Какой завтра, 4 декабря, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 4 декабря День ракетных и артиллерийных сил в Украине. Верующие чтят память святой великомученицы Варвары. До Нового года осталось 27 дней.
4 декабря 2025 года — четверг. 1379-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 4 декабря, верующие празднуют день памяти святой великомученицы Варвары. Святая Варвара родилась в I–II веке в городе Илиополе (современная Турция или Сирия в зависимости от источников) в богатой семье язычника Диоскория. Известно, что с детства она была очень красивой и умной девушкой. Отец стремился оградить ее от влияния христианства и запер ее в высокой башне.
Однако Варвара приняла христианскую веру и, вопреки воле отца, не отказалась от Христа. Она приняла крещение, сохранила целомудрие и веру, даже под угрозой смерти.
Когда ее отец узнал ее веру, он сначала жестоко наказывал дочь, а затем лично казнил ее мечом. По легенде, после казни Диоскорий был мгновенно наказан молнией, что символизирует справедливость Бога. Этот эпизод закрепил за Варварой образ защитницы от грома и молний.
Что нельзя делать 4 декабря
Не следует злословить — брань считантся опасной, потому что может «принести молнию в дом» или навлечь несчастье.
Нельзя ткать, шить — эти занятия связаны с «связыванием судьбы».
Запрещается отправляться в дальние путешествия — день считается «опасным».
Народные приметы и традиции на 4 декабря
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
солнечная погода — ждите ясную зиму;
туман или морозное утро — к долгой зиме;
снег выпал и лежит — в следующем году будет много хлеба;
молния или гром — сильные метели.
В народе 4 декабря носило название Варвара Зимовица. Этот день считался началом активной подготовки к зиме. Также в некоторых регионах день могли называть «студенный день Варвары» или просто «Варварин день», и эти названия нередко сопровождались приметами о погоде и зимних приготовлениях.
Именины: как назвать ребенка, который родился 4 декабря
Какие завтра именины: Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Екатерина, Кира, Юлия.
Талисманом человека, рожденного 4 декабря, является шпинель. Чрезвычайно редок и уникален камень, поражающий богатством и разнообразием своих оттенков. Ему приписывают способность помогать в поисках настоящей любви и способствовать гармонии и счастью в семейной жизни.
В этот день родились:
1932 год — Олег Тимошенко, украинский хоровой дирижер, педагог, народный артист Украины, ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, президент Ассоциации деятелей музыкального образования и воспитания;
1954 год — Григорий Гладий, украинский киноактер;
1963 год — Сергей Бубка, украинский спортсмен, один из самых выдающихся атлетов-прыгунов ХХ ст., многократный чемпион и рекордсмен мира, Европы, Олимпийских игр.
Памятные даты 4 декабря
Календарь важных событий в Украине и мире за 4 декабря:
771 год — после смерти брата 27-летний Карл Великий стал единственным правителем Франкского королевства;
1563 год — завершился Тридентский собор Католической Церкви, работавший с перерывами в течение 18 лет;
1581 год — в Клагенфурте впервые собрался государственный парламент Каринтии в новом здании парламента;
1638 год — после поражения казацкого восстания под предводительством Я. Остряницы и Д. Гуни казацкий совет принял в урочище Маслов Стал «Ординации Войска Запорожского реестрового»;
1674 год — французские иезуиты основали город Чикаго, ныне США;
1735 год — здание на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне стало официальной резиденцией британского премьер-министра и сохраняет этот статус до сих пор;
1791 год — вышел первый номер старейшей воскресной британской газеты Observer;
1808 год — Наполеон упразднил Инквизицию в Испании;
1861 год — во время Гражданской войны в США 109 электоров Конфедеративных Штатов избрали Джефферсона Дэвиса президентом и Александера Стивенса вице-президентом;
1864 год — в ходе Марша Шермана к морю союзная кавалерия победила конфедератов в битве под Вейнсборо;
1865 год — Северная Каролина ратифицировала тринадцатую поправку к Конституции США, которая провозглашала свободу для всех рабов в течение двух недель;
1918 год — президент США Вудро Вильсон отправился в Европу на Версальскую мирную конференцию, став первым уехавшим за пределы страны первым президентом США;
1938 год — в Хусте состоялся I съезд «Карпатской Сечи», военизированной организации, созданной на Закарпатье членами ОУН;
1939 год — Президиум Верховного Совета СССР принял разграничение областей между УССР и БССР, в результате чего Украина потеряла Брестскую область;
1942 год — завершился патруль Карлсона в битве за Гуадалканал во время Второй мировой войны;
1977 год — президент Центральноафриканской Республики Жан-Бедель Бокасса короновал себя как Император Бокасса I Центральноафриканской Империи;
1979 год — открытая станция Киевского метрополитена «Пионерская» (ныне «Лесная»);
1982 год — Китай принял новую действующую до сих пор конституцию;
1987 год — возобновил работу третий энергоблок Чернобыльской АЭС;
1991 год — Литва и Латвия признали независимость Украины;
1992 год — IV Всеукраинский съезд Народного Руха превратил его в политическую партию, возглавив Вячеславу Чорновилу;
1995 год — компании Netscape, Sun и еще несколько вендоров анонсировали создание JavaScript — языка программирования для интерактивных веб-страниц;
1996 год — с мыса Канаверал запустили автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder, которая в июне 1997 года доставила на Марс самоходный аппарат для сбора почвы;
2007 год — председателем Верховной Рады Украины избран Арсения Яценюка от НУ-НС, ранее министр иностранных дел;
2014 год — исламистские боевики совершили серию терактов в городе Грозный, Чечня, Россия.
Какой завтра праздник в Украине и мире
4 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день охраны дикой природы. Инициатива празднования принадлежит ООН и другим международным организациям, занимающимся охраной природы. День призван напомнить о важности сохранения биоразнообразия, особенно в условиях климатических изменений, незаконной охоты и уничтожения природных сред.
Также 4 декабря День ракетных и артиллерийных сил в Украине. Праздник установлен с целью почтить мужество и профессионализм артиллеристов и ракетчиков, которые обеспечивают огневую мощь украинской армии, участвуют в боевых операциях и гарантируют обороноспособность страны. Его празднуют как в мирное время, так и во время боевых действий, особенно актуально после 2014 в связи с войной на востоке Украины и после 2022 в условиях полномасштабного вторжения.
А еще 4 декабря Международный день гепарда. Этот праздник посвящен одному из самых быстрых животных планеты — гепарду, являющемуся символом грации, силы и уязвимости дикой природы. Гепард — самое быстрое наземное млекопитающее, развивающее скорость до 110 км/ч. В отличие от других больших кошек, гепарды не ревут, а издают шипящие и мяукающие звуки.
4 декабря празднуют Международный день банков. День посвящен финансовой системе, роли банков в обществе и развитию экономики. Этот праздник возник, чтобы подчеркнуть важность банковских учреждений в стабильности экономики, поддержки бизнеса и личных финансов граждан.