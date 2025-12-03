Какой праздник 4 декабря 2025 года / © ТСН

4 декабря 2025 года — четверг. 1379-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 4 декабря, верующие празднуют день памяти святой великомученицы Варвары. Святая Варвара родилась в I–II веке в городе Илиополе (современная Турция или Сирия в зависимости от источников) в богатой семье язычника Диоскория. Известно, что с детства она была очень красивой и умной девушкой. Отец стремился оградить ее от влияния христианства и запер ее в высокой башне.

Однако Варвара приняла христианскую веру и, вопреки воле отца, не отказалась от Христа. Она приняла крещение, сохранила целомудрие и веру, даже под угрозой смерти.

Когда ее отец узнал ее веру, он сначала жестоко наказывал дочь, а затем лично казнил ее мечом. По легенде, после казни Диоскорий был мгновенно наказан молнией, что символизирует справедливость Бога. Этот эпизод закрепил за Варварой образ защитницы от грома и молний.

Что нельзя делать 4 декабря

Не следует злословить — брань считантся опасной, потому что может «принести молнию в дом» или навлечь несчастье.

Нельзя ткать, шить — эти занятия связаны с «связыванием судьбы».

Запрещается отправляться в дальние путешествия — день считается «опасным».

Народные приметы и традиции на 4 декабря

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

солнечная погода — ждите ясную зиму;

туман или морозное утро — к долгой зиме;

снег выпал и лежит — в следующем году будет много хлеба;

молния или гром — сильные метели.

4 декабря снег выпал и лежит — в следующем году будет много хлеба / © unsplash.com

В народе 4 декабря носило название Варвара Зимовица. Этот день считался началом активной подготовки к зиме. Также в некоторых регионах день могли называть «студенный день Варвары» или просто «Варварин день», и эти названия нередко сопровождались приметами о погоде и зимних приготовлениях.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 декабря

Какие завтра именины: Василий, Геннадий, Дмитрий, Иван, Николай, Александр, Алексей, Анастасия, Варвара, Екатерина, Кира, Юлия.

Талисманом человека, рожденного 4 декабря, является шпинель. Чрезвычайно редок и уникален камень, поражающий богатством и разнообразием своих оттенков. Ему приписывают способность помогать в поисках настоящей любви и способствовать гармонии и счастью в семейной жизни.

В этот день родились:

1932 год — Олег Тимошенко, украинский хоровой дирижер, педагог, народный артист Украины, ректор Национальной музыкальной академии Украины имени Петра Чайковского, президент Ассоциации деятелей музыкального образования и воспитания;

1954 год — Григорий Гладий, украинский киноактер;

1963 год — Сергей Бубка, украинский спортсмен, один из самых выдающихся атлетов-прыгунов ХХ ст., многократный чемпион и рекордсмен мира, Европы, Олимпийских игр.

Памятные даты 4 декабря

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 декабря:

771 год — после смерти брата 27-летний Карл Великий стал единственным правителем Франкского королевства;

1563 год — завершился Тридентский собор Католической Церкви, работавший с перерывами в течение 18 лет;

1581 год — в Клагенфурте впервые собрался государственный парламент Каринтии в новом здании парламента;

1638 год — после поражения казацкого восстания под предводительством Я. Остряницы и Д. Гуни казацкий совет принял в урочище Маслов Стал «Ординации Войска Запорожского реестрового»;

1674 год — французские иезуиты основали город Чикаго, ныне США;

1735 год — здание на Даунинг-стрит, 10 в Лондоне стало официальной резиденцией британского премьер-министра и сохраняет этот статус до сих пор;

1791 год — вышел первый номер старейшей воскресной британской газеты Observer;

1808 год — Наполеон упразднил Инквизицию в Испании;

1861 год — во время Гражданской войны в США 109 электоров Конфедеративных Штатов избрали Джефферсона Дэвиса президентом и Александера Стивенса вице-президентом;

1864 год — в ходе Марша Шермана к морю союзная кавалерия победила конфедератов в битве под Вейнсборо;

1865 год — Северная Каролина ратифицировала тринадцатую поправку к Конституции США, которая провозглашала свободу для всех рабов в течение двух недель;

1918 год — президент США Вудро Вильсон отправился в Европу на Версальскую мирную конференцию, став первым уехавшим за пределы страны первым президентом США;

1938 год — в Хусте состоялся I съезд «Карпатской Сечи», военизированной организации, созданной на Закарпатье членами ОУН;

1939 год — Президиум Верховного Совета СССР принял разграничение областей между УССР и БССР, в результате чего Украина потеряла Брестскую область;

1942 год — завершился патруль Карлсона в битве за Гуадалканал во время Второй мировой войны;

1977 год — президент Центральноафриканской Республики Жан-Бедель Бокасса короновал себя как Император Бокасса I Центральноафриканской Империи;

1979 год — открытая станция Киевского метрополитена «Пионерская» (ныне «Лесная»);

1982 год — Китай принял новую действующую до сих пор конституцию;

1987 год — возобновил работу третий энергоблок Чернобыльской АЭС;

1991 год — Литва и Латвия признали независимость Украины;

1992 год — IV Всеукраинский съезд Народного Руха превратил его в политическую партию, возглавив Вячеславу Чорновилу;

1995 год — компании Netscape, Sun и еще несколько вендоров анонсировали создание JavaScript — языка программирования для интерактивных веб-страниц;

1996 год — с мыса Канаверал запустили автоматическую космическую станцию Mars Pathfinder, которая в июне 1997 года доставила на Марс самоходный аппарат для сбора почвы;

2007 год — председателем Верховной Рады Украины избран Арсения Яценюка от НУ-НС, ранее министр иностранных дел;

2014 год — исламистские боевики совершили серию терактов в городе Грозный, Чечня, Россия.

Какой завтра праздник в Украине и мире

4 декабря Международный день гепарда / © unsplash.com

4 декабря в Украине и мире празднуют Всемирный день охраны дикой природы. Инициатива празднования принадлежит ООН и другим международным организациям, занимающимся охраной природы. День призван напомнить о важности сохранения биоразнообразия, особенно в условиях климатических изменений, незаконной охоты и уничтожения природных сред.

Также 4 декабря День ракетных и артиллерийных сил в Украине. Праздник установлен с целью почтить мужество и профессионализм артиллеристов и ракетчиков, которые обеспечивают огневую мощь украинской армии, участвуют в боевых операциях и гарантируют обороноспособность страны. Его празднуют как в мирное время, так и во время боевых действий, особенно актуально после 2014 в связи с войной на востоке Украины и после 2022 в условиях полномасштабного вторжения.

А еще 4 декабря Международный день гепарда. Этот праздник посвящен одному из самых быстрых животных планеты — гепарду, являющемуся символом грации, силы и уязвимости дикой природы. Гепард — самое быстрое наземное млекопитающее, развивающее скорость до 110 км/ч. В отличие от других больших кошек, гепарды не ревут, а издают шипящие и мяукающие звуки.

4 декабря празднуют Международный день банков. День посвящен финансовой системе, роли банков в обществе и развитию экономики. Этот праздник возник, чтобы подчеркнуть важность банковских учреждений в стабильности экономики, поддержки бизнеса и личных финансов граждан.