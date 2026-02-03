Какой праздник 4 февраля 2026 года / © ТСН

Реклама

4 февраля 2026 года — среда. 1441-й день войны в Украине.

Какой завтра праздник

4 февраля верующие празднуют День памяти святого преподобного Исидора Пылусиотского / © pexels.com

Завтра, 4 февраля, верующие празднуют День памяти святого преподобного Исидора Пилусиотского. Он происходил из знатной семьи, но сознательно избрал монашескую жизнь в окрестностях города Пелусий (Египет), посвятив себя аскезе, молитве и духовному наставничеству. Исидор прославился как глубокий богослов и мудрый советчик: к нему обращались епископы, монахи и миряне. До настоящего времени сохранилось более двух тысяч его писем, в которых он толковал Священное Писание, обличал злоупотребление духовенства и подчеркивал смирение, любовь и внутреннюю чистоту. Церковь чтит его как образец истинной духовной мудрости и нравственной бескомпромиссности.

4 февраля в Украине и мире празднуют Международный день человеческого братства / © pexels.com

4 февраля в Украине и мире празднуют Международный день человеческого братства. Его провозгласила Генеральная Ассамблея ООН, чтобы напомнить миру: несмотря на разные культуры, религии и взгляды, человечество имеет общую основу — достоинство, взаимное уважение и ответственность друг за друга. Дата связана с историческим событием 2019 года, когда Папа Римский Франциск и Великий имам Аль-Азгару Ахмад ат-Тайиб подписали документ о человеческом братстве — призыв к миру, диалогу и сожительству без насилия и дискриминации.

Реклама

4 февраля Всемирный день чтения вслух / © pexels.com

Также 4 февраля Всемирный день чтения вслух. Выпадает на первую среду февраля. Это теплый и очень человечный праздник, напоминающий: чтение — это не только текст, но и голос, эмоция и живая связь между людьми. Инициативу положило начало международному образовательному сообществу LitWorld, чтобы привлечь внимание к важности грамотности, любви к книгам и совместному чтению — особенно для детей. Когда мы читаем вслух, истории оживают, а слова становятся мостом между поколениями, культурами и сердцами.

4 февраля в Украине празднуют народный праздник Николая Студеного / © pexels.com

4 февраля в Украине празднуют народный праздник Николая Студеного. Оно связано с днем памяти святителя Николая Мирликийского, но в народной традиции приобрело выразительный зимний характер. Название «Студен» происходит от слова «стужа»: считалось, что именно с этого дня морозы становятся особенно пронзительными, «николаевские холода» могут быть последним, но сильнейшим дыханием зимы. Говорили: «Пришел Николай — держи кожух».

4 февраля Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями / © pexels.com

Также 4 февраля Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями. Его инициировал Международный союз против рака (UICC) при поддержке ВОЗ, чтобы объединить мир в противодействии одной из самых серьезных угроз современному здоровью. Этот день — об осведомленности, профилактике и поддержке. Он напоминает, что значительную часть онкологических заболеваний можно предупредить благодаря здоровому образу жизни, регулярному обследованию и ранней диагностике. А еще — что за каждым диагнозом стоит человек, которому нужны не только лечение, но сочувствие, понимание и надежда.