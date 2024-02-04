Какой сегодня, 4 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Сегодня, 4 февраля, Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Верующие чтят память преподобного Николая Студеного. До Нового года остался 331 день.

4 февраля 2024 года – воскресенье. 711-й день войны в Украине.

Какой сегодня, 4 февраля, церковный праздник

4 февраля в церковном календаре – день памяти преподобного Николая Студеного. До самой своей смерти 868 года он был игуменом Студийского монастыря, который считается одним из самых знаменитых и древних в Константинополе. Распространял христианство, хотя в то время происходили суровые гонения за верующими. За это Господь наделил его даром исцеления.

Что нельзя делать 4 февраля

Не желательно употреблять жирную пищу.

Нельзя оставлять в доме беспорядок.

Запрещено злословить, ругаться.

Народные приметы и традиции на 4 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: в лесу мало снега и он как черный — ждите оттепели;

если морозы не ударили, зима будет долгой;

ветки елок "смотрят" вниз — начнутся сильные снегопады.

4 февраля в лесу мало снега и он как черный — ждите оттепели / Фото: Pexels

В прежние времена в этот день почитается память преподобного Иосифа. А еще "волчий сват", ведь в этот период начиналась пора волчьих свадеб. Если в ночь на 4 февраля приснится птица, ждите хороших новостей.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 февраля

Какие сегодня именины: Никита, Николай, Николай, Юрий, Иван, Кирилл, Иосиф, Аврам, Сидор, Георгий, Егор, Анна.

Талисманом человека, рожденного 4 февраля является берилл. Один из самых красивых минералов на планете. Существует множество разновидностей этого камня. Издавна верили, что берилл несет любовную энергетику, а потому помогает укрепить связи между влюбленными.

В этот день родились:

1885 год – украинский и польский психолог Степан Балей;

1962 год – инженер, общественный активист, участник Евромайдана, один из Героев Небесной сотни, Герой Украины Василий Аксенин;

1981 год — один из "киборгов" Донецкого аэропорта, Герой Украины Сергей Колодий.

Памятные даты 4 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 февраля:

960 год – на престол садится Чжао Куанъинь, первый император китайской династии Сун;

1703 год — в Эдо 47 самураев-ронинов совершают сепуку после полной им мести за смерть своего сюзерена;

1789 год — в Филадельфии на заседании избирателей, представлявших 10 из 11 штатов, ратифицировавших конституцию США, единогласно, 69 голосами, избирают первого президента Соединенных Штатов Америки — им становится Джордж Вашингтон;

1906 год – департамент полиции Нью-Йорка постановляет использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников;

1941 год — получен патент на тефлон;

1948 год — британская колония Цейлон получает независимость в Содружестве наций;

1969 год — Ясир Арафат возглавляет Организацию освобождения Палестины;

1970 год – основывают город Припять;

1971 год — объявляют о банкротстве британской компании "Роллс-Ройс";

1992 год — Уго Чавес предпринимает попытку государственного переворота в Венесуэле (станет президентом в 1999);

1998 год – в лицо Бела Гейтса в Брюсселе поцелуют тортом;

2004 год – начинает работу социальная сеть Facebook. Ее основал студент Гарвардского университета Марк Цукерберг;

2005 год — Верховная Рада Украины утверждает Юлию Тимошенко в должности премьер-министра Украины;

2021 год — в Запорожье произойдет пожар в Запорожской областной клинической инфекционной больнице, в результате которой погибают четыре человека, а еще двое получают ранения.

Погода на 4 февраля

Сегодня, 4 февраля, в Киеве будет облачно, вечером возможен мелкий дождь. Во Львове пасмурно, утром дождь, который во второй половине дня ослабеет, но к вечеру снова станет сильнее. В Харькове облачно, ночью возможен мелкий дождь, который по утрам стихнет и больше не начнется. В Одессе по утрам ясно, но потом небо затянут тучи, без осадков.

Температура воздуха в Киеве +6 днем и +3 ночью. Во Львове +7 днем и +6 ночью. В Харькове +4 днем и +1 ночью. В Одессе +10 днем и +7 ночью.

Какой сегодня день в Украине и мире

4 февраля в Украине и мире Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями / Фото: Pexels

4 февраля в Украине и мире Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Событие было создано в 2000 году во время проведения Всемирного саммита по борьбе с раком, который проходил в Париже. Хотя онкологию считают молодой наукой, которая начала стремительно развиваться только в прошлом веке, упоминания о раковых заболеваниях известны еще с давних времен. Оказалось, что раком страдали не только люди, но и животные. К примеру, в некоторых остатках костей динозавров находили признаки опухолей.

Также 4 февраля День создания вакуума. В переводе с латинского языка слово "вакуум" означает "пустой". То есть это идеальное пространство, в котором нет никакой материи. Физический вакуум на самом деле является идеализированной абстракцией, потому что его практически невозможно добиться экспериментально. Существует также технический (частичный) вакуум, активно создаваемый человечеством и часто используемый.

А еще 4 февраля празднуют Международный день человеческого братства. Была введена Генеральной ассамблеей ООН в 2020 году. Соавторами праздника выступили 34 страны-члена ООН, а его главная цель состоит в том, чтобы наладить и способствовать диалогу между разными культурными и религиозными общинами.

Читайте также: