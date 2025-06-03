Какой день 4 июня 2025 года / © ТСН.ua

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4 июня 2025 года — среда. 1197-й день войны в Украине.

Кого чествует церковь по новому календарю

Завтра, 4 июня, верующие празднуют день памяти святого Митрофана, патриарха Царьградского. Происходил из христианской семьи, имевшей определенные связи с императорской династией. Его отец отрекся от сена сенатора, чтобы принять христианство и впоследствии стал епископом Византийским. Именно его пример сильно повлиял на Митрофана.

После смерти отца Митрофан унаследовал его кафедру. Он возглавлял ее в течение трех десятилетий. Когда император Константин провозгласил новой столицей Византию, Митрофан стал первым архиепископом Константинопольским.

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Имея уже слабое здоровье, он через своего доверенного пресвитера Александра присоединился к Первому Вселенскому Собору 325 года.

Что нельзя делать 4 июня

Запрещается резать деревья — существовало поверье “На Митрофана не режь деревья — соки убегут”.

Нельзя ссориться, иначе все лето проведете в ссоре.

Не следует проявлять гордыни, потому что святой Митрофан был примером смирения и кротости.

Народные приметы и традиции на 4 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

на Митрофана много комаров — к теплому лету;

сильный ветер означает, что в июне будет много бур;

ясное утро к теплому лету;

дожди на Митрофана — лето также будет влажным;

тихая и жаркая погода — уродит зерно.

4 июня много комаров — к теплому лету / © unsplash.com

В народе 4 июня носило название Митрофан Грядник. В начале июня начинали активно возделывать огород, но именно в этот день обычно давали земли «отдохнуть».

Именины: как назвать ребенка, родившегося 4 июня

Какие завтра именины: Иван, Митрофан, Назар, Петр, Мария, Марта, София.

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Талисманом человека, рожденного 4 июня является малахит. С давних времен камень считался защитой от несчастий. Сильнейшие целебные свойства приписывали малахиту мягко-зеленого оттенка.

В этот день родились:

1976 год — Вячеслав Кернозенко, украинский футболист;

1978 год — Константин Калмыков, украинский хоккеист;

1988 год — Александр Петраковский, украинский офицер, участник русско-украинской войны, Герой Украины.

Памятные даты 4 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 4 июня:

907 год — в Китае завершается длительный период господства династии Тан, что ознаменовало конец одной из самых ярких эпох в истории китайской империи;

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1070 год — впервые в письменных источниках вспоминают сыр Рокфор, впоследствии снискавший всемирную славу как один из самых изысканных французских деликатесов;

1286 год — Королевство Иерусалимское объединилось под единственной властью короля Кипра Генриха II, что имело важное значение для сохранения христианских владений на Ближнем Востоке;

1500 год — согласно Магдебургскому праву, Киев получает освобождение от всех пошлин, что стало мощным стимулом для развития городской торговли и экономики;

1630 год — под Переяславом казацкий атаман Тарас Трясило наносит сокрушительное поражение польским правительственным войскам во главе с Конецпольским, укрепляя позиции украинского казачества;

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1664 год — Новый Амстердам официально стал Нью-Йорком, знаменуя новый этап в истории города, который станет одним из крупнейших мегаполисов мира;

1665 год — испанская королева Мария Анна Австрийская издает указ о переименовании так называемых Разбойничьих островов, открытых Фернаном Магелланом, на Марианские острова;

1771 год — данско-норвежский мореплаватель Витус Йонас Беринг совершает открытие Аляски, расширив географические знания того времени;

1865 год — в американском штате Огайо происходит первое в истории ограбление поезда, что стало началом новой эпохи преступности в транспорте;

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1874 год — проходит первое общее собрание Общества имени Тараса Шевченко, важного культурно-просветительского объединения украинской интеллигенции;

1921 год — во Франции презентуют легендарные духи “Chanel №5”, которые впоследствии обрели статус культового аромата;

1942 год — начинается битва за атолл Мидуэй — ключевое морское противостояние Второй мировой войны, ставшее поворотным моментом в Тихоокеанском театре боевых действий;

1944 год — части 5-й армии США вступают в Рим, открывая путь к освобождению Италии от нацистской оккупации;

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1946 год — Хуан Перон официально становится президентом Аргентины, заложив основу своего влиятельного политического движения;

1954 год — в Париже премьер-министры Франции и Вьетнама, Жозеф Ланье и Буу Лок, подписывают договор, провозгласивший полную независимость Вьетнама;

1989 год — жестокое подавление протестной акции на площади Тяньаньмэнь в Пекине: сотни мирных демонстрантов погибли под танками китайской армии;

1992 год — официально утвердили герб Казахстана как одного из ключевых символов нового независимого государства;

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1996 год — первый полет ракеты-носителя Ariane 5 завершается аварией: через 37 секунд после старта носитель взорвался;

2014 год — официально учреждают 25-й отдельный мотопехотный батальон “Киевская Русь”, который становится важным подразделением в современной украинской армии.

Какой завтра день в Украине и мире

4 июня в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины / © ТСН.ua

4 июня в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Государственная дата траура, которая была создана для чествования невинных детских жертв войны и привлечения внимания к трагическим последствиям российской агрессии. День был официально установлен в 2021 году указом президента Украины №266/2021.

Также 4 июня Всемирный день невинных детей, пострадавших от агрессии. День был начат Генеральной Ассамблеей ООН в 1982 году. Потолком к созданию памятной даты стали жестокие события в Ливане, во время которых погибли и пострадали многие дети.

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А еще 4 июня День хозяйственных судов Украины. Профессиональный праздник всех хозяйственных судопроизводств, установленный для признания их особой роли в обеспечении правопорядка, экономической стабильности и развитии предпринимательства.

4 июня Международный день корги. Хотя это и неофициальный, но очень популярный праздник, посвященный одной из самых любимых и узнаваемых собак во всем мире. День был основан по инициативе группы владельцев и любителей этой породы в США.

Также 4 июня Всемирный день борьбы с кариесом. Международная инициатива, направленная на информирование людей о важности профилактики кариеса. Именно он является самой распространенной болезнью в мире.

А еще 4 июня Всемирный день бега. День был создан, чтобы вдохновить людей всех возрастов, возможностей и уровня подготовки на пробежку. Его положили начало в США в 2009 году, а в 2016 году инициатива стала международной.

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4 июня Международный день спойлера. Шутливый и неофициальный, но реальный интернет-праздник, напоминающий, что своими впечатлениями следует делиться очень осторожно, ведь можно испортить кому-то наслаждение от книги, фильма и т.д.