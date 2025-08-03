Какой праздник 4 августа 2025 года / © ТСН

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4 августа 2025 года — понедельник. 1258-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 4 августа, верующие празднуют день памяти святых семи мучеников Эфесских. Произошло это в Эфесе во время правления императора Декия (II век). Там жили семь юношей-христиан, которые служили в армии и принадлежали к знатным семьям. Когда в Эфес прибыл император, начались жестокие преследования христиан. Эти юноши отказались отречься от веры, а во избежание ареста ушли жить в пещере на горе близ города. Там они усердно молились каждый день. После этого они заснули чудесным сном, а Бог запечатал вход в пещеру камнем.

Прошло 200 лет, юноши все спали. Когда императором стал Феодосий Младший и в империи начались богословские споры по воскресению мертвых, эта пещера открылась, а из нее вышли семь юношей. Один из них, по имени Ямвлих, пошел в город купить хлеб. Там он заметил, что монеты времен Декия, которые у него были, уже не принимают. Люди вокруг были поражены его внешним видом и языком. Так и выяснилось, что юноши проспали два столетия. Пригласили их тогда к императору, и чудо воскресения стало подтверждением истины о телесном воскресении мертвых. Тогда они снова почили в Боге, а пещера стала их священным местом.

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Что нельзя делать 4 августа

Не следует заниматься тяжелым физическим трудом — день лучше провести в тишине, покое и молитве.

Нельзя ссориться, повышать голос — это благословенный день, связанный с духовностью.

Запрещается долго спать — человек встанет вялым, рассеянным и будет, как сонный, весь год.

Народные приметы и традиции на 4 августа

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечный и ясный день — до теплой и сухой осени;

дождь — влажная погода продержится еще семь недель;

ветер сильный на 4 августа указывает, что осень будет переменчивой, ветреной;

утром густая роса на траве — ждите снежную и морозную зиму;

птицы начали слетаться в стаи — к ранней и прохладной осени.

4 августа утром густая роса на траве — ждите снежную и морозную зиму / © unsplash.com

В народе 4 августа называлось Сон День. Ибо семь отроков уснули на долгие годы, и этот день ассоциируется с тишиной, спокойствием и даже переходом лета в осень.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 августа

Какие завтра именины: Андрей, Денис, Дмитрий, Иван, Константин, Кузьма, Михаил, Алексей, Семен, Дарья, Ирина.

Талисманом человека, рожденного 4 августа является гиацинт. Один из самых любимых драгоценных камней. Еще с древности его ценили как знак глубокой мудрости и духовной проницательности.

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В этот день родились:

1757 год — Владимир Боровиковский, украинский иконописец, художник-портретист;

1854 год — Мария Заньковецкая, украинская актриса театра и кино;

1878 год — Антон Крушельницкий, писатель, общественно-политический деятель, педагог.

Памятные даты 4 августа

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 августа:

1408 год — в исторических источниках впервые упоминают город Мена, что на Черниговщине;

1492 год — Христофор Колумб отправляется в свое знаменитое морское путешествие, стремясь проложить кратчайший путь в Индию через запад;

1578 год — во время битвы при Алкасер-Кибири союз марокканских и португальских войск терпит сокрушительное поражение от объединенных сил Марокко и Османской империи;

1687 год — Ивана Мазепу избирают гетманом Левобережной Украины;

1693 год — французский монах-бенедиктинец Дом Периньон открывает секрет изготовления игристого вина;

1777 год — в Лондоне Филипп Эстли, бывший военный драгун, основывает первый в мире стационарный цирк;

1914 год создают Боевую управу украинских сечевых стрелков — орган, координировавший деятельность легиона УСС;

1922 год — во время похорон Александера Белла, изобретателя телефона, в знак уважения все 13 миллионов телефонов Северной Америки одновременно отключают на минуту;

1926 год — в центре Лондона, на площади Пиккадилли, появляются первые светофоры;

1934 год — на Криворожском металлургическом комбинате “Криворожсталь” торжественно вводят в действие первую доменную печь;

1962 год — арестовывают Нельсона Манделу, лидера Африканского национального конгресса;

1995 год — в Хорватии стартует военная операция “Буря”, направленная на возобновление контроля над территориями, захваченными сербскими сепаратистами;

2020 год — мир шокировали мощные взрывы в порту Бейрута — трагедия, нанесшая колоссальные человеческие и материальные потери.

Какой завтра праздник в Украине и мире

4 августа в Украине и мире празднуют Международный день дымчатого леопарда / © wikimedia.org

4 августа в Украине и мире празднуют Международный день дымчатого леопарда. Важный экологический праздник, призванный привлечь внимание к одному из самых загадочных и красивых представителей семьи котовых — дымчатого леопарда. Это небольшая дикая кошка, обитающая в тропических лесах Южной и Юго-Восточной Азии, получившая свое название из-за необычного узора меха. Дымчатый леопард занесен в Красную книгу, как уязвимый вид.

Также 4 августа День спелеолога. Профессиональный и очень романтичный праздник, связанный с исследователями подземного мира. Это день всех тех, кто посвятил свою жизнь изучению пещер, костровых пустот, шахт, подземных лабиринтов, гротов. Спелеолог — это исследователь естественных пещер.

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А еще 4 августа День рождения шампанского. Именно в этот день французский монах Дом Периньон в 1693 году создал игристое вино, ставшее прародителем современного шампанского. Хотя праздник неофициальный, однако довольно распространен.