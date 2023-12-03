Какой завтра, 4 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

4 декабря 2023 года – понедельник. 649-й день войны в Украине.

Какой завтра, 4 декабря, церковный праздник

4 декабря в церковном календаре – день памяти великомученицы Варвары. Катом девушки, казненной в 306 году, стал ее отец, исповедовавший язычество и не смог принять тот факт, что его дочь решила посвятить себя христианству. Родилась Варвара в знатной семье в Малой Азии. В раннем детстве осталась без матери. Выросла девушка очень красивой, поэтому отец долгое время прятал ее от человеческих глаз.

Когда девушка вступила в тот возраст, когда нужно выходить замуж, к ней начали свататься богатые мужчины. Но всем она отказала. Отцу она сказала, что не собирается выходить замуж. Отец решил изменить взгляды дочери, поэтому начал выпускать ее из дома в город. Там она познакомилась с христианами и приняла веру в Бога.

Впоследствии отец узнал о вере девушки, разозлился и привел ее к местному правителю. Публично отказавшись от своего ребенка, он отдал его на суд. Долгое время правитель уговаривал девушку отречься от христианства, но она отказывалась. Тогда началась пытка. В конце концов, собственный отец отрубил Варваре голову.

Что нельзя делать 4 декабря

Запрещено заниматься рукоделием, особенно прясть.

Нельзя заниматься ремонтом в доме, белить стены, стирать.

В этот день лучше не злословить и не вступать в конфликты.

Народные приметы и традиции на 4 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: безоблачно и ясно – скоро придут морозы;

на улице теплая погода – в следующем году будет большой урожай льна;

облачно — к снегопадам;

закат красный — погода будет ясной;

дым из трубы идет вверх – ждите мороза, стелется к земле – будет потепление;

небо ночью звездное – начнутся холода, тусклое – оттепель;

за окном сильный мороз — еще долго продлится холодная погода.

4 декабря за окном сильный мороз — еще долго продлится холодная погода / Фото: Pexels

У наших предков было поверье, что, начиная от Варварыного дня, по земле уже гуляют морозы, от которых все вокруг покрывается инеем. Поэтому старались не выходить лишний раз на улицу, чтобы не замерзнуть. Начиналась подготовка к Рождеству. Незамужние девушки приступали к гаданиям. Особенно популярно было такое: вырезать в саду веточку вишни, принести домой и поставить в воду. Если до Рождества веточка пустит листики, в следующем году все желания исполнятся и девушка выйдет замуж.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 декабря

Какие завтра именины: Геннадий, Иван, Ульяна, Яна, Варвара.

Талисманом человека, рожденного 4 декабря является шпинель. Этот камень привлекает внимание благодаря сияющему блеску и насыщенному оттенку. Издавна верили, что шпинель помогает вернуть психологическое спокойствие. А еще существовало поверье, что этот камень улучшает иммунитет своего владельца.

В этот день родились:

1898 год — украинский инженер-мостостроитель, автодорожник, филолог, публицист, диссидент, общественный деятель Степан Кожемяка;

1932 год – украинский хоровой дирижер, педагог, народный артист Украины, ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, президент Ассоциации деятелей музыкального образования и воспитания Олег Тимошенко;

1954 год – украинский киноактер Григорий Гладий.

Памятные даты 4 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 декабря:

771 год — после смерти брата 27-летний Карл Великий становится единоличным правителем Франкского королевства;

1563 год — завершается Тридентский собор Католической Церкви, который с перерывами заседал в течение 18 лет;

1581 год — в Клагенфурте в новом здании парламента Каринтии впервые собирается государственный парламент;

1638 год — после поражения казацкого восстания под предводительством Я. Остряницы и Д. Гуни казацкий совет принимает в урочище Маслив Став "Ординации Войска Запорожского реестрового";

1674 год — французские иезуиты основывают город Чикаго (теперь США);

1735 год — здание на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне становится официальной резиденцией британского премьер-министра и имеет этот статус до сих пор;

1791 год – выходит первый номер старейшей воскресной газеты Британии Observer;

1808 год — Наполеон упраздняет Инквизицию в Испании;

1918 год — президент США Вудро Вильсон отплывает в Европу для участия в Версальской мирной конференции;

1938 год — в Хусте проходит I съезд "Карпатской Сечи", военизированной организации, созданной на Закарпатье членами ОУН;

1941 год – в Семипалатинске (Казахстан) начинает творческую деятельность эвакуированный из Киева украинский академический драматический театр имени И.Франко;

1979 год — открывают станцию Киевского метрополитена "Лесная";

1987 год — возобновляет работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС;

1989 год — Генеральная Ассамблея ООН одобряет Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников;

1991 год – независимость Украины признают Литва и Латвия;

1992 год — IV Всеукраинский съезд Народного Руха Украины превращает НРУ в политическую партию, а ее председателем избрал Вячеслава Чорновила;

1995 год — компании Netscape и Sun в сотрудничестве еще с десятком софтверных вендоров анонсировали создание языка программирования JavaScript, предназначенного для превращения традиционных статических вебстраниц в динамические интерактивные документы, способные более полно удовлетворить интересы пользователей интернета;

1996 год – с мыса Канаверал запускают автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder;

1997 год — в Оттаве 125 стран подписывают Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении;

2007 год – председателем Верховной Рады Украины избирают представителя НУ-НС Арсения Яценюка.

Погода на 4 декабря

Завтра, 4 декабря, в Киеве пасмурно, вечером может проясниться, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе прояснится вечером, осадков не предполагается.

Температура воздуха в Киеве -1 днем и -3 ночью. Во Львове -3 днем и -10 ночью. В Харькове -2 днем и -3 ночью. В Одессе +2 днем и -1 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

4 декабря Международный день гепарда / Фото: Pexels

4 декабря в Украине начинается Всеукраинская неделя права. Событие происходит с 2008 года в неделю первого зимнего месяца, содержащего 10 декабря. Именно в этот день Генеральная Ассамблея ООН приняла Всеобщую декларацию прав человека (1948 год). Главная цель праздника состоит в повышении уровня образованности граждан в своих правах, воспитании должного отношения к правам других людей.

Также 4 декабря Международный день гепарда. Праздник был создан для привлечения людей к проблемам, с которыми сталкиваются гепарды сегодня. Ввел событие Фонд сохранения гепардов. Ранее эти животные проживали практически на всей территории африканского континента и в значительной части Азии. Однако из-за промышленной и сельскохозяйственной деятельности человека популяция гепардов значительно сократилась.

А еще 4 декабря Международный день банков. Праздник был создан Генеральной Ассамблеей ООН 2019 на основании принятой резолюции 74/245. Оно отмечает особый вклад мировых банков в улучшение условий жизни и доходов разных национальных сообществ.

4 декабря Всемирный день охраны дикой природы. Очень важно сохранять дикую природу, которая из-за деятельности человека в последние годы находится в неблагоприятной среде.