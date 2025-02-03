Какой завтра, 4 февраля, праздник – все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 4 февраля, Международный день человеческого братства. Верующие чтят память святого преподобного Исидора Пилусиотского. До Нового года осталось 330 дней.

4 февраля 2025 года – вторник. 1077-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

4 февраля в церковном календаре – день памяти святого преподобного Исидора Пилусиотского. Он родился примерно в 370 году в Александрии, Египет. Он был учеником святого Иоанна Златоустого и известным богословом, автором многих богословских произведений. Исидор писал более 2000 посланий, ставших известными после его смерти. Он известен своей борьбой с арианством и поддержкой чтения мощей. Исидор также был активным защитником святого Иоанна Златоустого во время гонений на него.

Что нельзя делать 4 февраля

Не следует оставлять беспорядок в доме.

Нельзя злословить, ругаться.

Существует запрет на тяжелую физическую работу.

Народные приметы и традиции на 4 февраля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: ветки на елке склонились книзу — к сильному снегопаду;

до сих пор не ударили морозы – зима продержится долго;

лес черный, в нем мало снега — к оттепели;

высокий туман – ждите теплую погоду.

4 февраля лес черный, в нем мало снега — до оттепели / Фото: Unsplash

Часто в этот день стояла довольно прохладная погода. Начиналась пора волчьих свадеб, поэтому в народе период называли "волчий сват".

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 февраля

Какие завтра именины: Андрей, Аркадий, Борис, Василий, Георгий, Дмитрий, Иван, Кирилл, Михаил, Николай, Александр, Алексей, Петр, Сергей, Федор, Юрий, Анна, Екатерина.

Талисманом человека, рожденного 4 февраля, является берилл. Камень, используемый для лечения зубной боли. Также берилл носили, чтобы наладить отношения в семье.

В этот день родились:

1962 год — инженер, общественный активист, участник Евромайдана, один из Героев Небесной сотни, Герой Украины Василий Аксенин;

1981 год — украинский спортсмен, представлявший Украину на Чемпионате Мира по спортивному запоминанию Гордий Остапович;

1981 год — один из "киборгов" Донецкого аэропорта, Герой Украины Сергей Колодий.

Памятные даты 4 февраля

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 февраля:

960 год — на престол восходит Чжао Куанъинь, первый император китайской династии Сун;

1789 год — в Филадельфии на заседании избирателей, представлявших 10 из 11 штатов, ратифицировавших конституцию США, единогласно, 69 голосами, был избран первый президент Соединенных Штатов Америки — им стал Джордж Вашингтон;

1906 год — департамент полиции Нью-Йорка постановляет использовать отпечатки пальцев для идентификации преступников;

1945 год — в Ливадии (Крым) открывается Ялтинская конференция – дипломатическая встреча лидеров США, Великобритании и СССР с целью решения вопросов окончания Второй мировой войны и послевоенного строя;

1948 год — британская колония Цейлон получает независимость в Содружестве наций;

1961 год — с Анголы начинается колониальная война Португалии против африканских национально-освободительных движений;

1969 год — Ясир Арафат возглавляет Организацию освобождения Палестины;

1970 год – основывают город Припять;

1971 год — объявлено о банкротстве британской компании "Роллс-Ройс";

1974 год — после двух лет дрессировки шимпанзе Ним Чимски в США пишет первое слово;

1998 год – в лицо Бела Гейтса в Брюсселе попали тортом;

2004 год – начинает работу социальная сеть Facebook, которую основал студент Гарвардского университета Марк Цукерберг;

2005 год — Верховная Рада Украины утверждает Юлию Тимошенко в должности премьер-министра Украины;

2021 год — в Запорожье происходит пожар в Запорожской областной клинической инфекционной больнице, в результате которой погибают четыре человека, а еще двое пострадали.

Погода на 4 февраля

Завтра, 4 февраля, в Киеве облачно, без осадков. Во Львове пасмурно, осадков не предполагается. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — -2 днем и -2 ночью. Во Львове — +1 день и -5 ночью. В Харькове — 0 днем и -2 ночью. В Одессе — +2 день и 0 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

4 февраля в Украине и мире празднуют Международный день человеческого братства / Фото: Unsplash

4 февраля в Украине и мире празднуют Международный день человеческого братства. Этот праздник был введен Генеральной Ассамблеей ООН в 2020 году для содействия межкультурному и межрелигиозному диалогу, взаимопониманию и сотрудничеству между людьми разных вероисповеданий, национальностей и культур. День человеческого братства имеет свои корни в историческом событии 4 февраля 2019 года, когда Папа Римский Франциск и Великий имам Аль-Азгар Ахмед Эль-Таиб подписали документ об человеческом братстве ради мира и совместной жизни в Абу-Даби. Этот документ призвал к толерантности, взаимному уважению и мирному сосуществованию всех народов.

ООН приняла резолюцию об установлении в этот день в декабре 2020 года, признав важность братства и солидарности для преодоления глобальных вызовов, таких как дискриминация, бедность, войны и экстремизм.

Также 4 февраля Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Его инициатором стал Международный союз по борьбе с раком (UICC) в 2000 году во время Всемирного саммита по борьбе с раком в Париже. Рак – одна из главных причин смерти в мире. По данным ВОЗ, ежегодно фиксируется более 19 миллионов новых случаев, и более 9 миллионов умирают от этой болезни. Однако до 40% случаев рака можно предотвратить, если вести здоровый образ жизни и проходить медицинские обследования.