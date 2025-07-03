Какой праздник 4 июля 2025 года / © ТСН

Реклама

4 июля 2025 года — пятница. 1227-й день войны в Украине.

Какой завтра церковный праздник по новому календарю

Завтра, 4 июля, верующие празднуют день памяти святого Андрея, архиепископа Критского. Родился около 660 г. в городе Дамаск (Сирия). Согласно преданию, с рождения был немым, но заговорил в 7 лет, когда получил Святое Причастие. В молодые годы вступил в число клириков Иерусалимской Церкви.

Андрей представлял Иерусалим во время VI Вселенского Собора, когда выступал против монофелитства. Впоследствии он переехал в Константинополь, где получил сан архидиакона при храме святой Софии. 692 стал архиепископом города Гортины (остров Крит). Скончался около 740 года на острове Лесбос.

Реклама

Что нельзя делать 4 июля

Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом — это день для молитвы.

Не следует начинать новых дел — они могут пойти не по тому пути или “заглохнуть”.

Запрещается сквернословить, ссориться — подумайте о духовном.

Народные приметы и традиции на 4 июля

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

безоблачный и ясный день — ждите сухой осени и хорошего урожая;

утром туман будет теплая, но влажная погода в ближайшие недели;

очень сильный ветер указывает на затяжную непогоду;

услышать гром — ждите сорока дня грозовой погоды;

пчелы вечером рано летят в улей — на следующий день будет дождь.

4 июля пчелы вечером рано летят в улей — на следующий день будет дождь / © unsplash.com

В народе 4 июля носило название Летнего Андрея. В честь святого Андрея Критского. Наши предки считали этот день символическим “поворотом” к осени. Говорили “Андрей летний — возвращает на вечер”.

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 июля

Какие завтра именины: Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Алексей, Федор, Анастасия, Мария, Марта, Александра, Ольга, Татьяна.

Талисманом человека, рожденного 4 июля, является гиацинт. Этот минерал очень ценится в современном ювелирном искусстве. В древности ему приписывали целебную силу — считалось, что он способен оградить своего владельца от всех недугов.

Реклама

В этот день родились:

1960 год — Георгий Арутюнян, участник Евромайдана, Герой Украины;

1981 год — Дмитрий Лубинец, правозащитник, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;

1992 год — Ирина Петренко, украинская биатлонистка, многократный призер и чемпионка чемпионатов мира и Европы среди юниоров, чемпионка и призер чемпионатов Европы и Универсиад.

Памятные даты 4 июля

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 июля:

1187 год — происходит решающая битва на Рогах Хаттина, изменяющая ход крестовых походов: войска султана Саладина наносят сокрушительное поражение крестоносцам;

1456 год — начинается осада Белграда османской армией, европейские защитники города впоследствии одерживают одну из самых громких побед в борьбе с Османской империей;

1607 год — запорожцы совершают смелый нападение на турецкий город Очаков, продемонстрировав мощь казацкого флота;

1610 год — под Клушином польско-литовские войска одерживают победу над численно превосходящей армией Московского царства;

1776 год — в Филадельфии официально провозглашают независимость США путем принятия Декларации независимости;

1631 год — в Париже основывают первое в мире агентство по трудоустройству, которое становится предвестником современных бирж труда;

1865 год — мир видит первое печатное издание сказочной повести Льюиса Кэррола “Алиса в Стране Чудес”;

1917 год — в Киеве происходит выступление полуботковцев, пытающихся добиться немедленного провозглашения независимости Украины от Российской республики;

1941 год — во Львове немецкая оккупационная власть осуществляет массовое уничтожение польских ученых;

1946 год — бывший прусский город Кенигсберг получает новое название — Калининград;

2022 год — украинские защитники высаживаются на освобожденный остров Змеиный и поднимают над ним государственный флаг, утвердив символическую победу над оккупантами.

Какой завтра праздник в Украине и мире

4 июля в Украине празднуют День судебного эксперта / © unsplash.com

4 июля в Украине празднуют День судебного эксперта. Профессиональный праздник, который был установлен для проведения всех специалистов, которые осуществляют судебную экспертизу. Праздник был создан Указом президента Украины №424/2009 от 10 июня 2009 года.

Также 4 июля День Национальной полиции Украины. Праздник был учрежден указом президента Украины №693/2015 от 4 июля 2015 года. Сначала этот день считался датой основания Национальной полиции, но в 2018 официально стал профессиональным праздником.

Реклама