Какой завтра, 4 июня, день – какие события случились, какой церковный праздник, что нельзя делать

Завтра, 4 июня, День памяти детей погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Верующие чтят память святого Митрофана. До Нового года осталось 210 дней.

4 июня 2024 года — вторник. 832-й день войны в Украине.

Что завтра за церковный праздник

4 июня в церковном календаре – день памяти святого Митрофана. Святой Митрофан жил во времена императора Константина Великого, который был первым императором, верным Богу. Митрофан родился в семье царского рока, его отец, римлянин Дометий, отрекся от идолопоклонничества и избрал путь христианства. Во время преследований христиан в Риме Дометий отправился с сыновьями в Византию. После смерти архиерея Прова Митрофан стал его преемником. Когда император Константин прибыл в Византию и увидел Митрофана, он взял его с собой в Рим. В 325 году Митрофан умер, а его мощи оказались нетленными.

Что нельзя делать 4 июня

Запрещается ссориться, потому что ссора затянется надолго.

Нельзя пить алкогольные напитки.

Не стоит лгать, потому что ложь "получится" боком.

Народные приметы и традиции на 4 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

смотрели, какой сегодня день: во время похожей на солнце духота — будет ненастье;

дует северный ветер — ждите плохой погоды;

радуга в первой половине дня — к дождю, во второй — к жаре;

дождь — будет идти дождь еще 2-3 дня.

4 июня радуга в первой половине дня до дождя, во второй — до жары. / Фото: Unsplash

В этот день молодые девушки плели венки и пускали их по воде. Так пытались гадать на свое будущее. Если венок поплывет – будет девушка счастлива, а если утонет – ждите несчастья.

Именины: как назвать ребенка, который родился 4 июня

Какие завтра именины: Иван, Назар, Петр, София, Мария, Марфа.

Талисманом человека, рожденного 4 июня, является малахит. Давно этот камень считали символом здоровья. Малахит носили как оберег от разных напастей. При этом наиболее полезными считаются камни более светлого оттенка.

В этот день родились:

1976 год – украинский футболист Вячеслав Кернозенко;

1978 год – украинский хоккеист Константин Калмыков;

1988 год – украинский офицер, участник русско-украинской войны, Герой Украины Александр Петраковский.

Памятные даты 4 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 июня:

907 год — завершается период правления в Китае династии Тан;

1070 год — первое письменное упоминание о сыре Рокфор;

1286 год — Королевство Иерусалимское объединяется под властью короля Кипра Генриха II;

1500 год — Киев, согласно Магдебургскому праву, освобождается от всех торговых пошлин;

1630 год — Тарас Трясило под Переяславом громит поляков во главе с Конецпольским;

1664 год — Новый Амстердам переименовывают в Нью-Йорк;

1771 год — датско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг открывает Аляску;

1874 год — проходит первое общее собрание Общества им. Т. Г. Шевченко;

1989 год — акция протеста на площади Тяньаньмэнь в столице Китая, Пекине, была жестоко подавлена танками, погибли сотни граждан;

2014 год — основан 25-й отдельный мотопехотный батальон "Киевская Русь".

Погода на 4 июня

Завтра, 4 июня, в Киеве пасмурно, во второй половине дня мелкий дождь. Во Львове пасмурно, постепенно мелкий дождь перейдет в дождь с грозой, но вечером снова сменится дождем. В Харькове облачно, без осадков. В Одессе пасмурно, осадков не ожидается.

Температура воздуха в Киеве — +26 днем и +19 ночью. Во Львове — +20 днем и +15 ночью. В Харькове — +27 днем и +19 ночью. В Одессе — +25 днем и +20 ночью.

Какой завтра день в Украине и мире

4 июня Международный день корги / Фото: Unsplash

4 июня в Украине День памяти детей погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Эта дата была установлена Верховной Радой Украины в 2021 году и совпадает с Международным днем невинных детей – жертв агрессии. Это день, когда Украина и мир вспоминают маленьких украинцев, жизнь которых была оборвана войной. Большое количество украинских детей принудительно депортированы в Россию или временно оккупированные территории. Этот день является напоминанием о трагедиях, вызванных войной, и о необходимости борьбы за мир.

Также 4 июня Международный день невинных детей – жертв агрессии. Этот день был введен Генеральной Ассамблеей ООН 19 августа 1982 г. на ее чрезвычайной специальной сессии. Он был установлен в ответ на множество невинных палестинских и ливанских детей, ставших жертвами актов агрессии Израиля.

А еще 4 июня Международный день корги. Происхождение Международного дня корги достигает 2019 года, когда группа друзей из Омахи, США, решили посвятить день этим очаровательным собакам. Они имели целью не только собрать средства для благотворительных организаций, занимающихся спасением корги, но и использовать этот день как платформу для распространения информации об этой замечательной породе.

4 июня Всемирный день борьбы с кариесом. Этот день был впервые проведен в 2013 году по инициативе стоматологов и привлечь внимание к проблеме кариеса, который является самым распространенным заболеванием в мире. Кариес – это прогрессивное заболевание зубов, которое возникает из-за деминерализации костных тканей. Это бактериальная инфекция полости рта, возникающая в результате действия внутренних или внешних факторов.

Также 4 июня Всемирная неделя сердечного ритма. Это ежегодное мероприятие, которое проходит со вторника первой полной недели июня. Эта неделя посвящена повышению осведомленности о сердечных аритмиях и их влиянию на здоровье человека. Инициатором его внедрения в 2002 году стал Альянс аритмии, объединяющий врачей, благотворительные организации, политиков и людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудистой системы.

А еще 4 июня Международный день спойлеров. Этот праздник был придуман в США, но сейчас считается всемирным. Термин "спойлер" происходит от английского слова "to spoil", что означает "портить" или "отравлять". Спойлеры часто встречаются как преждевременно раскрытая важная информация о сюжете фильма, книгах, телешоу или событиях, которая может испортить впечатление от просмотра или чтения.

4 июня День Хозяйственных Судов Украины. В этот день в начале лета 1991 года Верховная Рада Украины утвердила закон "Об арбитражном (хозяйственном) суде", а позже, 6 ноября, приняла Арбитражный процессуальный кодекс Украины. Хозяйственные суды Украины играют немаловажную роль в регулировании споров между участниками хозяйственных отношений и защите их прав.