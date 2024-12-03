Какой завтра, 4 декабря, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 4 декабря День ракетных и артиллерийных сил в Украине. Верующие чтят память святой великомученицы Варвары. До Нового года осталось 27 дней.
4 декабря 2024 года – среда. 1015-й день войны в Украине.
Что завтра за церковный праздник
4 декабря в церковном календаре – день памяти святой великомученицы Варвары. Она является одной из самых известных христианских святых, уважаемая во многих странах. Варвара жила в III веке в городе Илиополь (ныне территория Турции). Ее отец, язычник Диоскор, был богатым и влиятельным мужчиной. Варвара получила хорошее образование, но, ознакомившись с христианским учением, она приняла христианство и тайно крестилась. Узнав об этом, Диоскор бросил ее в тюрьму и отдал под суд. Несмотря на жестокие пытки, она не отказалась от своей веры. По приказу отца Варвару казнили, а Диоскор был наказан небесным огнем и погиб в тот же день.
Что нельзя делать 4 декабря
- Нельзя злословить, ссориться, конфликтовать.
- Запрещается заниматься каким-либо ремонтом.
- Лучше отложить рукоделие на другой день.
Народные приметы и традиции на 4 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- смотрели, какой сегодня день: ночью звездное небо — к сильным морозам;
- ясная и безоблачная погода — к скорым заморозкам;
- дым идет вверх из трубы — ждите мороз, стелется — потепления;
- облачная погода — будут снегопады.
Наши предки верили, что с Варварыного дня начинаются настоящие зимние морозы. Потому лишний раз на улицу не выходили. Уже начиналась подготовка к Рождеству. А незамужние девушки часто гадали на будущего мужа.
Именины: как назвать ребенка, который родился 4 декабря
Какие завтра именины: Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Кира, Николай, Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Екатерина, Юлия.
Талисманом человека, рожденного 4 декабря, является шпинель. Камень, очищающий кровь и избавляющий от инфекции. Давно верили, что шпинель помогает сформировать благоприятные условия для жизни своего владельца.
В этот день родились:
- 1932 год — украинский хоровой дирижер, педагог, народный артист Украины, ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, президент Ассоциации деятелей музыкального образования и воспитания Олег Тимошенко;
- 1954 год — украинский киноактер Григорий Гладий;
- 1963 год — украинский спортсмен, один из самых выдающихся атлетов-прыгунов ХХ в., многократный чемпион и рекордсмен мира, Европы, Олимпийских игр Сергей Бубка.
Памятные даты 4 декабря
Календарь важных событий в Украине и мире за 4 декабря:
- 1563 год — завершается Тридентский собор Католической Церкви, который с перерывами заседал в течение 18 лет;
- 1581 год — в Клагенфурте в новом здании парламента Каринтии впервые собирается государственный парламент;
- 1674 год — французские иезуиты основывают город Чикаго (теперь США);
- 1735 год — здание на Даунинг Стрит, 10 в Лондоне становится официальной резиденцией британского премьер-министра и имеет этот статус до сих пор;
- 1791 год — выходит первый номер старейшей воскресной газеты Британии Observer;
- 1808 год — Наполеон упраздняет Инквизицию в Испании;
- 1918 год — президент США Вудро Вильсон отплывает в Европу для участия в Версальской мирной конференции;
- 1941 год – в Семипалатинске (Казахстан) начинает творческую деятельность эвакуированный из Киева украинский академический драматический театр имени И.Франко;
- 1963 год – в Чернигове запускают первую очередь камвольно-суконного комбината;
- 1987 год — возобновляет работу 3-й энергоблок Чернобыльской АЭС;
- 1989 год — Генеральная Ассамблея ООН одобряет Международную конвенцию о борьбе с вербовкой, использованием, финансированием и обучением наемников;
- 1991 год – независимость Украины признают Литва и Латвия;
- 1992 год — IV Всеукраинский съезд Народного Руха Украины превращает НРУ в политическую партию, а ее председателем избрал Вячеслава Чорновила;
- 1995 год — компании Netscape и Sun в сотрудничестве еще с десятком софтверных вендоров анонсируют создание языка программирования JavaScript, предназначенного для превращения традиционных статических вебстраниц в динамические интерактивные документы, способные более полно удовлетворить интересы пользователей Сети;
- 1996 год — с мыса Канаверал запускают автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder, которая 4 июня 1997 года доставляет на поверхность Марса специальное самоходное устройство для сбора образцов марсианского грунта;
- 1997 год — в Оттаве 125 стран подписывают Конвенцию о запрещении применения, накопления запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении;
- 2007 год — главой Верховной Рады Украины избирают представителя НУ-НС Арсения Яценюка.
Погода на 4 декабря
Завтра, 4 декабря, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурная погода, осадков не ожидается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не предполагается.
Температура воздуха в Киеве +1 днем и -3 ночью. Во Львове +2 днем и -2 ночью. В Харькове +1 день и -3 ночью. В Одессе +2 днем и -2 ночью.
Какой завтра день в Украине и мире
4 декабря в Украине празднуют День ракетных и артиллерийных сил. Этот профессиональный праздник установлен в честь мужества, героизма и значимой роли ракетных войск и артиллерии в обеспечении обороноспособности государства. Ракетные войска и артиллерия – основа огневой мощи украинской армии. С начала русско-украинской войны роль ракетных войск и артиллерии значительно возросла. Украинская армия активно использует артиллерийские системы разного типа, среди которых современные образцы, переданные международными партнерами, такие как HIMARS, M777 и другие.
Также 4 декабря Международный день гепарда. Этот праздник создан, чтобы привлечь внимание к защите гепардов – самых быстрых наземных животных, оказавшихся под угрозой исчезновения. Основной целью является повышение осведомленности о проблемах, с которыми сталкиваются гепарды в дикой природе, а также призыв к их сохранению. Международный день гепарда напоминает, что человечество несет ответственность за будущее этого вида и других жителей нашей планеты.
А еще 4 декабря Международный день банков. Этот праздник был провозглашен Генеральной Ассамблеей ООН 2019, чтобы подчеркнуть важную роль банков в поддержке развития и обеспечении финансовой стабильности во всем мире. Этот день напоминает о том, как важны финансовые учреждения в нашей жизни и развитии глобального общества.