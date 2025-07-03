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Какой завтра, 4 июля, праздник — все об этом дне, какой церковный праздник, что нельзя делать
Завтра, 4 июля, День судебного эксперта Украины и День Национальной полиции Украины. Верующие чтят память святого Андрея, архиепископа Критского. До Нового года осталось 180 дней.
4 июля 2025 года — пятница. 1227-й день войны в Украине.
Какой завтра церковный праздник по новому календарю
Завтра, 4 июля, верующие празднуют день памяти святого Андрея, архиепископа Критского. Родился около 660 г. в городе Дамаск (Сирия). Согласно преданию, с рождения был немым, но заговорил в 7 лет, когда получил Святое Причастие. В молодые годы вступил в число клириков Иерусалимской Церкви.
Андрей представлял Иерусалим во время VI Вселенского Собора, когда выступал против монофелитства. Впоследствии он переехал в Константинополь, где получил сан архидиакона при храме святой Софии. 692 стал архиепископом города Гортины (остров Крит). Скончался около 740 года на острове Лесбос.
Что нельзя делать 4 июля
Нельзя заниматься тяжелым физическим трудом — это день для молитвы.
Не следует начинать новых дел — они могут пойти не по тому пути или “заглохнуть”.
Запрещается сквернословить, ссориться — подумайте о духовном.
Народные приметы и традиции на 4 июля
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
безоблачный и ясный день — ждите сухой осени и хорошего урожая;
утром туман будет теплая, но влажная погода в ближайшие недели;
очень сильный ветер указывает на затяжную непогоду;
услышать гром — ждите сорока дня грозовой погоды;
пчелы вечером рано летят в улей — на следующий день будет дождь.
В народе 4 июля носило название Летнего Андрея. В честь святого Андрея Критского. Наши предки считали этот день символическим “поворотом” к осени. Говорили “Андрей летний — возвращает на вечер”.
Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 июля
Какие завтра именины: Андрей, Богдан, Дмитрий, Марк, Михаил, Николай, Алексей, Федор, Анастасия, Мария, Марта, Александра, Ольга, Татьяна.
Талисманом человека, рожденного 4 июля, является гиацинт. Этот минерал очень ценится в современном ювелирном искусстве. В древности ему приписывали целебную силу — считалось, что он способен оградить своего владельца от всех недугов.
В этот день родились:
1960 год — Георгий Арутюнян, участник Евромайдана, Герой Украины;
1981 год — Дмитрий Лубинец, правозащитник, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека;
1992 год — Ирина Петренко, украинская биатлонистка, многократный призер и чемпионка чемпионатов мира и Европы среди юниоров, чемпионка и призер чемпионатов Европы и Универсиад.
Памятные даты 4 июля
Календарь важных событий в Украине и мире за 4 июля:
1187 год — происходит решающая битва на Рогах Хаттина, изменяющая ход крестовых походов: войска султана Саладина наносят сокрушительное поражение крестоносцам;
1456 год — начинается осада Белграда османской армией, европейские защитники города впоследствии одерживают одну из самых громких побед в борьбе с Османской империей;
1607 год — запорожцы совершают смелый нападение на турецкий город Очаков, продемонстрировав мощь казацкого флота;
1610 год — под Клушином польско-литовские войска одерживают победу над численно превосходящей армией Московского царства;
1776 год — в Филадельфии официально провозглашают независимость США путем принятия Декларации независимости;
1631 год — в Париже основывают первое в мире агентство по трудоустройству, которое становится предвестником современных бирж труда;
1865 год — мир видит первое печатное издание сказочной повести Льюиса Кэррола “Алиса в Стране Чудес”;
1917 год — в Киеве происходит выступление полуботковцев, пытающихся добиться немедленного провозглашения независимости Украины от Российской республики;
1941 год — во Львове немецкая оккупационная власть осуществляет массовое уничтожение польских ученых;
1946 год — бывший прусский город Кенигсберг получает новое название — Калининград;
2022 год — украинские защитники высаживаются на освобожденный остров Змеиный и поднимают над ним государственный флаг, утвердив символическую победу над оккупантами.
Какой завтра праздник в Украине и мире
4 июля в Украине празднуют День судебного эксперта. Профессиональный праздник, который был установлен для проведения всех специалистов, которые осуществляют судебную экспертизу. Праздник был создан Указом президента Украины №424/2009 от 10 июня 2009 года.
Также 4 июля День Национальной полиции Украины. Праздник был учрежден указом президента Украины №693/2015 от 4 июля 2015 года. Сначала этот день считался датой основания Национальной полиции, но в 2018 официально стал профессиональным праздником.