одиноких работающих женщин. Он признает социальное и экономическое влияние таких женщин, отмечая их достижения, мужество и творчество. День был основан в 2006 году по инициативе Барбары Пейн (американская писательница и предпринимательница). Пейн сама сама была одинокой женщиной, много работавшей.

А еще 4 августа Международный день пива. Хотя этот праздник имеет неофициальный статус, но он достаточно популярен во всем мире. Инициатива празднования принадлежит владельцу бара из США Джессу Авшаломову. Таким образом, он решил увеличить количество посещений в заведении. Впервые торжество было проведено в 2007 году в Санта-Круз (США). С 2011 года день приобрел международный масштаб.

4 августа празднуют День рождения шампанского. Неофициальный праздник всех тех, кто любит это игристое вино. История шампанского начинается во Франции. В аббатстве Отвильер был отец Пьер Периньон, отвечавший за пополнение продовольственных запасов. Было у него и свое увлечение — производить вина, поэтому любил экспериментировать в этой сфере. Именно 4 августа 1668 г. он попросил своих братьев продегустировать его новое изобретение — вино с серебристой легкой пенкой и пузырьками.