Какой праздник 4 июля 2026 года / © ТСН

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4 июля 2026 года — суббота. 1591 день войны в Украине.

Какой завтра праздник

4 июля верующие празднуют День памяти святого Андрея, архиепископа Критского / © pexels.com

Завтра, 4 июля, верующие празднуют День памяти святого Андрея, архиепископа Критского. Родился в Дамаске, с юности был связан с церковной жизнью и впоследствии стал одним из самых известных богословов своего времени. Наиболее известен как автор Великого покаянного канона — одного из самых глубоких литургических произведений в православной традиции, читаемых во время Великого поста. Умер около 740 года. В православной церкви почитается как проповедник покаяния, духовной мудрости и покаянной молитвы.

4 июля в Украине празднуют День судебного эксперта / © unsplash.com

4 июля в Украине празднуют День судебного эксперта. Судебные эксперты проводят исследования вещественных доказательств: от трасологии и баллистики до почерка, ДНК-анализа и цифровых следов. Их выводы часто становятся ключевыми доказательствами в суде и следствии. Праздник подчеркивает важность их работы для системы правосудия, ведь от точности экспертизы может зависеть справедливость решения.

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4 июля День Национальной полиции Украины / © ТСН.ua

Также 4 июля День Национальной полиции Украины. Праздник установлен в 2015 году указом Президента Украины после создания Национальной полиции как новой правоохранительной системы вместо милиции. Сначала дата празднования изменялась, но с 2018 года закрепилась именно 4 июля. Эта дата выбрана не случайно — именно 4 июля 2015 года первые патрульные полицейские приняли присягу на верность Украинскому народу, что стало символическим стартом новой полиции в Украине.

4 июля Международный день Днепра / © pexels.com

А еще 4 июля Международный день Днепра. Выпадает на первую субботу июля. Его начали в 2003 году как общественную инициативу экологических организаций стран бассейна Днепра, чтобы привлечь внимание к состоянию реки и ее сохранению. Также этот день имеет экологичный акцент: он направлен на привлечение внимания к проблемам загрязнения реки, состоянию притоков и необходимости рационального использования водных ресурсов.

4 июля празднуют Международный день кооперативов / © pexels.com

4 июля празднуют Международный день кооперативов. Его цель — подчеркнуть значение кооперативов в развитии экономики и общества. Кооперативы — это организации, где люди добровольно объединяются для совместной экономической деятельности: производства, торговли, сельского хозяйства, финансов или услуг.

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